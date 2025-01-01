Arts
16 сен 2025 : 		 У NONPOINT есть 16-17 песен

26 янв 2025 : 		 Вокалист NONPOINT о ситуации с барабанщиком

15 янв 2025 : 		 Барабанщик NONPOINT: «Наркотики не причина моих проблем!»

15 янв 2025 : 		 У барабанщика NONPOINT всё нормально

14 янв 2025 : 		 Барабанщика NONPOINT отвезли с концерта в больницу

23 май 2024 : 		 Новое видео NONPOINT

16 мар 2024 : 		 NONPOINT пора работать

28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

15 ноя 2023 : 		 NONPOINT готовят ЕР

25 окт 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Мы наводим шороху!»

12 авг 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»

16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

21 фев 2023 : 		 Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла

15 фев 2023 : 		 Новая песня NONPOINT

7 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

13 сен 2022 : 		 Новая песня NONPOINT

12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

28 дек 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

2 ноя 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию
У NONPOINT есть 16-17 песен



ROBB RIVERA поговорил о планах группы выпустить новую музыку:

«У нас есть 16-17 песен. У нас их довольно много, и еще много есть в запасе, до чего мы еще не добрались. Но, да, я был у себя дома со своим электронным оборудованием, записывал барабаны… По-моему, я где-то выложил видеоклип на новую песню. И процесс идет хорошо. Мы не торопились. Мы писали всё два года, а может, и больше. У нас просто куча идей. И в следующем году что-то выйдет в свет».

На вопрос, будет ли следующий релиз NONPOINT полноценным альбомом или это будет еще один мини-альбом, как в случае с "Ruthless" 2021 года и "Heartless" 2023 года, Robb ответил:

«На этот раз это будет полноценный альбом. По крайней мере, таков наш план. Прямо сейчас я просматриваю около 10 песен, то есть, по нынешним меркам, это полноценный альбом. Идея с EP была отличным экспериментом. Мы просто хотели попробовать что-то новое. Это сработало. Кому-то это понравилось, кому-то нет. Что касается меня, то лично мне просто нравится записывать синглы. Я считаю, что можно сосредоточиться на одной песне. Но я понимаю, что мы настолько довольны новой музыкой, что хотим выпустить 10 [песен]!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
