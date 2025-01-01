16 сен 2025



У NONPOINT есть 16-17 песен



ROBB RIVERA поговорил о планах группы выпустить новую музыку:



«У нас есть 16-17 песен. У нас их довольно много, и еще много есть в запасе, до чего мы еще не добрались. Но, да, я был у себя дома со своим электронным оборудованием, записывал барабаны… По-моему, я где-то выложил видеоклип на новую песню. И процесс идет хорошо. Мы не торопились. Мы писали всё два года, а может, и больше. У нас просто куча идей. И в следующем году что-то выйдет в свет».



На вопрос, будет ли следующий релиз NONPOINT полноценным альбомом или это будет еще один мини-альбом, как в случае с "Ruthless" 2021 года и "Heartless" 2023 года, Robb ответил:



«На этот раз это будет полноценный альбом. По крайней мере, таков наш план. Прямо сейчас я просматриваю около 10 песен, то есть, по нынешним меркам, это полноценный альбом. Идея с EP была отличным экспериментом. Мы просто хотели попробовать что-то новое. Это сработало. Кому-то это понравилось, кому-то нет. Что касается меня, то лично мне просто нравится записывать синглы. Я считаю, что можно сосредоточиться на одной песне. Но я понимаю, что мы настолько довольны новой музыкой, что хотим выпустить 10 [песен]!»







