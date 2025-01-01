Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Новое видео TESTAMENT 32
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
|||| сегодня

Гитарист MY DYING BRIDE: «С новым вокалистом у нас всех хорошо»



zoom
ANDREW CRAIGHAN в недавнем интервью спросили, почему группа выбрала Mikko Kotamäki (SWALLOW THE SUN) на роль нового вокалиста:

«Он был выбран потому, что мы оказались без вокалиста, если можно так выразиться. Должен признать, мы не знали, насколько сильны были сольные амбиции Aaron'a — скажем так, чтобы не обидеть его — что я вполне понимаю. Когда люди достигают определённого возраста, они хотят, чтобы у них всё получилось, и чтобы это получилось быстро. Но это повлияло и на нас. Мы остались без вокалиста. И мы не были к этому готовы. У нас не было плана — в основном потому, что мы не знали, что делать. Итак, мы оказались в замешательстве, и были в некотором шоке от этого. Как только мы оправились от шока и поняли, что у нас действительно нет вокалиста, — Аарон создал новую группу, и, похоже, он собирает ещё одну, чтобы закрепить свою сольную карьеру — нам пришлось искать вокалиста. И я думаю, что кандидатуру Mikko предложили либо Neil [Blanchett, ритм-гитара] и Shaun [MacGowan, клавишные, скрипка], либо Neil, Dan [Mullins, барабаны] и Sean, которые очень любили SWALLOW THE SUN и знают историю Mikko, потому что, насколько мне известно, SWALLOW THE SUN в самом начале своей карьеры находились под влиянием MY DYING BRIDE. Так что он нас знает. Он знает, что такое MY DYING BRIDE, он знает нашу философию и что мы из себя представляем. У него не будет никаких иллюзий величия, потому что он знает, откуда взялись MY DYING BRIDE и где мы находимся сейчас. И самое главное, мы посмотрели на его вокальный диапазон, и его дэт-металлический вокал отличается от того, как пел Аарон, но его вокальный диапазон вполне соответствует тому, что нам нужно. Поэтому мы подумали: "Попробуем сначала этого парня". И он согласился. Всё было просто. А через пару недель после того, как он согласился, он прилетел в Галифакс, мы пообедали, провели встречу, затем было несколько репетиций, и всё прошло легко. Это было действительно нечто особенное».

Andrew рассказал о том, как Kotamäki был принят новыми участниками MY DYING BRIDE:

«У него очень ироничное чувство юмора, феноменально ироничное, но он очень профессионален — до такой степени, что мы были просто шокированы. Мы подумали: "Чёрт возьми. Теперь нам придётся стать профессионалами. Вот как выглядит профессионализм". Мы не были готовы к этому. Так что мы все немного подтянулись. И всё сложилось как нельзя лучше. Мы недавно отыграли три концерта. Один в Словакии, один в Венгрии и один в Финляндии, в его родном городе — ну, не в родном городе, но по крайней мере в его родной стране — с большим успехом. У нас были некоторые проблемы с оборудованием, но ничего связанного с музыкой или участниками. Мы все поладили. Мы отлично провели время. И несмотря на шок людей... Они знали, что поёт Микко, и я не знаю, чего они ожидали, но когда он выходит на сцену, его приветствовали. В группе шутят, что я в ней уже X лет, а меня, чёрт возьми, не приветствуют.

Было здорово, я должен признать. Но начало было странным, и мы не были уверены, что из этого выйдет, но всё прошло отлично. Так что мы будем продолжать».




просмотров: 22

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
