Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Floor Jansen

10 сен 2025 : 		 FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, а когда ты приходишь в церковь, первое, что ты видишь, — это мёртвый человек, пригвождённый к кресту, который страшно страдал»

27 авг 2025 : 		 FLOOR JANSEN о раке груди

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN

14 июл 2025 : 		 FLOOR JANSEN исполнила NIGHTWISH, REVAMP и AFTER FOREVER

21 окт 2024 : 		 Концертное видео FLOOR JANSEN

1 окт 2024 : 		 FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale

3 сен 2024 : 		 FLOOR JANSEN выступила во дворце

11 дек 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

5 июл 2023 : 		 FLOOR JANSEN отменила и сольные концерты

15 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN попала в чарты

2 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN разогрела METALLICA

13 апр 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

22 мар 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

26 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN представила бокс-сет

24 фев 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

21 фев 2023 : 		 Альбом FLOOR JANSEN выйдет на виниле

11 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN претендует на награду

13 янв 2023 : 		 Новое видео FLOOR JANSEN

13 дек 2022 : 		 FLOOR JANSEN выпустит альбом весной
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, а когда ты приходишь в церковь, первое, что ты видишь, — это мёртвый человек, пригвождённый к кресту, который страшно страдал»



FLOOR JANSEN в недавнем интервью рассказала, что выросла в религиозной среде, хотя и не была глубоко верующей, и высказала своё мнение о религии:

«Религия была в моей жизни, но, по-моему, с самого начала я начала задаваться вопросами... Было много противоречий. С одной стороны, они говорят, что Бог — это любовь, а когда ты приходишь в церковь, первое, что ты видишь, — это мёртвый человек, пригвождённый к кресту, который страшно страдал. И как будто этого ещё не достаточно, это сделано из-за твоих грехов. Так что ты должен чувствовать себя виноватым за это. Простите, но где же здесь любовь? А потом я должна съесть его тело и выпить его кровь. Я считаю, что это чертовски отвратительно — простите за мой французский

Я думаю, что я восприняла всё это слишком буквально, потому что история, стоящая за этим, была так далека от образа того человека, грехов, ужасов ада и угрозы, постоянной угрозы, в которые ты должен верить, что чем больше я узнавала о религии, тем больше я начинала чувствовать, что мы ориентируемся на определённую мудрость из книги, написанной кем-то тысячи лет назад, с интерпретацией за интерпретацией, для некоторых людей принимаемой совершенно буквально, что приводит к всевозможным проблемам. Не говоря уже об организованной религии, которая устраивает геноцид, и из-за которой происходят самые ужасные события в истории человечества.

Нет никакой любви. И если это высшая сила, то я думаю, что это, возможно, искусственное желание контролировать. И это не имеет ничего общего с предыдущими словами о том, что может существовать сила, которую мы ещё не понимаем. Но я думаю, что в целом, независимо от того, высокочувствительный вы человек или нет, живёте ли вы сейчас или в другое время, у нас есть склонность верить, что существует нечто большее, чем мы сами. Откуда оно, я пока не нашла ответа, но я верю, что есть что-то, чего мы просто ещё не понимаем».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 сен 2025
E
Evil Dmitry
Ну и дура. Вот уж действительно, если Бог хочет наказать человека - то отнимет прежде разум.
10 сен 2025
G
GreitWhiteHunter
А что, много на дарксайде христиан, мусульман или последователей других навязчивых культов? Даже любопытно, в свете того, что за последние n-цать лет наше общество ориентацию совсем сменило.
10 сен 2025
y
ywi
Evil Dmitry, отнюдь.
Если Бог захочет наказать человека - он ниспошлёт на него православие головного мозга.
10 сен 2025
kircore
В XXI веке кто-то всерьёз обсуждает существование бога? Теория инволюции в действии.
просмотров: 365

