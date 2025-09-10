сегодня



FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, а когда ты приходишь в церковь, первое, что ты видишь, — это мёртвый человек, пригвождённый к кресту, который страшно страдал»



FLOOR JANSEN в недавнем интервью рассказала, что выросла в религиозной среде, хотя и не была глубоко верующей, и высказала своё мнение о религии:



«Религия была в моей жизни, но, по-моему, с самого начала я начала задаваться вопросами... Было много противоречий. С одной стороны, они говорят, что Бог — это любовь, а когда ты приходишь в церковь, первое, что ты видишь, — это мёртвый человек, пригвождённый к кресту, который страшно страдал. И как будто этого ещё не достаточно, это сделано из-за твоих грехов. Так что ты должен чувствовать себя виноватым за это. Простите, но где же здесь любовь? А потом я должна съесть его тело и выпить его кровь. Я считаю, что это чертовски отвратительно — простите за мой французский



Я думаю, что я восприняла всё это слишком буквально, потому что история, стоящая за этим, была так далека от образа того человека, грехов, ужасов ада и угрозы, постоянной угрозы, в которые ты должен верить, что чем больше я узнавала о религии, тем больше я начинала чувствовать, что мы ориентируемся на определённую мудрость из книги, написанной кем-то тысячи лет назад, с интерпретацией за интерпретацией, для некоторых людей принимаемой совершенно буквально, что приводит к всевозможным проблемам. Не говоря уже об организованной религии, которая устраивает геноцид, и из-за которой происходят самые ужасные события в истории человечества.



Нет никакой любви. И если это высшая сила, то я думаю, что это, возможно, искусственное желание контролировать. И это не имеет ничего общего с предыдущими словами о том, что может существовать сила, которую мы ещё не понимаем. Но я думаю, что в целом, независимо от того, высокочувствительный вы человек или нет, живёте ли вы сейчас или в другое время, у нас есть склонность верить, что существует нечто большее, чем мы сами. Откуда оно, я пока не нашла ответа, но я верю, что есть что-то, чего мы просто ещё не понимаем».







+2 -0



( 4 ) просмотров: 365

