сегодня



MIKE MUSHOK о туровой активности STAIND



MIKE MUSHOK в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планируют ли STAIND вернуться к полноценным концертным турам после нескольких лет разовых выступлений:



«Я думаю, что [мы были] просто [рады] возможности выйти и сделать это снова, и я полагаю, что всем нам очень понравилось снова исполнять эти песни и работать вместе. И я очень благодарен за это. Я основал эту группу давным-давно, и я невероятно рад снова этим заниматься и вернуться к работе. И, послушайте, Aaron все еще может заниматься своей кантри-карьерой, которая, очевидно, двигается весьма неплохо, он все время находится вне дома. И если мы сможем раз или два в год выезжать в турне и давать концерты и продолжать сочинять новую музыку, я буду только этому рад!»







