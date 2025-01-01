Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Новое видео TESTAMENT 32
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Новое видео TESTAMENT 32
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
[= ||| все новости группы



*

Staind

*



14 сен 2025 : 		 MIKE MUSHOK о туровой активности STAIND

6 сен 2025 : 		 STAIND работают над новым материалом

25 авг 2025 : 		 Вокалист STAIND: «SPRINGSTEEN одурачил многих американцев»

21 апр 2025 : 		 Гитарист STAIND: «Я не получал чеков от лейбла за 25 лет»

15 авг 2024 : 		 Вокалист STAIND получил награду

11 авг 2024 : 		 STAIND перевыпустили альбом

31 июл 2024 : 		 Вокалист STAIND: «Дерьма в моей жизни было много»

31 май 2024 : 		 STAIND первые

20 май 2024 : 		 AARON LEWIS почтил память барабанщика STAIND

20 май 2024 : 		 Умер один из основательй STAIND

1 май 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

19 апр 2024 : 		 DOROTHY в новом видео STAIND

12 апр 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

17 мар 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

26 фев 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

29 янв 2024 : 		 Гитарист STAIND: «Электроника пошла нам на пользу!»

19 янв 2024 : 		 STAIND опять первые

14 янв 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

2 дек 2023 : 		 Гитарист STAIND о поборах площадок с артистов

2 ноя 2023 : 		 Гитарист STAIND о важности заботы о душевном состоянии

27 окт 2023 : 		 Рабочие отношения в STAIND не меняются

25 сен 2023 : 		 Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой

23 сен 2023 : 		 Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"

14 сен 2023 : 		 Новое видео STAIND

26 авг 2023 : 		 Новая песня STAIND

18 авг 2023 : 		 Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MIKE MUSHOK о туровой активности STAIND



zoom
MIKE MUSHOK в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планируют ли STAIND вернуться к полноценным концертным турам после нескольких лет разовых выступлений:

«Я думаю, что [мы были] просто [рады] возможности выйти и сделать это снова, и я полагаю, что всем нам очень понравилось снова исполнять эти песни и работать вместе. И я очень благодарен за это. Я основал эту группу давным-давно, и я невероятно рад снова этим заниматься и вернуться к работе. И, послушайте, Aaron все еще может заниматься своей кантри-карьерой, которая, очевидно, двигается весьма неплохо, он все время находится вне дома. И если мы сможем раз или два в год выезжать в турне и давать концерты и продолжать сочинять новую музыку, я буду только этому рад!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 47

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом