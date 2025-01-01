NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

5 авг 2025 :
|
Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи
3 авг 2025 :
|
VINNY APPICE вспоминает Оззи
3 авг 2025 :
|
DON DOKKEN вспоминает Оззи
2 авг 2025 :
|
IAN MUNSICK почтил память Оззи
1 авг 2025 :
|
Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи
1 авг 2025 :
|
RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи
1 авг 2025 :
|
OASIS почтили память Оззи
1 авг 2025 :
|
Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка
31 июл 2025 :
|
Alex Skolnick почтил память Оззи
31 июл 2025 :
|
DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи
30 июл 2025 :
|
Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи
30 июл 2025 :
|
Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи
29 июл 2025 :
|
Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду
29 июл 2025 :
|
CELINE DION почтила память Оззи
28 июл 2025 :
|
TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»
28 июл 2025 :
|
GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»
28 июл 2025 :
|
YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте
28 июл 2025 :
|
Фанаты устроили мемориал в память об Оззи
28 июл 2025 :
|
BENJAMIN BURNLEY и LACEY STURM исполнили песню в честь Оззи
27 июл 2025 :
|
KERMIT THE FROG почтил память Оззи
27 июл 2025 :
|
DAVID LEE ROTH почтил память Оззи
27 июл 2025 :
|
DEF LEPPARD почтили память Оззи
27 июл 2025 :
|
JOAN JETT вспоминает Оззи
27 июл 2025 :
|
PAT BOONE о смерти Оззи
26 июл 2025 :
|
IAN ANDERSON об Оззи: «Я встречался с ним лишь раз»
26 июл 2025 :
|
DON AIREY о смерти Оззи
26 июл 2025 :
|
CHELSEA WOLFE почтила память Оззи
26 июл 2025 :
|
HENRY ROLLINS вспоминает Оззи
25 июл 2025 :
|
TONY IOMMI: «Другого Оззи не будет»
25 июл 2025 :
|
Как OZZY OSBOURNE принимали в Зал Славы Рок-н-Ролла
25 июл 2025 :
|
MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»
25 июл 2025 :
|
Робби Уильямс почтил память Оззи
25 июл 2025 :
|
Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану
25 июл 2025 :
|
RICK WAKEMAN о смерти Оззи
25 июл 2025 :
|
STEVE VAI вспоминает Оззи
24 июл 2025 :
|
Медики не смогли спасти Оззи
24 июл 2025 :
|
GENE SIMMONS вспоминает Оззи
24 июл 2025 :
|
ALICE COOPER почтил память Оззи
24 июл 2025 :
|
PANTERA о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
MICK JONES вспоминает Оззи
24 июл 2025 :
|
BOB DAISLEY о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
JAKE E. LEE о финальном сообщении Оззи
24 июл 2025 :
|
MACHINE HEAD почтили память Оззи
24 июл 2025 :
|
Музыканты о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
CYNDI LAUPER почтила память Оззи
24 июл 2025 :
|
COLDPLAY почтили память Оззи
24 июл 2025 :
|
LADY GAGA почтила память Оззи
24 июл 2025 :
|
MAMMOTH почтили память Оззи
24 июл 2025 :
|
IRON MAIDEN о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
PAUL STANLEY о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
DAVID COVERDALE о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
IAN GILLAN о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
SCOTT IAN о смерти Оззи
24 июл 2025 :
|
NIKKI SIXX о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
RANDY BLYTHE о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
SAMMY HAGAR о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
Музыканты RUSH о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
Yungblud о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
DURAN DURAN о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
ROBERT PLANT и JIMMY PAGE о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
BRAD GILLIS о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
Jonathan Davis о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
FLEA о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
BILLY IDOL о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
JOE ELLIOTT о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
Mike McCready о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
COREY TAYLOR о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
ELTON JOHN о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
RONNIE WOOD о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
BRIAN MAY о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
AEROSMITH о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
METALLICA о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
JUDAS PRIEST о смерти Оззи
23 июл 2025 :
|
TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи
22 июл 2025 :
|
Умер ОЗЗИ ОСБОРН
19 июл 2025 :
|
Фильм с финального шоу OZZY OSBOURNE покажут в кино в начале 2026 года
15 июл 2025 :
|
OZZY OSBOURNE в Late Show With David Letterman'96
11 июл 2025 :
|
Биография OZZY OSBOURNE выйдет осенью
10 июл 2025 :
|
OZZY OSBOURNE объединился с шимпанзе
9 июл 2025 :
|
YUNGBLUD подарил OZZY OSBOURNE крест
7 июл 2025 :
|
SULLY ERNA о финальном шоу OZZY OSBOURNE
7 июл 2025 :
|
Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH
6 июл 2025 :
|
JACK BLACK исполнил хит OZZY OSBOURNE
6 июл 2025 :
|
Видео с прощального выступления OZZY OSBOURNE
6 июл 2025 :
|
Вокалист GHOST исполнил песню OZZY OSBOURNE
5 июл 2025 :
|
TOMMY LEE: 'Без OZZY OSBOURNE нас бы не было!»
4 июл 2025 :
|
Косметика от OZZY OSBOURNE
3 июл 2025 :
|
OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»
2 июл 2025 :
|
Оркестровая версия композиции OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON
27 июн 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новый трек
18 июн 2025 :
|
DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»
17 июн 2025 :
|
ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?
16 июн 2025 :
|
JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY
9 июн 2025 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я бы хотела видеть на шоу еще JUDAS PRIEST и ANGUS YOUNG»
29 май 2025 :
|
OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»
2 май 2025 :
|
OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%
30 апр 2025 :
|
Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»
23 апр 2025 :
|
OZZY OSBOURNE активно тренируется
17 апр 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео
14 апр 2025 :
|
Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»
3 апр 2025 :
|
PHIL CAMPBELL о прощальном шоу OZZY OSBOURNE
1 апр 2025 :
|
Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE
1 апр 2025 :
|
TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE
5 мар 2025 :
|
RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE
27 фев 2025 :
|
OZZY OSBOURNE пошёл в качалку
26 фев 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео
26 фев 2025 :
|
Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году
14 фев 2025 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON
12 фев 2025 :
|
На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях
11 фев 2025 :
|
SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»
9 фев 2025 :
|
BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE
7 фев 2025 :
|
OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь
6 фев 2025 :
|
OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами
23 янв 2025 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню
14 янв 2025 :
|
Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу
7 дек 2024 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню
25 ноя 2024 :
|
BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE
24 окт 2024 :
|
Виниловый бокс-сет от OZZY OSBOURNE
23 окт 2024 :
|
Пятая платина OZZY OSBOURNE
21 окт 2024 :
|
OZZY OSBOURNE ввели в ЗСРнР
19 окт 2024 :
|
MAYNARD JAMES KEENAN об исполнении OZZY OSBOURNE: «Мне страшно!»
15 окт 2024 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продали квартиру
6 окт 2024 :
|
MAYNARD JAMES KEENAN, BILLY IDOL и JELLY ROLL споют OZZY OSBOURNE
21 сен 2024 :
|
OZZY OSBOURNE о пути к трезвости
19 авг 2024 :
|
OZZY OSBOURNE очень хочет в ЗСРнР
9 авг 2024 :
|
TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»
30 июл 2024 :
|
OZZY OSBOURNE сдал назад
28 июл 2024 :
|
OZZY OSBOURNE травит байки
26 июл 2024 :
|
GUS G. о появлении в составе OZZY OSBOURNE
18 июл 2024 :
|
Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё
28 июн 2024 :
|
Ozzy и Лемми в мультфильмах!
27 июн 2024 :
|
OZZY OSBOURNE не сможет
26 июн 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Детки, не нюхайте это!»
18 июн 2024 :
|
GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBATH: «OZZY OSBOURNE отчаянно хочет сделать это»
1 июн 2024 :
|
GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH
10 май 2024 :
|
Новое шоу OZZY OSBOURNE
7 май 2024 :
|
SLASH о введении OZZY OSBOURNE в ЗСРнР
3 май 2024 :
|
OZZY OSBOURNE получил дозу
30 апр 2024 :
|
Басист METALLICA о введении OZZY OSBOURNE'a в Зал славы рок-н-ролла: «Он это заслужил»
22 апр 2024 :
|
OZZY OSBOURNE о ЗСРнР: «Для меня это честь»
22 мар 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я горю желанием выпустить ещё больше музыки»
21 мар 2024 :
|
OZZY OSBOURNE в новом видео BILLY MORRISON
21 мар 2024 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY всегда был неадекватен по отношению к женщинам»
13 мар 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Чёрт, я хочу дожить до выхода байопика!»
13 мар 2024 :
|
TOMMY CLUFETOS об игре с OZZY: «Мне нравится равняться на старших»
28 фев 2024 :
|
OZZY OSBOURNE объяснил, почему отказал Йе
11 фев 2024 :
|
SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»
10 фев 2024 :
|
OZZY OSBOURNE наехал на Йе
29 янв 2024 :
|
ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»
25 янв 2024 :
|
OZZY OSBOURNE о жене: «Я не могу жить без неё»
24 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE хотела наложить на себя руки
24 янв 2024 :
|
OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме
23 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останутся только тараканы, OZZY и KEITH RICHARDS»
16 янв 2024 :
|
MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY OSBOURNE
15 янв 2024 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE
15 янв 2024 :
|
Гитарист TESTAMENT о недолгом сотрудничестве с OZZY
11 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE собирается когда-нибудь снова организовать Ozzfest
10 янв 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я буду стараться изо всех сил поправиться настолько, чтобы дать несколько концертов»
9 янв 2024 :
|
SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY
26 дек 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я выступлю, я обязательно еще выступлю!»
18 дек 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: «Операция 2021 года — худшее, что я делала в жизни»
13 дек 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Не люблю ярлык металлиста»
7 дек 2023 :
|
OZZY OSBOURNE пока не собирается использовать ИИ для создания музыки
3 дек 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
30 ноя 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN о том, почему он не попал в группу OZZY
27 ноя 2023 :
|
OZZY OSBOURNE о GEEZER'e BUTLER'e: «Долбаный чудак на букву "м"!»
26 ноя 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: OZZY должен быть в ЗСРнР!
25 ноя 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «В с*аном кресле на сцене? Не хочу!»
24 ноя 2023 :
|
SHARON OSBOURNE об OZZY: «Ужасно видеть, что человек, которого ты любишь, так долго болеет»
21 ноя 2023 :
|
SHARON OSBOURNE о здоровье OZZY: «Почти пять лет мой муж очень сильно болеет»
19 ноя 2023 :
|
Сын OZZY OSBOURNE'a о записях с Рэнди Роадсом: «Людям плевать, что это мой отец, они хотят слышать и видеть больше Рэнди Роадса»
17 ноя 2023 :
|
Сын OZZY OSBOURNE: «В туры он больше не поедет»
13 ноя 2023 :
|
BOB DAISLEY: «А OZZY OSBOURNE вообще слышал демки с Рэнди?»
11 ноя 2023 :
|
JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился»
8 ноя 2023 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE о том, почему демо с Рэнди так и не вышли
1 ноя 2023 :
|
Почему OZZFEST приказал долго жить
19 окт 2023 :
|
OZZY OSBOURNE с семьей побывал на FAMOUS MONSTERS FESTIVAL
18 окт 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Гостей на альбоме особо не ждите!»
11 окт 2023 :
|
В силе ли планы OZZY и SHARON OSBOURNE на самоубийство при деменции?
8 окт 2023 :
|
Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE
5 окт 2023 :
|
OZZY OSBOURNE хочет заняться тай-чи
4 окт 2023 :
|
SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY
27 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом
25 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...
20 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE готовится к последней операции
14 сен 2023 :
|
ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»
13 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию
7 сен 2023 :
|
OZZY OSBOURNE просил лишь об одном шоу, но...
31 авг 2023 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE
20 авг 2023 :
|
GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»
9 авг 2023 :
|
Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?
27 июл 2023 :
|
Быка OZZY установили в Бирмингеме
26 июл 2023 :
|
OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»
25 июл 2023 :
|
TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE
10 июл 2023 :
|
OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip
22 июн 2023 :
|
OZZY теперь еще и бык!
18 июн 2023 :
|
Быть быку OZZY или нет?
15 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру
13 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»
6 июн 2023 :
|
GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»
17 май 2023 :
|
Новые фигурки OZZY OSBOURNE
12 май 2023 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру
6 май 2023 :
|
CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE
28 апр 2023 :
|
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
30 мар 2023 :
|
OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip
17 мар 2023 :
|
Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?
8 мар 2023 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»
5 мар 2023 :
|
ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»
3 мар 2023 :
|
OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»
25 фев 2023 :
|
STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE
22 фев 2023 :
|
STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме
7 фев 2023 :
|
OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом
7 фев 2023 :
|
OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"
3 фев 2023 :
|
ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»
1 фев 2023 :
|
OZZY OSBOURNE завязывает с турами
27 янв 2023 :
|
OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас
12 янв 2023 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»
7 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»
7 янв 2023 :
|
SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»
31 дек 2022 :
|
TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE
22 дек 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»
14 дек 2022 :
|
OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места
17 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»
16 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE спел с Лемми
14 ноя 2022 :
|
Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE
12 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»
10 ноя 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»
9 ноя 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»
19 окт 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY
7 окт 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о DAVID'е LEE ROTH'е: «Он не от мира сего»
6 окт 2022 :
|
Косметика от OZZY OSBOURNE
2 окт 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о новом альбоме
29 сен 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить
28 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о новом альбоме
22 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны
20 сен 2022 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США
20 сен 2022 :
|
Лучший результат в карьере OZZY OSBOURNE
19 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о новом альбоме
15 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE хочет отправиться в турне
14 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE открыл FNL
13 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену
12 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»
11 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL
10 сен 2022 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
9 сен 2022 :
|
Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE
6 сен 2022 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
29 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»
27 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью
22 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу
12 авг 2022 :
|
OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней
25 июл 2022 :
|
OZZY OSBOURNE состоянии здоровья
22 июл 2022 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI
18 июл 2022 :
|
CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE
13 июл 2022 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом
6 июл 2022 :
|
ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»
29 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем
25 июн 2022 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
22 июн 2022 :
|
Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE
16 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я дома!»
15 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE выписали из больницы
15 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению
10 июн 2022 :
|
OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник
28 май 2022 :
|
Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY
24 май 2022 :
|
OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»
18 май 2022 :
|
Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE
17 май 2022 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью
15 май 2022 :
|
Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»
5 май 2022 :
|
SHARON OSBOURNE под капельницей
4 май 2022 :
|
SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!
4 май 2022 :
|
OZZY OSBOURNE в порядке
28 апр 2022 :
|
У OZZY OSBOURNE COVID-19
28 апр 2022 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»
25 апр 2022 :
|
Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE
22 апр 2022 :
|
Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео
22 апр 2022 :
|
Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной
16 апр 2022 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле
11 апр 2022 :
|
OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом
9 апр 2022 :
|
ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»
1 апр 2022 :
|
MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE
30 мар 2022 :
|
Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе
17 мар 2022 :
|
SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY
11 мар 2022 :
|
OZZY OSBOURNE в новом видео YUNGBLUD
9 мар 2022 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов
4 фев 2022 :
|
STEVE STEVENS и THE STRING REVOLUTION исполняют хит OZZY OSBOURNE
26 янв 2022 :
|
PHIL VARONE — о прослушивании у OZZY OSBOURNE
12 янв 2022 :
|
SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа
9 янв 2022 :
|
ZAKK WYLDE: «Кто б мне в 15 лет сказал, что я буду играть на одной пластинке с OZZY, IOMMI и CLAPTON'ом»
4 янв 2022 :
|
Tony Iommi доволен сотрудничеством с OZZY OSBOURNE
29 дек 2021 :
|
Гитарист OZZY OSBOURNE: «"I Don't Want To Change The World" начиналась как прикол, а потом взяла Грэмми»
29 дек 2021 :
|
Криптомыши от OZZY OSBOURNE
22 дек 2021 :
|
Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?
8 дек 2021 :
|
ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»
1 дек 2021 :
|
ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком
27 ноя 2021 :
|
TONY IOMMI написал песню для нового альбома OZZY
24 ноя 2021 :
|
Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023
18 ноя 2021 :
|
ZAKK WYLDE — о появлении на новом альбоме OZZY OSBOURNE
17 ноя 2021 :
|
OZZY OSBOURNE рад появлению на альбоме басиста METALLICA
5 ноя 2021 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
5 ноя 2021 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет в начале года
1 ноя 2021 :
|
ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE?
1 ноя 2021 :
|
Как Рэнди Роадса ввели в ЗСРнР
29 окт 2021 :
|
OZZY OSBOURNE и LEMMY KILMISTER в новом видео
28 окт 2021 :
|
Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью
22 окт 2021 :
|
SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE
22 окт 2021 :
|
ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»
18 окт 2021 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами
14 окт 2021 :
|
Andrew Watt травит байки об OZZY
13 окт 2021 :
|
OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»
4 окт 2021 :
|
JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE
4 окт 2021 :
|
Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой
29 сен 2021 :
|
OZZY OSBOURNE получил золото
18 сен 2021 :
|
OZZY OSBOURNE будет лечиться
14 сен 2021 :
|
Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми
27 авг 2021 :
|
Специальный комплект OZZY OSBOURNE
18 авг 2021 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»
6 авг 2021 :
|
BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»
30 июл 2021 :
|
Винил от OZZY OSBOURNE
2 июл 2021 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE
2 июл 2021 :
|
Пазлы от OZZY OSBOURNE
24 май 2021 :
|
Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального
24 май 2021 :
|
OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу
21 май 2021 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»
21 май 2021 :
|
Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью
19 май 2021 :
|
У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»
15 май 2021 :
|
TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»
14 май 2021 :
|
OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла
14 май 2021 :
|
OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе
1 май 2021 :
|
ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE
29 апр 2021 :
|
У OZZY OSBOURNE есть 15
19 апр 2021 :
|
Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE
13 апр 2021 :
|
GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a
7 апр 2021 :
|
OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео
7 апр 2021 :
|
OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"
20 мар 2021 :
|
ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE
12 фев 2021 :
|
OZZY OSBOURNE привился
12 фев 2021 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
10 фев 2021 :
|
OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19
2 фев 2021 :
|
OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".
20 янв 2021 :
|
Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле
6 янв 2021 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»
24 дек 2020 :
|
SHARON OSBOURNE дома
18 дек 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½
15 дек 2020 :
|
У жены OZZY OSBOURNE COVID-19
9 дек 2020 :
|
OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020
29 ноя 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»
26 ноя 2020 :
|
OZZY OSBOURNE использует пневматику
23 ноя 2020 :
|
SHARON OSBOURNE ушла на карантин
21 ноя 2020 :
|
Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY
13 ноя 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»
29 окт 2020 :
|
SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами
16 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году
14 окт 2020 :
|
MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE
10 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»
7 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»
28 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом
27 сен 2020 :
|
Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом
24 сен 2020 :
|
У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19
21 сен 2020 :
|
Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом
20 сен 2020 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
20 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка
18 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»
16 сен 2020 :
|
Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE
14 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH
11 сен 2020 :
|
Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а
10 сен 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»
8 сен 2020 :
|
JACK OSBOURNE хвалит биографию отца
1 сен 2020 :
|
JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY
31 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»
30 авг 2020 :
|
Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE
28 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»
27 авг 2020 :
|
10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE
27 авг 2020 :
|
Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE
27 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE против татуировок на лице
23 авг 2020 :
|
OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»
28 июл 2020 :
|
Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью
27 июл 2020 :
|
Новая песня дочки OZZY OSBOURNE
22 июл 2020 :
|
OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом
8 июл 2020 :
|
OZZY OSBOURNE For President!
23 июн 2020 :
|
OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении
22 июн 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту
21 июн 2020 :
|
NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»
10 июн 2020 :
|
Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»
9 июн 2020 :
|
Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"
26 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности
25 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»
23 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»
21 май 2020 :
|
Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»
19 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE все оставит детям
7 май 2020 :
|
Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе
2 май 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом
29 апр 2020 :
|
Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE
19 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive
18 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»
16 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса
14 апр 2020 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»
8 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс
2 апр 2020 :
|
OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию
30 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE практикует самоизоляцию
24 мар 2020 :
|
Stay Home For OZZY OSBOURNE
18 мар 2020 :
|
У продюсера OZZY OSBOURNE коронавирус
15 мар 2020 :
|
Сын OZZY OSBOURNE раскритиковал людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса: «Хроническая диарея — не симптом коронавируса»
10 мар 2020 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
8 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Хочу вернуться!»
6 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Думаю, что меня запомнят как того, кто откусил голову летучей мыши»
6 мар 2020 :
|
OZZY OSBOURNE не появится на фестивале SXSW
4 мар 2020 :
|
Альбом OZZY OSBOURNE штурмует чарты
3 мар 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE вышел на кассетах
1 мар 2020 :
|
Сыграй в игру от OZZY OSBOURNE
28 фев 2020 :
|
MIKE PORTNOY хвалит новую работу OZZY
25 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE планирует новую пластинку
25 фев 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE покоряет британские чарты
24 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE об отмене тура: «Я отправлюсь в тур тогда, когда буду готов, а я ещё не готов»
22 фев 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT о кратковременном пребывании в группе OZZY
21 фев 2020 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания
21 фев 2020 :
|
SHARON OSBOURNE об отмене тура OZZY: «Фанаты за нас»
21 фев 2020 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
21 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE играет в "What's In The Box"
20 фев 2020 :
|
Трек-лист нового альбома OZZY OSBOURNE
18 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE отменяет североамериканские выступления в рамках тура "No More Tours 2" в 2020 году
13 фев 2020 :
|
Рэнди Роадс о LEE KERSLAKE: «Мы заполучили охренительного ударника!»
5 фев 2020 :
|
LITA FORD: «Удивительно, что OZZY OSBOURNE столько протянул»
1 фев 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я думал о смерти, но меня это не волнует»
31 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE заступился за котиков
30 янв 2020 :
|
POST MALONE: «Я понятия не имел о состоянии здоровья OZZY OSBOURNE»
28 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: «Прошлый год был для меня тем ещё адом!»
27 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE появился на Грэмми
24 янв 2020 :
|
CHAD SMITH заявил, что дуэт OZZY и Elton'a John'a «охренительно хорош»
24 янв 2020 :
|
ZAKK WYLDE поддержал OZZY OSBOURNE
23 янв 2020 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE будут на Грэмми
21 янв 2020 :
|
У OZZY болезнь Паркинсона
17 янв 2020 :
|
Трейлер к документальному фильму об OZZY OSBOURNE
17 янв 2020 :
|
SHARON OSBOURNE: «Я не могу слушать песню с Elton'ом, я плачу»
13 янв 2020 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE ищут свой «дом мечты»
10 янв 2020 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE с участием Элтона Джона
8 янв 2020 :
|
OZZY OSBOURNE и ELTON JOHN работают над новой песней
7 янв 2020 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
3 янв 2020 :
|
Дочь OZZY OSBOURNE отрицает, что её отец на «смертном одре»
21 дек 2019 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE впервые за сорок лет проведут Рождество раздельно
19 дек 2019 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
14 дек 2019 :
|
OZZY OSBOURNE вновь первый
13 дек 2019 :
|
Награда за украденные вещи Рэнди Роадса от OZZY OSBOURNE всё ещё в силе
12 дек 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я еще не выпустил своего Сержанта»
4 дек 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «ZAKK WYLDE — один из моих самых близких друзей»
3 дек 2019 :
|
Музыка для нового альбома OZZY OSBOURNE была написана за 4 дня
27 ноя 2019 :
|
SHARON OSBOURNE заявила, что OZZY и POST MALONE «порвали всех» своим выступлением на AMERICAN MUSIC AWARDS
26 ноя 2019 :
|
Видео выступления OZZY OSBOURNE, POST MALONE и TRAVIS SCOTT на AMA
26 ноя 2019 :
|
Осборны возвращаются?
25 ноя 2019 :
|
Басиста OZZY OSBOURNE наградили за спасение котиков
24 ноя 2019 :
|
Автомат от OZZY OSBOURNE
22 ноя 2019 :
|
SLASH в новом треке OZZY OSBOURNE
22 ноя 2019 :
|
OZZY OSBOURNE присоединился на сцене POST MALONE
18 ноя 2019 :
|
OZZY OSBOURNE присоединится к POST MALONE
18 ноя 2019 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY наряжался для меня»
15 ноя 2019 :
|
В североамериканском туре к OZZY OSBOURNE присоединится MARILYN MANSON
11 ноя 2019 :
|
Новые даты нового прощального тура OZZY OSBOURNE
8 ноя 2019 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
1 ноя 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Полгода после падения я думал, что умираю»
29 окт 2019 :
|
SHARON: «Новый альбом OZZY выйдет зимой»
15 окт 2019 :
|
SHARON OSBOURNE: OZZY «не может дождаться момента, когда получит одобрение от врача», чтобы вернуться к гастролям
10 окт 2019 :
|
SHARON OSBOURNE раскритиковала сообщения о том, что OZZY на «сумасшедшем поезде» движется к «преждевременной смерти»: «OZZY никуда не денется»
9 окт 2019 :
|
OZZY OSBOURNE вновь отменил европейский тур
26 сен 2019 :
|
OZZY OSBOURNE'у понравилась песня POST MALONE с первого раза
23 сен 2019 :
|
По словам дочери OZZY, он скоро вернётся на сцену
21 сен 2019 :
|
Рассказ о содержимом бокс-сета OZZY OSBOURNE
18 сен 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я записал альбом за четыре недели»
10 сен 2019 :
|
LEE KERSLAKE полон сил
2 сен 2019 :
|
OZZY OSBOURNE появится на альбоме рэпера POST MALONE
28 авг 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Этот год был один из самых сложных в моей жизни»
26 авг 2019 :
|
OZZY OSBOURNE о самом нелюбимом сольнике
26 авг 2019 :
|
Виниловый бокс-сет OZZY OSBOURNE выйдет осенью
14 авг 2019 :
|
STEVE STEVENS о песне с OZZY
11 авг 2019 :
|
Результаты исследования ДНК показали, что OZZY OSBOURNE является генетическим мутантом
20 июл 2019 :
|
BOB DAISLEY отреагировал на обвинения SHARON OSBOURNE, назвавшей его «унылым старым хреном»: «Фанаты знают истинную правду»
18 июл 2019 :
|
SHARON OSBOURNE назвала BOB'а DAISLEY «унылым старым хреном», который «никак не может смириться с тем фактом, что его уволили из группы OZZY»
15 июл 2019 :
|
SHARON OSBOURNE о Грэмми: «Да пошли вы! Я не окажу вам чести принимать OZZY на вашей долбаной церемонии»
4 июл 2019 :
|
SHARON OSBOURNE: «Мой приоритет номер один — забота о моём муже»
3 июн 2019 :
|
SHARON OSBOURNE сменит лицо
26 май 2019 :
|
OZZY OSBOURNE использует масло каннабидиола (CBD) для обезболивания после падения
7 май 2019 :
|
OZZY OSBOURNE «гораздо лучше»
27 апр 2019 :
|
Названа причина травм, из-за которых OZZY OSBOURNE отменил тур
24 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE идёт на поправку
23 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»
12 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE повредил металлические стержни, установленные в его грудную клетку после аварии на квадроцикле
10 апр 2019 :
|
3D-винил OZZY OSBOURNE выйдет осенью
5 апр 2019 :
|
OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года
31 мар 2019 :
|
SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY
29 мар 2019 :
|
Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у
20 мар 2019 :
|
OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме
14 мар 2019 :
|
OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»
20 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии
16 фев 2019 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких
14 фев 2019 :
|
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии
13 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно
11 фев 2019 :
|
Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус
10 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»
8 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE'у стало лучше
7 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа
5 фев 2019 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»
30 янв 2019 :
|
OZZY OSBOURNE перенес тур на осень
30 янв 2019 :
|
Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле
28 янв 2019 :
|
OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды
24 янв 2019 :
|
LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History
21 янв 2019 :
|
OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью
20 янв 2019 :
|
LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину
28 дек 2018 :
|
JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова
27 дек 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»
21 дек 2018 :
|
У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли
20 дек 2018 :
|
OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»
17 дек 2018 :
|
BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»
28 ноя 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»
27 ноя 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»
6 ноя 2018 :
|
SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»
2 ноя 2018 :
|
OZZY OSBOURNE полон сил
23 окт 2018 :
|
OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк
7 окт 2018 :
|
OZZY OSBOURNE был прооперирован
27 сен 2018 :
|
SHARON OSBOURNE об ответе AEG
25 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG
13 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»
6 сен 2018 :
|
Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE
4 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST
1 сен 2018 :
|
OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура
31 авг 2018 :
|
У OZZY OSBOURNE есть идеи для нового альбома
6 авг 2018 :
|
OZZY OSBOURNE выиграл первый раунд суда против AEG
25 июл 2018 :
|
OZZY OSBOURNE купил грузовик льда
10 июл 2018 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE в Израиле
4 июл 2018 :
|
Адвокаты OZZY OSBOURNE ответили на предложение AEG
15 июн 2018 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
11 май 2018 :
|
SHARON OSBOURNE не смогла попасть в Мексику
29 апр 2018 :
|
OZZY OSBOURNE открыл прощальный тур
26 мар 2018 :
|
Николай Басков обвинил OZZY в плагиате
26 мар 2018 :
|
AEG ответили на иск OZZY OSBOURNE
26 мар 2018 :
|
OZZY OSBOURNE подаёт в суд на промоутеров
2 мар 2018 :
|
OZZY OSBOURNE и ZAKK WYDLE помогли пострадавшему от воров
19 фев 2018 :
|
OZZY OSBOURNE не собирается играть целиком "Blizzard Of Ozz"
13 фев 2018 :
|
OZZY OSBOURNE заявил, что «был бы не прочь записать» новый сольный альбом
7 фев 2018 :
|
OZZY OSBOURNE: «Никуда я не ухожу!»
23 янв 2018 :
|
GUS G.: «Люди хотят видеть ZAKK'a с OZZY»
19 янв 2018 :
|
Встреться с OZZY OSBOURNE за £1700
18 дек 2017 :
|
OZZY OSBOURNE выступил вместе с ROYAL MACHINES
6 ноя 2017 :
|
OZZY OSBOURNE объявил о прощальном туре
1 ноя 2017 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я трезв уже пять лет»
20 окт 2017 :
|
У OZZY OSBOURNE уже есть порядка семи новых песен
8 сен 2017 :
|
OZZY OSBOURNE о Zakk'e
6 сен 2017 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!»
29 авг 2017 :
|
Видео полного выступления OZZY OSBOURNE
23 авг 2017 :
|
OZZY OSBOURNE выступил в солнечное затмение
21 авг 2017 :
|
BOB DAISLEY о роялти от OZZY OSBOURNE
8 авг 2017 :
|
OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей»
25 июл 2017 :
|
Вино от OZZY OSBOURNE
18 июл 2017 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
16 июл 2017 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
29 июн 2017 :
|
ZAKK WYLDE готов к записи с OZZY OSBOURNE
28 июн 2017 :
|
Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE
5 июн 2017 :
|
ZAKK WYLDE о возвращении в состав OZZY OSBOURNE: "Не виноват я, он сам пришёл!"
5 май 2017 :
|
В иске BOB'a DAISLEY к OZZY OSBOURNE отказано
29 апр 2017 :
|
OZZY OSBOURNE и ZAKK WYLDE снова вместе
20 мар 2017 :
|
RUDY SARZO, SCOTTI HILL, BRIAN TICHY исполняют OZZY OSBOURNE
1 фев 2017 :
|
GUS G.: «Я не тот, кого нужно спрашивать о делах OZZY»
31 янв 2017 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я не секс-наркоман»
9 янв 2017 :
|
Книга KELLY OSBOURNE выйдет весной
7 ноя 2016 :
|
OZZY OSBOURNE за легализацию марихуаны
4 ноя 2016 :
|
OZZY OSBOURNE работает со Steve'ом Stevens'ом
31 окт 2016 :
|
OZZY OSBOURNE: «Хочу, чтобы на моих похоронах играли песни THE BEATLES»
22 окт 2016 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE выставили дом на продажу
21 окт 2016 :
|
JACK OSBOURNE: «OZZY и SHARON в порядке»
14 окт 2016 :
|
BLASKO о новом альбоме OZZY
10 окт 2016 :
|
OZZY OSBOURNE подавился таблеткой
4 окт 2016 :
|
Иск бывшей любовницы OZZY к его дочке отозван
29 сен 2016 :
|
SHARON OSBOURNE и OZZY уладили взаимоотношения
16 сен 2016 :
|
Семья OSBOURNE выкупила памятные вещи BLACK SABBATH
31 авг 2016 :
|
OZZY OSBOURNE не хочет записывать кантри-альбом
30 авг 2016 :
|
SHARON OSBOURNE о Трампе
29 авг 2016 :
|
SHARON OSBOURNE: «OZZY изменял мне с пятью женщинами в пяти странах»
29 авг 2016 :
|
OZZY OSBOURNE о планах
29 авг 2016 :
|
JEFF LOOMIS мог играть с OZZY OSBOURNE
25 авг 2016 :
|
ADAM WAKEMAN: «OZZY хочет записать еще альбом»
22 авг 2016 :
|
BOB DAISLEY об иске к OZZY OSBOURNE
10 авг 2016 :
|
OZZY OSBOURNE ответил BOB'y DAISLEY
10 авг 2016 :
|
BOB DAISLEY подал в суд на OZZY OSBOURNE
4 авг 2016 :
|
JACK OSBOURNE про OZZY
4 авг 2016 :
|
Любовница OZZY OSBOURNE подала в суд на его дочь
4 авг 2016 :
|
Бывшая любовница OZZY OSBOURNE о романе
1 авг 2016 :
|
SHARON OSBOURNE сказала, что OZZY — «грязный кобель, который по полной заплатит за свои проступки»
29 июл 2016 :
|
OZZY OSBOURNE записывает голос для мультфильма
26 июл 2016 :
|
Видео первого эпизода исторического шоу OZZY и JACK OSBOURNE
26 июл 2016 :
|
OZZY OSBOURNE о браке с Sharon
21 июл 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
20 июл 2016 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE были замечены вдвоём в Лос-Анджелесе
19 июл 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
12 июл 2016 :
|
OZZY OSBOURNE посетил встречу анонимных алкоголиков
12 июл 2016 :
|
SHARON OSBOURNE: «Буду ли я доверять OZZY? Не знаю»
19 июн 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
15 июн 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
14 июн 2016 :
|
Самый большой страх OZZY OSBOURNE
12 июн 2016 :
|
Трейлер к новому телешоу OZZY OSBOURNE
9 июн 2016 :
|
OZZY OSBOURNE отвергает обвинения в том, что его разрыв отношений с женой был пиар-ходом
29 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE навестил больных детей
26 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE запустил именной трамвай
25 май 2016 :
|
Дочь OZZY OSBOURNE'а опубликовала номер телефона предполагаемой пассии отца
23 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE - человек и трамвай
21 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE "из кожи вон лезет" в попытке вернуться в семью
18 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE отправила OZZY лечиться от сексуальной зависимости
17 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE расскажет телезрителям о мировой истории
13 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE заверила, что OZZY уйдет на покой в течение трёх лет
13 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE хочет отправить мужа в прощальный сольный тур
13 май 2016 :
|
SHARON и OZZY OSBOURNE впервые появились вместе после разрыва
11 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE'a сдал частный сыщик
11 май 2016 :
|
SHARON OSBOURNE подтвердила разрыв с OZZY
10 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE: «Я трезв! Не верьте никому!»
9 май 2016 :
|
OZZY OSBOURNE пропал после скандала с женой
8 май 2016 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE расстаются
29 апр 2016 :
|
OZZY OSBOURNE встретился с юной металлисткой
18 мар 2016 :
|
Колыбельные от OZZY OSBOURNE
14 мар 2016 :
|
Редкое видео OZZY OSBOURNE
9 мар 2016 :
|
SHARON OSBOURNE поймала OZZY с нянями
15 дек 2015 :
|
Рождественский свитер от OZZY OSBOURNE
26 ноя 2015 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
9 ноя 2015 :
|
OZZY OSBOURNE вернулся в Аламо, где был арестован за обгаженный памятник
2 ноя 2015 :
|
TOM MORELLO, SLASH, GEEZER BUTLER выступили с OZZY OSBOURNE
24 окт 2015 :
|
OZZY OSBOURNE в песне BILLY MORRISON
7 окт 2015 :
|
BILLY MORRISON: «OZZY хотел спеть балладу — через полчаса я её сделал»
1 окт 2015 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
31 авг 2015 :
|
OZZY OSBOURNE работает над «особенным релизом»
26 авг 2015 :
|
OZZY OSBOURNE, DAVE NAVARRO на новом альбоме BILLY MORRISON'а
26 авг 2015 :
|
GUS G.: «Не ждите много нового от OZZY»
10 авг 2015 :
|
OZZY OSBOURNE в Ghostbusters?
22 июн 2015 :
|
OZZY OSBOURNE вновь стал дедушкой
5 июн 2015 :
|
OZZY OSBOURNE опроверг информацию о покупке дома
3 июн 2015 :
|
OZZY OSBOURNE потратил более 10 миллионов на новый дом
26 май 2015 :
|
SHARON OSBOURNE: «LARS'y иногда стоило бы захлопнуть варежку, но мы любим его»
21 май 2015 :
|
MIKE BORDIN о перезаписи ударных партий на первых альбомах OZZY OSBOURNE
1 май 2015 :
|
Видео полного выступления OZZY OSBOURNE
29 апр 2015 :
|
"The Osbournes" не вернутся в эфир
17 апр 2015 :
|
OZZY OSBOURNE ответил BILL'y WARD'y
2 апр 2015 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продают два дома
27 мар 2015 :
|
OZZY OSBOURNE перенесёт операцию в мае
18 мар 2015 :
|
Комикс про OZZY OSBOURNE'а
5 мар 2015 :
|
Новое видео дочки OZZY OSBOURNE
9 фев 2015 :
|
Летучие мыши мстят OZZY OSBOURNE
22 янв 2015 :
|
SHARON OSBOURNE очень стыдно за её дурные слова о U2
14 янв 2015 :
|
OZZY OSBOURNE откроет интерактивное шоу в Лас-Вегасе
15 дек 2014 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE: "Randy не выказали должного уважения"
21 ноя 2014 :
|
OZZY OSBOURNE: «Хорошее рок-шоу лучше секса»
18 ноя 2014 :
|
Участники группы OZZY OSBOURNE обсуждают клипы MTV
17 ноя 2014 :
|
Шоу "The Osbournes" выйдет на VH1
14 ноя 2014 :
|
Рассказ о виниле OZZY OSBOURNE "Memoirs Of A Madman"
10 ноя 2014 :
|
Шоу "The Osbournes" вернётся на экраны
9 ноя 2014 :
|
OZZY OSBOURNE не сочиняет "мрачную музыку" для своего нового сольника
27 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE не понимает политиков
20 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE сказал, что написал в соавторстве три песни для своего следующего сольного альбома
16 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE: "Мне нравится быть трезвым!"
14 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE получит 'Global Icon Award'
10 окт 2014 :
|
OZZY OSBOURNE о поступке U2
25 сен 2014 :
|
Трейлер нового релиза OZZY OSBOURNE
20 сен 2014 :
|
SHARON OSBOURNE: «U2? Да иди в ж..., U2!»
4 сен 2014 :
|
OZZY OSBOURNE 'Hell Gate' в следующем году
11 авг 2014 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE'а
4 авг 2014 :
|
Кампания по выдвижению OZZY OSBOURNEв рыцари набрала 21 000 подписей
29 июл 2014 :
|
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от HARP TWINS
23 июл 2014 :
|
Компиляция OZZY OSBOURNE выйдет в октябре
23 июл 2014 :
|
Таинственная обложка от OZZY OSBOURNE
14 май 2014 :
|
OZZY OSBOURNE присоединился к SLASH, DAVE NAVARRO
5 май 2014 :
|
Начата кампания по выдвижению OZZY OSBOURNE'а в рыцари
29 апр 2014 :
|
OZZY OSBOURNE: «Где все новые звёзды?»
23 апр 2014 :
|
OZZY OSBOURNE возглавил список "самых неверно понимаемых вокалистов"
31 мар 2014 :
|
Пиво "OZZY" всё ещё продаётся
27 мар 2014 :
|
Представители OZZY OSBOURNE требуют прекратить выпуск пива с его логотипом
20 мар 2014 :
|
Ранее неопубликованные записи OZZY OSBOURNE и Рэнди Роадса
13 мар 2014 :
|
Особняк OZZY OSBOURNE уничтожен наводнением
24 дек 2013 :
|
OZZY OSBOURNE думал, что потерял семью из-за пристрастия к наркотикам
30 окт 2013 :
|
SHARON OSBOURNE отрицает слухи о возвращении «Семейки Оcборнов»
9 окт 2013 :
|
OZZY OSBOURNE рад встрече с Taylor Swift
22 июл 2013 :
|
OZZY об обложке ROLLING STONE: «Я бы не разместил это изображение даже на туалетной бумаге»
13 июн 2013 :
|
OZZY OSBOURNE: «Когда дело доходит до наркотиков, я как мусорная корзина»
27 май 2013 :
|
OZZY OSBOURNE «невероятно быстро восстанавливается» после алкогольно-наркотического срыва
21 май 2013 :
|
OZZY OSBOURNE в 'An Evening With Women'
24 апр 2013 :
|
SHARON OSBOURNE прокомментировала свою ссору с мужем
17 апр 2013 :
|
OZZY OSBOURNE: «Последние полтора года я пил и принимал наркотики»
15 апр 2013 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE отрицают слухи о разводе
21 мар 2013 :
|
OZZY OSBOURNE «был бы счастлив» поработать с ADELE
21 мар 2013 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE продали еще один дом
4 мар 2013 :
|
OZZY OSBOURNE выдвигают на сэра
25 фев 2013 :
|
Бывший басист OZZY OSBOURNE заканчивает работу над мемуарами
18 янв 2013 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE рассказали о пожаре в их доме
3 янв 2013 :
|
Аэропорт Бирмингема не будут называть в честь OZZY OSBOURNE
28 дек 2012 :
|
Аэропорт Бирмингема хотят назвать в честь OZZY OSBOURNE
17 июл 2012 :
|
Фрагмент нового DVD OZZY OSBOURNE
9 июл 2012 :
|
OZZY OSBOURNE назван "величайшей рок-звездой мира"
4 июл 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS: съёмка выступления в Греции
27 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS: съёмка выступления в Вене
21 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS: выступление в Мангейме было отменено из-за «проблем с вокалом»
20 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
19 июн 2012 :
|
Комментарии OZZY и SHARON OSBOURNE по поводу диагноза "рассеянный склероз", поставленного их сыну
18 июн 2012 :
|
У сына OZZY рассеянный склероз
9 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE: "Дверь для Bill'a всегда открыта"
7 июн 2012 :
|
OZZY OSBOURNE, GEEZER BUTLER, SLASH исполнили “N.I.B.”
5 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
3 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
2 июн 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
30 май 2012 :
|
SLASH присоединился на сцене к OZZY OSBOURNE & FRIENDS
26 май 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
24 май 2012 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE & FRIENDS
24 май 2012 :
|
OZZY OSBOURNE & FRIENDS открыли европейское турне
26 апр 2012 :
|
OZZY OSBOURNE стал дедушкой в пятый раз
20 апр 2012 :
|
Детали виниловых изданий OZZY OSBOURNE к 21 апреля
7 апр 2012 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNEпродают дом в Малибу
3 апр 2012 :
|
Виниловые релизы от OZZY OSBOURNE в апреле
9 фев 2012 :
|
OZZY OSBOURNE о болезни TONY IOMMI
9 фев 2012 :
|
OZZY OSBOURNE расскажет о болезни TONY IOMMI
6 дек 2011 :
|
Новое приложение для iPhone/Android поможет понять OZZY OSBOURNE'a
16 сен 2011 :
|
Песни OZZY OSBOURNE помогли найти пропавшего мальчика
14 сен 2011 :
|
Трибьют OZZY выйдет в следующем году
9 июл 2011 :
|
Новый "Феррари" OZZY OSBOURNE
28 июн 2011 :
|
Новая книга OZZY OSBOURNE'а выйдет в октябре
25 июн 2011 :
|
OZZY OSBOURNE вынужден отменить выступление на GRASPOP METAL MEETING
10 июн 2011 :
|
OZZY OSBOURNE открыл европейское летнее турне
1 июн 2011 :
|
OZZY OSBOURNE о реюнионе BLACK SABBATH
31 май 2011 :
|
OZZY OSBOURNE: «Следующий альбом снова задаст жару»
25 май 2011 :
|
Редкое концертное видео OZZY OSBOURNE
17 май 2011 :
|
OZZY OSBOURNE получил переиздания первых альбомов
12 май 2011 :
|
Семплы с переизданий OZZY OSBOURNE
10 май 2011 :
|
Фрагмент из нового DVD OZZY OSBOURNE
9 май 2011 :
|
Новые задолженности по налогам OZZY и SHARON OSBOURNE
2 май 2011 :
|
Трейлер к переизданиям альбомов OZZY OSBOURNE
27 апр 2011 :
|
Фрагмент нового документального фильма об OZZY
16 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE выплатил задолженность по налогам
14 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE получит награду KERRANG!
12 апр 2011 :
|
Сниппет из бонус-DVD OZZY OSBOURNE
5 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE хочет, чтобы его похороны стали «праздником»
19 мар 2011 :
|
Переиздание OZZY OSBOURNE выйдет в мае
9 фев 2011 :
|
OZZY OSBOURNE о Гэри Муре
28 янв 2011 :
|
OZZY OSBOURNE: "Перед тем как я уйду, я хочу сделать еще один альбом SABBATH"
26 янв 2011 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
25 янв 2011 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
3 янв 2011 :
|
Pro-Shot с выступления OZZY OSBOURNE
28 дек 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «Рождество надо запретить»
23 дек 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «Меня уже немного тошнит от LADY GAGA»
3 дек 2010 :
|
GUS G. сообщил, что уже начал сочинять материал для нового альбома OZZY OSBOURNE
1 дек 2010 :
|
Концертный релиз от OZZY OSBOURNE
2 ноя 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «Если я поеду в тур с BLACK SABBATH, то GEEZER’у придётся перестать жаловаться»
25 окт 2010 :
|
OZZY OSBOURNE на летних фестивалях
7 окт 2010 :
|
OZZY OSBOURNE записал кавер-версию JOHN'a LENNON'a
29 сен 2010 :
|
Туровое издание "Scream" OZZY OSBOURNE доступно для прослушивания
23 сен 2010 :
|
В документальном фильме об OZZY примет участие сэр Пол МакКартни
16 сен 2010 :
|
OZZY OSBOURNE отменил выступление в Германии
31 авг 2010 :
|
Выход юбилейных изданий OZZY OSBOURNE отложен
27 авг 2010 :
|
OZZY OSBOURNE выпустит "Scream: Tour Edition" в октябре
24 авг 2010 :
|
Пародия на фильмы с участием OZZY OSBOURNE
24 авг 2010 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
22 авг 2010 :
|
OZZY: "Новый альбом с BLACK SABBATH сделал бы мою жизнь совершенной"
17 авг 2010 :
|
OZZY OSBOURNE выступил в "Jimmy Kimmel Live!"
16 авг 2010 :
|
Специальное издание последнего альбома OZZY OSBOURNE
16 авг 2010 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE на Ozzfest
11 авг 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: "Реюнион SABBATH может быть не раньше, чем через год/два"
6 авг 2010 :
|
Юбилейные издания альбомов OZZY OSBOURNE выйдут в октябре
5 авг 2010 :
|
OZZY: 'Воссоединение SABBATH очень возможно'
29 июл 2010 :
|
OZZY OSBOURNE получил слуховой аппарат
18 июл 2010 :
|
Видео с выступления OZZY OSBOURNE
13 июл 2010 :
|
Новый цифровой EP от OZZY OSBOURNE
8 июл 2010 :
|
Японский бонус с нового альбома OZZY OSBOURNE
5 июл 2010 :
|
OZZY OSBOURNE: «25 вещей, которые вы не знали обо мне»
1 июл 2010 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE попал в 5 лучших в США
24 июн 2010 :
|
Продажи нового альбома OZZY OSBOURNE в половину хуже прошлого
23 июн 2010 :
|
Новое видео OZZY OSBOURNE
22 июн 2010 :
|
Тизер нового клипа OZZY OSBOURNE'а
18 июн 2010 :
|
Является ли ДНК OZZY OSBOURNE'а ключом к спасению от наркозависимости?
15 июн 2010 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания
10 июн 2010 :
|
OZZY утверждает, что текст песни "Crucify The Dead" — это то, что он бы сказал AXL'у ROSE' у, если бы был SLASH'ем
10 июн 2010 :
|
Новая песня OZZY OSBOURNE
8 июн 2010 :
|
OZZY OSBOURNE стал колумнистом в THE SUNDAY TIMES
7 июн 2010 :
|
OZZY OSBOURNE о выпуске нового альбома "Black Christmas"
2 июн 2010 :
|
OZZY OSBOURNE о возможном воссоединении BLACK SABBATH
28 май 2010 :
|
OZZY OSBOURNE не собирается целиком исполнять альбомы на концерте
27 май 2010 :
|
SHARON OSBOURNE о Paul'e Gray'e
26 май 2010 :
|
Превью нового клипа OZZY OSBOURNE
24 май 2010 :
|
Готовятся юбилейные издания альбомов OZZY OSBOURNE
20 май 2010 :
|
OZZY заявил, что послал слова поддержки DIO, когда тому поставили страшный диагноз
18 май 2010 :
|
OZZY OSBOURNE о смерти DIO
12 май 2010 :
|
Японское издание нового альбома OZZY OSBOURNE выйдет с бонусом
29 апр 2010 :
|
Обложка нового альбома OZZY OSBOURNE'а
15 апр 2010 :
|
Сингл OZZY OSBOURNE доступен для прослушивания
1 апр 2010 :
|
Превью новой песни OZZY OSBOURNE
29 мар 2010 :
|
Название нового альбома OZZY OSBOURNE
4 фев 2010 :
|
Фанаты помогут OZZY!
28 янв 2010 :
|
OZZY OSBOURNE сказал, что новый альбом будет «очень тяжёлым»
25 янв 2010 :
|
Новый DVD OZZY OSBOURNE'а
23 янв 2010 :
|
OZZY OSBOURNE отрицает ранее опубликованное название альбома
13 янв 2010 :
|
OZZY OSBOURNE планирует 18-месячное турне
18 дек 2009 :
|
Название нового альбома OZZY OSBOURNE
20 ноя 2009 :
|
OZZY OSBOURNE: «Встретиться с PAUL'ом MCCARTNEY было чертовски круто!»
21 окт 2009 :
|
OZZY OSBOURNE выступит вместе с METALLICA
23 сен 2009 :
|
OZZY OSBOURNE получит награду Legend Of Live
13 сен 2009 :
|
Рекламная кампания с OZZY OSBOURNE'ом была остановлена из-за обезьян
27 авг 2009 :
|
OZZY OSBOURNE рассказал о выступлении на BLIZZCON
24 авг 2009 :
|
OZZY OSBOURNE выступил на BLIZZCON
18 авг 2009 :
|
OZZY OSBOURNE выступит на BLIZZCON
26 апр 2009 :
|
Ozzfest вернется в 2010 году
1 апр 2009 :
|
OZZY: “Мне никогда раньше не приходилось иметь дела с фаст-фудом”
18 мар 2009 :
|
ZAKK WYLDE продолжит работу над альбомом OZZY OSBOURNE в апреле
25 фев 2009 :
|
У OZZY летом появится своя статуэтка
11 ноя 2008 :
|
OZZY OSBOURNE снялся в рекламе телефона
7 янв 2008 :
|
Пол Маккартни и Оззи Осборн не будут петь вместе
4 ноя 2007 :
|
OZZY выпустит специальное туровое издание последнего альбома
30 сен 2007 :
|
SHARON и OZZY OSBOURNE заключили "соглашение о самоубийстве"
15 авг 2007 :
|
Вчера было выпущено переиздание последнего альбома OZZY OSBOURNE
4 июл 2007 :
|
OZZY OSBOURNE и его пять любимых рок групп.
31 май 2007 :
|
Ozzy штурмует чарты
18 май 2007 :
|
OZZY OSBOURNE: видео на песню 'I Don't Wanna Stop'
12 май 2007 :
|
На японской версии нового альбома OZZY OSBOURNE будет 2 бонус-трека
21 апр 2007 :
|
Обложка нового альбома OZZY OSBOURNE
19 апр 2007 :
|
OZZY OSBOURNE: сингл 'I Don't Wanna Stop' в сети
11 апр 2007 :
|
OZZY OSBOURNE возвращается в Англию
9 апр 2007 :
|
OZZY OSBOURNE выпустит новый альбом в июне
14 янв 2007 :
|
OZZY OSBOURNE: Новый альбом будет в духе дебютного
13 ноя 2006 :
|
CHRISTOPHER WALKEN сыграет OZZY OSBOURNE'а в фильме 'The Dirt'
24 авг 2006 :
|
OZZY OSBOURNE работает над новым сольником и мюзиклом "Rasputin"
6 авг 2006 :
|
OZZY OSBOURNE выпустит новую видео-антологию
31 июл 2006 :
|
Новый альбом OZZY OSBOURNE в феврале?
26 май 2006 :
|
Выступление OZZY OSBOURNE перед Принцем Чарльзом доступно в сети
19 окт 2005 :
|
OZZY OSBOURNE: сингл "In My Life" выйдет в следующем месяце
6 окт 2005 :
|
На DVD OZZY OSBOURN'a появится лидер MOTORHEAD
6 дек 2004 :
|
James Hetfield и Ozzy Osbourne поделились мнением о своих самых любимых песнях
9 дек 2003 :
|
JASON NEWSTED комментирует свой уход от OZZY
5 дек 2003 :
|
Смена состава в группе у OZZY OSBOURNE
18 мар 2003 :
|
JASONа NEWSTEDа приютили
16 июл 2002 :
|
Sharon Osbourne – недавно прооперированна.
3 дек 2001 :
|
Ozzy Osbourne - продал 500.000 дисков
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет