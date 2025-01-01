9 сен 2025



NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»



NUNO BETTENCOURT в новом интервью рассказал о том, что для него значило сыграть песни Оззи на MTV Video Music Awards 2025:



«Это всё было невероятно важно, особенно для 15-летнего меня, начинающего гитариста, слушавшего рок и металл. Он был для нас крёстным отцом. Он начинал на заре 1970-х, и именно так рок становился всё тяжелее и тяжелее. Сначала он был в BLACK SABBATH, а затем ушёл оттуда и начал совершенно другую карьеру как сольный артист Оззи Осборн, а потом стал звездой реалити-шоу, этот чувак повлиял на культуру и затронул всех по-разному. Так что он очень важен для меня. Для меня было важно, что я участвовал в последнем концерте Оззи в Бирмингеме в начале июля, выходил на сцену, выступал, разговаривал с ним и прощался. Мы не знали, что он скончается так скоро после этого — то есть мы предполагали, но не знали наверняка. И поэтому это было действительно особенным событием».



О том, каково ему было участвовать в концерте «Back To The Beginning», Nuno сказал:



«Когда мне было 15, и его гитарист Рэнди Роудс погиб в страшной авиакатастрофе в 1982 или 1981 году, я верил, что в 14 лет я заменю его. И появилось объявление, в котором гитаристов просили прислать кассету с демо-записью. Я так и сделал — в 15 лет я записал кассету и отправил её. "Это моё место. Я его получу". Конечно, я его не получил. Никто не позвонил. Прошло 12 лет, я играл на разогреве у AEROSMITH с EXTREME в Лондоне, и мне поступило предложение. Агент мне сказал: "Шэрон Осборн только что звонила. Оззи хочет пригласить тебя. Он хочет, чтобы ты был в группе". Это было в 1995-1996 годах. И я отказался. Я был в группе EXTREME, которая только начинала свою карьеру, и у нас были хиты. Когда мы делали большую групповую фотографию на "Back To The Beginning", я стоял у его ног, я схватил его за руку и сказал: "Спасибо за всё и спасибо, Оззи, за то, что ты для меня значишь". А он потянул меня за руку и сказал: "Ты был единственным гитаристом, который мне отказал". Но он смеялся. Он сказал: "Я люблю тебя" и засмеялся. Он сказал: "Спасибо, что ты здесь". А я ответил: "И тебе спасибо. Спасибо за всё"».



Nuno также рассказал об атмосфере, царившей между всеми музыкантами, участвовавшими в «Back To The Beginning»:



«Меня больше всего поразило, что когда GUNS N' ROSES и METALLICA — самые популярные группы в мире — собираются вместе, чтобы что-то сделать... Я участвовал в подобных мероприятиях раньше, в трибьютах, и всегда все были как рок-звёзды, с их-то эго. И вдруг все участники всех групп оказались в одной комнате. Это словно летний лагерь тяжёлого металла. Мы все снова стали детьми, потому что Оззи был как наш отец или крёстный отец, который говорил: "Ребята, ведите себя прилично". Но все оставили своё эго за дверью. Это был праздник объятий. Было много любви, и это чувствовалось на сцене. Никто не жаловался, все помогали друг другу и поддерживали друг друга. Я занимаюсь этим уже 40 лет. Нигде больше я не видел, чтобы во время тура все были как одна большая община и большая рок-семья. И именно это Оззи сделал для всех нас».







