Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
9 сен 2025 : 		 TOM KEIFER: «Некие фишки я позаимствовал у Рэнди Роадса»

TOM KEIFER: «Некие фишки я позаимствовал у Рэнди Роадса»



TOM KEIFER в недавнем интервью ответил на вопрос, какое влияние оказал на него Оззи как музыкант:

«Ну, я любил его. Я вырос в 70-х, поэтому Оззи и BLACK SABBATH были огромной частью моего воспитания. [Мне] нравились его сольные работы. Он был великолепен. Я называю его королем тяжелой музыки [смеется], всего, что связано с тяжелой музыкой — блестящий автор текстов, совершенно уникальный голос, безусловно, характер и все такое. Он был потрясающим.

Мне посчастливилось провести с ним немного времени на Московском музыкальном фестивале мира, и он оказался очень скромным человеком, и [у него было отличное] чувство юмора; [он был] настоящим балагуром. Я не думаю, что кто-то из тех, кто когда-либо проводил время с Оззи, не любил его или не смеялся от души. Он был по-настоящему классным парнем».

На вопрос о том, как некоторые гитаристы, сотрудничавшие с Оззи, — в список которых входят Tony Iommi, Рэнди Роудс и Zakk Wylde, — повлияли на его стиль, он ответил:

«Из всех них, я думаю, это сделал Рэнди Роудс. Это странно, потому что я на самом деле играю не так, как он, но, на мой взгляд, у него был очень похожий стиль на Michael Schenker, которого я любил в детстве, потому что он очень хорошо сочетал классику и блюз — очень хорошо. Я определенно научился нескольким приемам у Рэнди. Я не любитель скорости, но я определенно позаимствовал у него несколько риффов. Опять же, стилистически я не такой, как все, но мне нравится то, что он делал, так что я определенно кое-чему у него научился».




просмотров: 109

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
