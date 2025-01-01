сегодня



TOM KEIFER: «Некие фишки я позаимствовал у Рэнди Роадса»



TOM KEIFER в недавнем интервью ответил на вопрос, какое влияние оказал на него Оззи как музыкант:



«Ну, я любил его. Я вырос в 70-х, поэтому Оззи и BLACK SABBATH были огромной частью моего воспитания. [Мне] нравились его сольные работы. Он был великолепен. Я называю его королем тяжелой музыки [смеется], всего, что связано с тяжелой музыкой — блестящий автор текстов, совершенно уникальный голос, безусловно, характер и все такое. Он был потрясающим.



Мне посчастливилось провести с ним немного времени на Московском музыкальном фестивале мира, и он оказался очень скромным человеком, и [у него было отличное] чувство юмора; [он был] настоящим балагуром. Я не думаю, что кто-то из тех, кто когда-либо проводил время с Оззи, не любил его или не смеялся от души. Он был по-настоящему классным парнем».



На вопрос о том, как некоторые гитаристы, сотрудничавшие с Оззи, — в список которых входят Tony Iommi, Рэнди Роудс и Zakk Wylde, — повлияли на его стиль, он ответил:



«Из всех них, я думаю, это сделал Рэнди Роудс. Это странно, потому что я на самом деле играю не так, как он, но, на мой взгляд, у него был очень похожий стиль на Michael Schenker, которого я любил в детстве, потому что он очень хорошо сочетал классику и блюз — очень хорошо. Я определенно научился нескольким приемам у Рэнди. Я не любитель скорости, но я определенно позаимствовал у него несколько риффов. Опять же, стилистически я не такой, как все, но мне нравится то, что он делал, так что я определенно кое-чему у него научился».







