DEF LEPPARD выступили на Radio 2 In The Park



Видео и аудио с выступления DEF LEPPARD в рамках фестиваля Radio 2 In The Park, состоявшегося в начале сентября в Hylands Park, Chelmsford, United Kingdom, доступно для просмотра/прослушивания ниже.







