сегодня



Новое видео STAR ONE



The Year of ‘41 feat. Dino Jelusick, новое видео STAR ONE, доступно для просмотра ниже.



Arjen: «Дамы и господа... познакомьтесь с одним из лучших певцов в мире в настоящий момент… Dino Jelusick! он должен был спеть "The Year of'41" на моем альбоме Star One 2022 года "Revel In Time". Он записал песню, но, к сожалению, мы не смогли ее использовать из-за проблем с лейблом звукозаписи, с которым у Dino был подписан контракт. Но теперь все это решено, и мы гордимся тем, что наконец-то представляем песню во всей ее красе! Просто послушайте его мощный и проникновенный вокал, и я уверен, вы поймете, что я имею в виду!



В песне также есть потрясающее гитарное соло Joel Hoekstra (Whitesnake, TSO, Cher) и виртуозное соло на клавишных моего друга Йенса Йоханссона (Yngwie Malmsteen, Stratovarius, RainbowИ, конечно, как всегда, Ed Warby на барабанах.



Текст песни основан на фильме "The Final Countdown". Нет, нет... только не на песне!» http://www.ayreon.com





+0 -0



просмотров: 106

