Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Star One

*



9 сен 2025 : 		 Новое видео STAR ONE

16 фев 2022 : 		 ARJEN ANTHONY LUCASSEN вскрывает STAR ONE

20 янв 2022 : 		 Новое видео STAR ONE

18 янв 2022 : 		 Трек-лист нового альбома STAR ONE

6 янв 2022 : 		 RUSSELL ALLEN на новом альбоме STAR ONE

2 янв 2022 : 		 JENS JOHANSSON на новом альбоме STAR ONE

28 дек 2021 : 		 WILMER WAARBROEK на новом альбоме STAR ONE

27 дек 2021 : 		 BRANDON YEAGLEY на новом альбоме STAR ONE

24 дек 2021 : 		 JOOST VAN DEN BROEK на новом альбоме STAR ONE

20 дек 2021 : 		 Новое видео STAR ONE

17 дек 2021 : 		 DAMIAN WILSON на новом альбоме STAR ONE

15 дек 2021 : 		 DAN SWANÖ на новом альбоме STAR ONE

10 дек 2021 : 		 MICHAEL MILLS на новом альбоме STAR ONE

4 дек 2021 : 		 WILL SHAW на новом альбоме STAR ONE

2 дек 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO на новом альбоме STAR ONE

28 ноя 2021 : 		 ALESSANDRO DEL VECCHIO на новом альбоме STAR ONE

24 ноя 2021 : 		 ADRIAN VANDENBERG на новом альбоме STAR ONE

18 ноя 2021 : 		 Новое видео STAR ONE

17 ноя 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на новом альбоме STAR ONE

15 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER на новом альбоме STAR ONE

7 ноя 2021 : 		 MICHAEL ROMEO на новом альбоме STAR ONE

4 ноя 2021 : 		 BRITTNEY SLAYES на новом альбоме STAR ONE

2 ноя 2021 : 		 TIMO SOMERS на новом альбоме STAR ONE

28 окт 2021 : 		 MARCELA BOVIO на новом альбоме STAR ONE

27 окт 2021 : 		 Новая песня STAR ONE

25 окт 2021 : 		 Tony Martin на новом альбоме STAR ONE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео STAR ONE



zoom
The Year of ‘41 feat. Dino Jelusick, новое видео STAR ONE, доступно для просмотра ниже.

Arjen: «Дамы и господа... познакомьтесь с одним из лучших певцов в мире в настоящий момент… Dino Jelusick! он должен был спеть "The Year of'41" на моем альбоме Star One 2022 года "Revel In Time". Он записал песню, но, к сожалению, мы не смогли ее использовать из-за проблем с лейблом звукозаписи, с которым у Dino был подписан контракт. Но теперь все это решено, и мы гордимся тем, что наконец-то представляем песню во всей ее красе! Просто послушайте его мощный и проникновенный вокал, и я уверен, вы поймете, что я имею в виду!

В песне также есть потрясающее гитарное соло Joel Hoekstra (Whitesnake, TSO, Cher) и виртуозное соло на клавишных моего друга Йенса Йоханссона (Yngwie Malmsteen, Stratovarius, RainbowИ, конечно, как всегда, Ed Warby на барабанах.

Текст песни основан на фильме "The Final Countdown". Нет, нет... только не на песне!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом