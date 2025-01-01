Keeper Of Secrets, новое видео MAAHES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Nechacha, релиз которого намечен на 19 сентября:
01. Magic Slave
02. The Resurrection
03. Lord of the Underworld
04. Morbid Love
05. Cult of the Sun
06. The Crown and the Sceptre
07. Keeper of Secrets
08. Obsidian
09. Patron Saint of Pharaohs (feat. Lele Habel)
10. Medusa
11. Nephthys' Tears (Remixed & Remastered)
