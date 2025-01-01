Arts
×
Новости
Jerry Cantrell

13 сен 2025 : JERRY CANTRELL: «Есть гитаристы, которые для меня как инопланетяне»

22 май 2025 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

14 май 2025 : 		 JERRY CANTRELL в фильме о вампирах

10 апр 2025 : 		 JERRY CANTRELL: «Моя пластинка не о политике»

13 мар 2025 : 		 JERRY CANTRELL о вокальном росте

30 янв 2025 : 		 JERRY CANTRELL: «Я трезв уже 21 год, и мне до сих пор не хватает возможности надраться»

7 янв 2025 : 		 JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную работу

2 дек 2024 : 		 Почему JERRY CANTRELL любит петь о смерти?

26 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Я не живу прошлым, я смотрю вперед»

14 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Нынешняя система распространения музыки плоха для артистов»

24 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Музыка всегда найдет свою аудиторию»

23 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

22 окт 2024 : 		 Видео полного выступления JERRY CANTRELL

16 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Новый альбом — лучшая запись, что я мог сделать на данный момент»

14 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

20 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL об искусственном интеллекте

13 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Если вы хотите крови, их есть у меня!»

6 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

27 авг 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

21 авг 2024 : 		 TIM MONTANA присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления JERRY CANTRELL

31 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

28 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL исполнил новую песню

26 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новый трек

12 июл 2024 : 		 ROY MAYORGA поедет в тур с JERRY CANTRELL

11 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL нашел гитару
JERRY CANTRELL: «Есть гитаристы, которые для меня как инопланетяне»



JERRY CANTRELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие из гитаристов оказали на него наибольшее влияние:

«О, Боже. Их слишком много, чтобы выделить кого-то одного. Тональность — это очень необычная вещь, потому что вы можете собрать 50 парней с одной и той же гитарой на одном и том же усилителе и подключить их, и все они будут звучать немного по-разному. Это связь между плотью, деревом и металлом, электричеством, проходящим через них, и душой человека, проходящей через них. Это настолько уникально, это же как отпечатки пальцев — реально так. Он уникален для них. И я вырос, слушая Дэйви Джонстона и Линдси Бакингема, братьев Young, Tony Iommi, Эдди Ван Халена и Jimmy Page. Billy Gibbons'a. Я могу продолжить список. Ted Nugent. Tom Scholz, если уж на то пошло. Я взял понемногу от всего, что меня вдохновляет или заставляет чувствовать себя комфортно, или от песен, к которым я постоянно возвращаюсь, или от альбомов, которые я все еще люблю слушать. Так что мечта была такой же какой осталась и сейчас. Я хочу сделать что-то, что заставит кого-то почувствовать — заставит меня и кого-то еще почувствовать то, что эта пластинка заставила меня почувствовать, когда я был ребенком, заставила меня захотеть стать музыкантом и самому заниматься музыкой. Поэтому сложно выделить кого-то, кто оказал на меня наибольшее влияние. Есть люди, которые для меня как инопланетяне. Джими Хендрикс — один из них. Эдди Ван Хален — еще один. Думаю, Рэнди Роадс тоже может претендовать на звание потустороннего существа»




просмотров: 123

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом