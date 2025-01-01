сегодня



JERRY CANTRELL: «Есть гитаристы, которые для меня как инопланетяне»



JERRY CANTRELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие из гитаристов оказали на него наибольшее влияние:



«О, Боже. Их слишком много, чтобы выделить кого-то одного. Тональность — это очень необычная вещь, потому что вы можете собрать 50 парней с одной и той же гитарой на одном и том же усилителе и подключить их, и все они будут звучать немного по-разному. Это связь между плотью, деревом и металлом, электричеством, проходящим через них, и душой человека, проходящей через них. Это настолько уникально, это же как отпечатки пальцев — реально так. Он уникален для них. И я вырос, слушая Дэйви Джонстона и Линдси Бакингема, братьев Young, Tony Iommi, Эдди Ван Халена и Jimmy Page. Billy Gibbons'a. Я могу продолжить список. Ted Nugent. Tom Scholz, если уж на то пошло. Я взял понемногу от всего, что меня вдохновляет или заставляет чувствовать себя комфортно, или от песен, к которым я постоянно возвращаюсь, или от альбомов, которые я все еще люблю слушать. Так что мечта была такой же какой осталась и сейчас. Я хочу сделать что-то, что заставит кого-то почувствовать — заставит меня и кого-то еще почувствовать то, что эта пластинка заставила меня почувствовать, когда я был ребенком, заставила меня захотеть стать музыкантом и самому заниматься музыкой. Поэтому сложно выделить кого-то, кто оказал на меня наибольшее влияние. Есть люди, которые для меня как инопланетяне. Джими Хендрикс — один из них. Эдди Ван Хален — еще один. Думаю, Рэнди Роадс тоже может претендовать на звание потустороннего существа»







