BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

BRUCE DICKINSON исполнил а-капелла версию "Revelations" и "Flash Of The Blade" на концерте седьмого сентября на фестивале The Town в Сан-Паулу, вспомнив инцидент 1985 года, когда он впервые приехал с группой на фестиваль Rock In Rio и когда разбил голову как раз исполняя "Revelations", Видео полного выступления доступно ниже:



00:00 - Intro + Toltec 7 Arrival

00:28 - Accident of Birth

5:29 - Abduction

9:22 - Laughing in the Hiding Bush

13:35 - Bruce Dickinson introducing the band members

14:39 - Road to Hell

20:14 - Chemical Wedding

25:13 - Resurrection Men

32:44 - Rain on the Graves

38:27 - Tears of the Dragon

46:00 - Book of Thel

54:51 - Revelations (Iron Maiden song) (acapella) - G.K. Cherteston (Cherteston's Hymn - O God Of Earth And Altar)

56:33 - Flash of the Blade (Iron Maiden song)







