Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 21
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



10 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"

9 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON спел с уличным музыкантом

6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON исполнил "Revelations"



zoom
BRUCE DICKINSON исполнил а-капелла версию "Revelations" и "Flash Of The Blade" на концерте седьмого сентября на фестивале The Town в Сан-Паулу, вспомнив инцидент 1985 года, когда он впервые приехал с группой на фестиваль Rock In Rio и когда разбил голову как раз исполняя "Revelations", Видео полного выступления доступно ниже:

00:00 - Intro + Toltec 7 Arrival
00:28 - Accident of Birth
5:29 - Abduction
9:22 - Laughing in the Hiding Bush
13:35 - Bruce Dickinson introducing the band members
14:39 - Road to Hell
20:14 - Chemical Wedding
25:13 - Resurrection Men
32:44 - Rain on the Graves
38:27 - Tears of the Dragon
46:00 - Book of Thel
54:51 - Revelations (Iron Maiden song) (acapella) - G.K. Cherteston (Cherteston's Hymn - O God Of Earth And Altar)
56:33 - Flash of the Blade (Iron Maiden song)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом