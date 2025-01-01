сегодня



WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи



WOLFGANG VAN HALEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему его не было на "Back To The Beginning":



«У нас были куплены авиабилеты, отели. У нас также уже есть «The End», третий альбом [MAMMOTH], мы планировали выпустить его, но еще не объявили об этом. А потом график репетиций сдвинулся. Так что в тот момент, когда столько людей купили отели и все остальное, мы буквально не смогли приехать, после того как расписание изменилось. Во-первых, мне нужно было репетировать для тура CREED, в который я собирался отправиться [с MAMMOTH]. А во-вторых, даже если бы мы захотели поехать туда, не было никакой возможности найти отель или рейс так быстро после изменения расписания. Так что, к сожалению, мы не смогли этого сделать.



Я был очень рад, что мне удалось выступить на введении в Зал славы рок-н-ролла Оззи, где я смог его увидеть. Но да, я был очень расстроен, что не попал в Бирмингем. Иногда так случается... »







+0 -0



просмотров: 102

