Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?



Roger Glover в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о текущем турне группы «The Long Goodbye», которое началось в мае 2017 года. На вопрос, будут ли он и его коллеги по группе просто продолжать двигаться вперёд и выступать, пока они ещё физически на это способны, не объявляя о последнем концерте, он ответил:



«Я вижу, что многие группы устраивают прощальные туры или прощальные концерты — BLACK SABBATH недавно это сделали, и другие группы делали это раньше — но мне это не нравится, и я думаю, что остальным участникам группы тоже. Если назначить дату последнего концерта, то где он состоится? Давление слишком велико. Я бы предпочёл просто играть, играть и играть, а потом внезапно перестать. Нам не нужно уходить с помпой — по крайней мере, я так думаю. Возможно, другие со мной не согласятся, но таково моё мнение».



На вопрос, согласны ли другие участники DEEP PURPLE с его идеей не объявлять о последнем концерте, Roger ответил:



«Несколько лет назад, в начале тура "The Long Goodbye", Steve Morse сказал: "Почему бы нам не закончить на высокой ноте, объявив о последнем туре, и заработать много денег, потому что это последний тур, а потом попрощаться со всеми?" Но это не понравилось группе, поэтому мы назвали тур "The Long Goodbye", потому что знали, что когда-нибудь это произойдёт, но, конечно, не знали, что это будет продолжаться и продолжаться. И, к счастью, так и вышло.



Этот год — в некотором роде год отдыха. Мы сочиняли песни и занимались другими вещами, и, возможно, в следующем году выйдет новый альбом. А последние два-три года были очень насыщенными. Мы не прекращали гастролировать и работать. Так что хорошо, что у нас есть небольшая передышка. Мы дали один концерт в Бразилии — на фестивале в июне — и в конце года будет ещё пара концертов, но это не совсем гастрольный год. Это год отдыха».



На вопрос ведущего, считает ли он, что последний концерт DEEP PURPLE состоится без предварительного объявления, Glover ответил:



«Да. Я думаю, что так и будет. Никто этого не знает. Что касается коммерческой стороны дела, мы все не хотим заканчивать. Мы не обсуждали это. Просто мы предполагаем, что будем продолжать. Будем зажигать, пока не упадём».



После того, как ведущий заметил, что многие артисты объявляют прощальные туры, но затем возвращаются с отдельными концертами или продлевают свои прощальные туры на неопределённый срок, Roger сказал:



«Всё дело в деньгах. А для нас важнее музыка. Да, деньги важны, но музыка важнее. И устроить такое грандиозное финальное шоу для DEEP PURPLE… Конечно, это возможно, но принимать решение буду не я».



Что касается здоровья и физической формы участников DEEP PURPLE, Роджер сказал:



«Вряд ли кто-то в 80 лет чувствует себя так же, как в 20. У всех нас есть боли, недомогания и так далее. Но пока что мы играем вживую и в студии, и мы всё ещё на высоте. Так что я не вижу никаких проблем. Ian'у в этом году исполнилось 80. Мне будет 80 в конце этого года. Это ужасная цифра. Я всё ещё не могу к ней привыкнуть. Я держусь за 79, как могу».



Glover также рассказал о стремлении DEEP PURPLE продолжать выпускать новую музыку:



«Это дело нашей жизни. Мы сочиняем музыку. Даже если бы не было группы, я всё равно сочинял бы музыку для собственного удовольствия. Это одно из моих любимых занятий. Мы стараемся не повторяться, а найти новые способы быть хард-рок-группой. И, похоже, нам это удаётся. Я не знаю, как у нас это получается. Мы просто делаем это. Это естественный процесс».



Roger объяснил, почему для него так важно заниматься творчеством, когда приближается его 80-летие:



«Сейчас я работаю над своей книгой, пишу о своей жизни, и чем больше я пишу, тем больше понимаю, какое удивительное путешествие мы совершили, и, конечно, я тоже. И не стоит подавлять это стремление в себе, а просто продолжать как можно дольше. Работа над книгой продолжает укреплять мое убеждение в том, как удивительно — вопреки всему — присоединиться к группе и участвовать в ней 60 лет, или 50, или сколько там, да неважно... Нам очень повезло, или мы оказались в нужном месте в нужное время, или просто собралась правильная компания людей. Я не знаю, в чём дело, но мы не должны сдаваться во имя нашего наследия».







