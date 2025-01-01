Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

27 июн 2024 :
DEEP PURPLE сыграли турецкий марш
21 июн 2024 :
GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»
13 июн 2024 :
Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»
5 июн 2024 :
Новое видео DEEP PURPLE
28 май 2024 :
IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»
20 май 2024 :
DEEP PURPLE исполнили новую песню
30 апр 2024 :
Новое видео DEEP PURPLE
24 апр 2024 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом
21 апр 2024 :
STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE
7 апр 2024 :
KEN TAMPLIN исполняет DEEP PURPLE
3 апр 2024 :
Басист DEEP PURPLE считает привлечение сына Фрэнка Заппы к ремиксу "Machine Head" маркетинговым ходом
19 мар 2024 :
Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»
11 мар 2024 :
Участники DEEP PURPLE представляют новое издание
10 мар 2024 :
IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE
2 мар 2024 :
Новое видео DEEP PURPLE
1 мар 2024 :
Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку
7 фев 2024 :
Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной
22 дек 2023 :
ADAM WAKEMAN выступил с DEEP PURPLE
19 дек 2023 :
Барабанщик DEEP PURPLE об уходе со сцены
13 дек 2023 :
ROGER GLOVER о долголетии DEEP PURPLE: «Всё дело в музыке»
25 июл 2023 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
10 июл 2023 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
2 июн 2023 :
Басист DEEP PURPLE — о вероятности воссоединения с RITCHIE BLACKMORE'ом: «С какой стати нам это делать?»
20 май 2023 :
STEVE MORSE: «Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими»
26 апр 2023 :
DEEP PURPLE работают над новым альбомом
19 апр 2023 :
Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу
18 апр 2023 :
JOE LYNN TURNER не верит, что RITCHIE BLACKMORE вернётся в DEEP PURPLE
15 мар 2023 :
Видео полного выступления DEEP PURPLE
17 фев 2023 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
3 дек 2022 :
Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы
2 дек 2022 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»
30 ноя 2022 :
Трейлер новой книги о DEEP PURPLE
29 ноя 2022 :
Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE
28 ноя 2022 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»
12 ноя 2022 :
DEEP PURPLE в Польше
10 ноя 2022 :
IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE
12 окт 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года
11 окт 2022 :
Новые релизы DEEP PURPLE
6 окт 2022 :
Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»
19 сен 2022 :
DEEP PURPLE обрели нового члена
10 сен 2022 :
Компиляция редкостей от DEEP PURPLE
4 сен 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года
16 авг 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года
10 авг 2022 :
Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники
8 авг 2022 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
25 июл 2022 :
Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE
4 июл 2022 :
Видео о концерте DEEP PURPLE
29 май 2022 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
24 май 2022 :
DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом
4 май 2022 :
JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE
16 апр 2022 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года
4 апр 2022 :
JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE
31 мар 2022 :
Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур
4 мар 2022 :
Новое видео DEEP PURPLE
12 янв 2022 :
В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости
8 янв 2022 :
Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях
4 янв 2022 :
Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки
9 дек 2021 :
DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»
25 ноя 2021 :
Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE
25 ноя 2021 :
Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась
23 ноя 2021 :
Новое видео DEEP PURPLE
17 ноя 2021 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
8 ноя 2021 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»
5 ноя 2021 :
Новое видео DEEP PURPLE
19 окт 2021 :
YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE
14 окт 2021 :
Новое видео DEEP PURPLE
7 окт 2021 :
Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE
26 сен 2021 :
Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью
16 сен 2021 :
Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»
25 май 2021 :
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом
17 май 2021 :
Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX
9 апр 2021 :
IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX
3 фев 2021 :
GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»
26 янв 2021 :
YOYOKA исполняет DEEP PURPLE
19 дек 2020 :
GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»
7 дек 2020 :
DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом
6 ноя 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE
27 окт 2020 :
Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»
15 окт 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»
5 окт 2020 :
Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»
5 окт 2020 :
Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE
23 сен 2020 :
Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»
22 сен 2020 :
JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE
14 сен 2020 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года
13 сен 2020 :
Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим
4 сен 2020 :
Новое видео DEEP PURPLE
29 авг 2020 :
Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?
27 авг 2020 :
IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»
20 авг 2020 :
Позиции в чартах DEEP PURPLE
20 авг 2020 :
DEEP PURPLE в чартах
18 авг 2020 :
Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE
17 авг 2020 :
Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой
12 авг 2020 :
IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE
6 авг 2020 :
DEEP PURPLE не собираются на пенсию
5 авг 2020 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
4 авг 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»
3 авг 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»
2 авг 2020 :
Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон
30 июл 2020 :
IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE
30 июл 2020 :
Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»
10 июл 2020 :
Новая песня DEEP PURPLE
5 июл 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA
2 июл 2020 :
Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE
22 июн 2020 :
Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE
15 июн 2020 :
IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»
3 июн 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам
23 май 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Почему я не играю на двойной бочке»
19 май 2020 :
Видео с репетиции DEEP PURPLE
16 май 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a
14 май 2020 :
Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде
13 май 2020 :
Редкое видео с выступления DEEP PURPLE
5 май 2020 :
Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE
4 май 2020 :
Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE
1 май 2020 :
Новое видео DEEP PURPLE
24 апр 2020 :
Как DEEP PURPLE собрались вместе в 1984 году
12 апр 2020 :
Рассказ о создании DEEP PURPLE “Love Conquers All”
3 апр 2020 :
Выход нового альбома DEEP PURPLE отложен
30 мар 2020 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года
20 мар 2020 :
Новое видео DEEP PURPLE
16 мар 2020 :
JORDAN RUDESS выступил с DEEP PURPLE
16 мар 2020 :
Редкое видео DEEP PURPLE
27 фев 2020 :
Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
27 фев 2020 :
DEEP PURPLE выпустят новый альбом летом
3 дек 2019 :
DEEP PURPLE завершили запись альбома
15 ноя 2019 :
Новый концертный альбом DEEP PURPLE выйдет зимой
3 окт 2019 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
7 авг 2019 :
Редкое видео с выступления DEEP PURPLE 1988 года
3 авг 2019 :
Редкое видео с выступления DEEP PURPLE
27 май 2019 :
Редкое видео DEEP PURPLE
1 май 2019 :
Бывший бухгалтер DEEP PURPLE приговорён к тюремному заключению за кражу почти 3 миллионов долларов
3 апр 2019 :
David Coverdale: «У меня нет времени для моих бывших коллег из Deep Purple. И меня полностью устраивает то, что они остаются бывшими коллегами»
6 фев 2019 :
Что бы ответил GLENN HUGHES на гипотетическое предложение от DEEP PURPLE поучаствовать в туре с группой?
1 фев 2019 :
DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году
25 дек 2018 :
Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года
20 ноя 2018 :
IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»
14 ноя 2018 :
Басист DEEP PURPLE: «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны»
7 ноя 2018 :
Редкое видео DEEP PURPLE
22 окт 2018 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
18 окт 2018 :
ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE»
8 окт 2018 :
Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре
21 авг 2018 :
Концертное видео DEEP PURPLE
7 авг 2018 :
Новая книга о DEEP PURPLE выйдет осенью
23 июл 2018 :
Винилы DEEP PURPLE выйдут осенью
11 июл 2018 :
Видео с концерта DEEP PURPLE в Италии
8 июн 2018 :
Гитарист DEEP PURPLE: «Для меня этот тур последний»
24 апр 2018 :
Видео DEEP PURPLE 1984 года
22 мар 2018 :
Редкое закулисное видео DEEP PURPLE
13 мар 2018 :
Гитарист DEEP PURPLE предлагает награду за гитару
30 янв 2018 :
DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE»
14 ноя 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE
29 окт 2017 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
27 окт 2017 :
Трейлер к документальному фильму DEEP PURPLE
17 окт 2017 :
Редкое концертное видео DEEP PURPLE
13 окт 2017 :
Редкое концертное видео DEEP PURPLE
4 окт 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
20 сен 2017 :
Вокалист DEEP PURPLE о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE: «Этого не будет»
31 авг 2017 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо играет»
30 авг 2017 :
Басист DEEP PURPLE: «Мы понимаем, что вечно продолжать не сможем»
10 авг 2017 :
Гитарист DEEP PURPLE о возможном возвращении Ritchie
28 июл 2017 :
Bly-ray DEEP PURPLE выйдет летом
22 июл 2017 :
Сборник DEEP PURPLE выйдет осенью
20 июл 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
18 июл 2017 :
RITCHIE BLACKMORE: «Я бы хотел сыграть один концерт с DEEP PURPLE»
3 июл 2017 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
30 июн 2017 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзрослеет»
23 июн 2017 :
О том, соберутся ли DEEP PURPLE и RITCHIE BLACKMORE, рассказал Don Airey
2 июн 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
30 май 2017 :
Архивное видео DEEP PURPLE
30 май 2017 :
RITCHIE BLACKMORE: «Я бы мог сыграть с DEEP PURPLE. Снова. Однажды...»
4 май 2017 :
DEEP PURPLE запустили 'About The Band'
25 апр 2017 :
DEEP PURPLE захватили чарты
16 апр 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
6 апр 2017 :
Басист DEEP PURPLE: «Что такое "хэви" я узнал, когда слушал LED ZEPPELIN»
10 мар 2017 :
Басист DEEP PURPLE: «Название для альбома предложил лейбл»
9 мар 2017 :
DEEP PURPLE у Хью Хефнера
7 мар 2017 :
Новое видео DEEP PURPLE
1 мар 2017 :
Басист DEEP PURPLE призвал фэнов задуматься о посещении их грядущих концертов
27 фев 2017 :
DEEP PURPLE понимают, что грядущий тур может стать для них последним
9 фев 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
6 фев 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
3 фев 2017 :
По словам Don'a Airey, новый альбом DEEP PURPLE более тяжёлый, чем прошлый
1 фев 2017 :
Трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
1 фев 2017 :
Фрагмент документального фильма DEEP PURPLE
23 янв 2017 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года
21 янв 2017 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Мы пока не решили, едем ли в последний тур или нет»
12 янв 2017 :
DEEP PURPLE подали в суд на бухгалтера
4 янв 2017 :
Варианты изданий нового альбома DEEP PURPLE
14 дек 2016 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
6 дек 2016 :
Фрагмент новой песни DEEP PURPLE
2 дек 2016 :
DEEP PURPLE анонсировали 'The Long Goodbye Tour'
29 ноя 2016 :
Песни DEEP PURPLE, NIRVANA включены в Grammy Hall Of Fame
26 ноя 2016 :
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
16 ноя 2016 :
'California Jam 1974' DEEP PURPLE выйдет на Blu-ray
15 ноя 2016 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1974 года
22 окт 2016 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет весной
19 окт 2016 :
Фотокнига DEEP PURPLE выйдет зимой
30 сен 2016 :
Книга об истории создания “Smoke On The Water” выйдет весной
18 сен 2016 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет зимой
8 сен 2016 :
Концертное видео DEEP PURPLE 1987 года
22 июл 2016 :
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом
14 июл 2016 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
25 июн 2016 :
Редкое концертное видео DEEP PURPLE
17 июн 2016 :
Барабанщик DEEP PURPLE перенёс микроинсульт
14 июн 2016 :
В DEEP PURPLE кто-то заболел
3 июн 2016 :
Юрий Лоза устроил истерику из-за того, что рокеры DEEP PURPLE послушали его хит
1 июн 2016 :
DEEP PURPLE завершили запись
17 май 2016 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
14 май 2016 :
Архивное видео DEEP PURPLE
24 апр 2016 :
Басист DEEP PURPLE сожалеет о том, что RITCHIE BLACKMORE не хочет с ним дружить
20 апр 2016 :
GLENN HUGHES: "Некоторый участник DEEP PURPLE не хотел, чтобы я и DAVID COVERDALE выступили с ними в Зале славы"
11 апр 2016 :
RITCHIE BLACKMORE объяснил почему не пришёл на включение DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла
9 апр 2016 :
LARS ULRICH ввёл DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла
12 мар 2016 :
У DEEP PURPLE почти готовы тринадцать новых песен
10 мар 2016 :
GLENN HUGHES всё еще надеется выступить с DEEP PURPLE
1 мар 2016 :
JOE LYNN TURNER: «Участники DEEP PURPLE ведут себя как дети»
20 фев 2016 :
Президент Зала славы рок-н-ролла отрицает, что Ritchie «отлучён» от церемонии
20 фев 2016 :
Вокалист DEEP PURPLE за выступление нынешним составом
19 фев 2016 :
RITCHIE BLACKMORE: «Менеджер DEEP PURPLE не желает видеть меня на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла»
29 янв 2016 :
Барабанщик METALLICA представит DEEP PURPLE на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла?
10 янв 2016 :
Оригинальный басист DEEP PURPLE не расстроится от своего невключения в Зал славы
5 янв 2016 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «У нас полно свежего материала»
21 дек 2015 :
Вокалист DEEP PURPLE назвал «очень глупым» решение не включать в Зал славы рок-н-ролла Steve'a Morse'a и Don'a Airey
21 дек 2015 :
Барабанщик DEEP PURPLE: «Steve и Don тоже должны быть включены»
17 дек 2015 :
DEEP PURPLE, CHEAP TRICK будут включены в Зал Славы Рок-н-ролла
17 дек 2015 :
Барабанщик DEEP PURPLE о включении в Зал славы рок-н-ролла
8 дек 2015 :
Винилы DEEP PURPLE выйдут в январе
5 ноя 2015 :
DEEP PURPLE с JOE LYNN TURNER: редкое видео
27 окт 2015 :
DEEP PURPLE исполнили два новых трека
19 окт 2015 :
Вокалист DEEP PURPLE о зале славы рок-н-ролла
13 окт 2015 :
DEEP PURPLE начнут запись в январе
8 окт 2015 :
DEEP PURPLE, CHEAP TRICK, YES, NINE INCH NAILS номинированы на ввод в Зал Славы
6 окт 2015 :
Видео со сцены DEEP PURPLE 2002
20 авг 2015 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
19 авг 2015 :
Юбилей вокалиста DEEP PURPLE
13 авг 2015 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
24 июл 2015 :
DEEP PURPLE в шоу NBC
13 июл 2015 :
DEEP PURPLE не доплатили RITCHIE BLACKMORE более миллиона авторских выплат
26 июн 2015 :
DEEP PURPLE выпустят сразу два концерта в августе
22 апр 2015 :
Вокалист DEEP PURPLE заявил, что группа работает над новым материалом
20 апр 2015 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
8 апр 2015 :
Видео с California Jam DEEP PURPLE
27 мар 2015 :
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в мае
3 мар 2015 :
Участники DEEP PURPLE на альбоме трибьют-группы DEEP PURPLE
23 янв 2015 :
Концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в феврале
17 дек 2014 :
Название нового альбома DEEP PURPLE?
3 ноя 2014 :
ROGER GLOVER назвал "катастрофой" идею собрать в одном месте всех бывших участников DEEP PURPLE
20 окт 2014 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
20 окт 2014 :
Ian Gillan не беспокоится об отсутствии DEEP PURPLE в Зале славы рок-н-ролла
8 сен 2014 :
Трейлер нового DVD DEEP PURPLE
4 сен 2014 :
Новый DVD DEEP PURPLE выйдет в октябре
11 авг 2014 :
Вокалист DEEP PURPLE не хотел бы играть с Ritchie Blackmore'ом на церемонии ввода в зал славы рок-н-ролла
15 июл 2014 :
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в сентябре
24 июн 2014 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
14 апр 2014 :
Выступление DEEP PURPLE снималось для DVD
13 мар 2014 :
"Live In California 74" DEEP PURPLE выйдет на CD
13 мар 2014 :
ZAKK WYLDE, JOE SATRIANI, JOE ELLIOTT, MATT SORUM в вкладе DEEP PURPLE в рок-музыку
11 мар 2014 :
Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE
6 мар 2014 :
Трейлер нового концертного релиза DEEP PURPLE
28 фев 2014 :
Новое издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в мае
21 фев 2014 :
Документальные съёмки DEEP PURPLE 1985 года
5 фев 2014 :
Закрылся отель DEEP PURPLE
2 фев 2014 :
Видео с выступления гитариста DEEP PURPLE
8 янв 2014 :
Делюкс-издание последнего альбома DEEP PURPLE выйдет в январе
26 ноя 2013 :
Юбилейное издание "Made In Japan" DEEP PURPLE выйдет в марте
19 ноя 2013 :
Видео первого состава DEEP PURPLE
1 ноя 2013 :
Новый бокс-сет DEEP PURPLE
26 окт 2013 :
'Now What?! Live Tapes' DEEP PURPLE выйдет в ноябре
23 окт 2013 :
DEEP PURPLE подтвердили концерт памяти Джона Лорда в апреле 2014-го
15 окт 2013 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
11 окт 2013 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
22 сен 2013 :
Промо-видео DEEP PURPLE
19 сен 2013 :
Новый сингл DEEP PURPLE
17 сен 2013 :
Фрагмент нового DVD DEEP PURPLE
30 авг 2013 :
Бокс-сет DEEP PURPLE выйдет в октябре
11 авг 2013 :
Профессиональное видео c выступления DEEP PURPLE
8 авг 2013 :
Видео с выступления DEEP PURPLE
2 авг 2013 :
IAN GILLAN не хочет общаться с RITCHIE BLACKMORE'ом
26 июл 2013 :
"Perfect Strangers Live" DEEP PURPLE выйдет в октябре
2 июл 2013 :
Историческое видео DEEP PURPLE
26 май 2013 :
Обложка нового сингла DEEP PURPLE
25 май 2013 :
DEEP PURPLE в 'ARD Morgenmagazin'
24 май 2013 :
Последний альбом DEEP PURPLE стал золотым в России
18 май 2013 :
Новое видео DEEP PURPLE
9 май 2013 :
Эль в честь барабанщика DEEP PURPLE
7 май 2013 :
Трейлер нового видео DEEP PURPLE
21 апр 2013 :
Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE
20 апр 2013 :
Видео с пресс-конференции DEEP PURPLE
8 апр 2013 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
6 апр 2013 :
Специальный номер CLASSIC ROCK посвящен DEEP PURPLE
23 мар 2013 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
23 мар 2013 :
Участники STRATOVARIUS о новом альбоме DEEP PURPLE
20 мар 2013 :
DEEP PURPLE не включили в Зал Славы Рок-н-ролла
19 мар 2013 :
Фронтмен DEEP PURPLE: 'Bob Ezrin помог нам войти в двадцать первый век'
16 мар 2013 :
Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE
11 мар 2013 :
Видео с текстом от DEEP PURPLE
9 мар 2013 :
Семплы новых песен DEEP PURPLE
26 фев 2013 :
Название нового альбома DEEP PURPLE
22 фев 2013 :
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
2 фев 2013 :
Участники DEEP PURPLE о новом альбоме
23 янв 2013 :
Вокалист DEEP PURPLE назвал любимый альбом группы
21 янв 2013 :
Вокалист DEEP PURPLE о смерти Клода Нобса
8 янв 2013 :
Тизер нового альбома DEEP PURPLE
4 янв 2013 :
Переиздание 'Slaves And Masters' DEEP PURPLE выйдет с бонус-треками
4 янв 2013 :
Семплы из нового концертного релиза DEEP PURPLE
1 янв 2013 :
Вокалист DEEP PURPLE о новом альбоме
21 дек 2012 :
Ремастированная версия "Live In Paris 1975" DEEP PURPLE выйдет в январе
12 дек 2012 :
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет в апреле
9 дек 2012 :
Названия новых песен DEEP PURPLE
8 дек 2012 :
Качественное видео с выступления DEEP PURPLE
24 ноя 2012 :
Вокалист DEEP PURPLE о долголетии
5 ноя 2012 :
Редкое промо-видео DEEP PURPLE
25 окт 2012 :
Бывший гитарист DEEP PURPLE: "Зал славы не имеет ничего общего с музыкой"
24 окт 2012 :
Для нового альбома DEEP PURPLE готово 14 песен
18 окт 2012 :
Гитарист METALLICA: 'DEEP PURPLE определенно должны быть в Зале Славы Рок-н-Ролла"
16 окт 2012 :
Бывшего гитариста DEEP PURPLE не сильно заботит номинация на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла
5 окт 2012 :
Трейлер 'Machine Head' 40th-Anniversary Box Set" DEEP PURPLE
27 авг 2012 :
Machine Head, In Concert ’72 DEEP PURPLE выйдут на виниле
8 авг 2012 :
Юбилейное издание 'Machine Head' DEEP PURPLE выйдет в октябре
30 апр 2012 :
BOB EZRIN будет продюсером нового альбома DEEP PURPLE
10 мар 2012 :
'Total Abandon: Australia '99' DEEP PURPLE впервые выйдет на CD в США
22 янв 2012 :
DEEP PURPLE начали работу над альбомом
28 дек 2011 :
Новый сборник DEEP PURPLE
2 ноя 2011 :
Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет в ноябре
26 окт 2011 :
Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не чувствуем драйва», чтобы работать над новым студийным альбомом
5 авг 2011 :
Переиздание четрыех концертных CD DEEP PURPLE выйдет в августе
28 июн 2011 :
'Phoenix Rising' DEEP PURPLE доступен для прослушивания
20 июн 2011 :
Новый DVD DEEP PURPLE
2 июн 2011 :
Басист DEEP PURPLE: «Участники группы разошлись во мнениях относительно того, стоит ли делать новый альбом»
13 май 2011 :
DEEP PURPLE: «Только трусы отменяют концерты в Израиле»
9 май 2011 :
GLENN HUGHES о реюнионе DEEP PURPLE Mk. III
1 апр 2011 :
"Made In Japan Complete" DEEP PURPLE выйдет в августе
23 мар 2011 :
Медведев пригласил DEEP PURPLE в свою резиденцию и рассказал, как ставил их на дискотеке
22 мар 2011 :
Гитарист DEEP PURPLE о землетрясении в Японии
20 мар 2011 :
Автограф-сессия DEEP PURPLE
12 мар 2011 :
Классика DEEP PURPLE исполнена немецким военным оркестром
2 мар 2011 :
Басист DEEP PURPLE выпустит сольный альбом
24 фев 2011 :
IAN GILLAN сказал, что пришло время для DEEP PURPLE начать работу над новым альбомом
9 фев 2011 :
Басист DEEP PURPLE о Гэри Муре
1 дек 2010 :
Видео с концерта DEEP PURPLE
14 ноя 2010 :
Умер менеджер DEEP PURPLE
22 окт 2010 :
Электронная открытка от DEEP PURPLE
22 окт 2010 :
EPK от DEEP PURPLE
7 сен 2010 :
Юбилейное издание от DEEP PURPLE
13 авг 2010 :
Трейлер нового DVD DEEP PURPLE
5 авг 2010 :
Слухи о последнем туре DEEP PURPLE неверны
2 июл 2010 :
Вышли DVD-уроки от Ritchie Blackmore'а
15 июн 2010 :
Православный миссионер подарил икону вокалисту DEEP PURPLE
24 май 2010 :
Гитарист DEEP PURPLE о DIO
21 май 2010 :
IAN GILLAN о смерти DIO
20 май 2010 :
Roger Glover о смерти DIO
29 янв 2010 :
Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" выйдет весной
8 янв 2010 :
Переиздание альбома DEEP PURPLE "Come Taste The Band" действительно в работе
4 дек 2009 :
Переиздание "Come Taste The Band" DEEP PURPLE выйдет в 2010?
1 дек 2009 :
Ian Gillan (DEEP PURPLE) и Tony Iommi (HEAVEN AND HELL) работают над новой композицией
25 ноя 2009 :
Don Airey запишет песню в честь Jackie Stewart'а
9 ноя 2009 :
Ожидается, что DEEP PURPLE начнут запись в феврале
10 окт 2009 :
DEEP PURPLE выпустят концертный альбом
25 сен 2009 :
Переиздание концертного диска DEEP PURPLE
24 июл 2009 :
DEEP PURPLE готовы к записи нового альбома
14 июл 2009 :
Jon Lord приедет в Россию
6 июл 2009 :
DEEP PURPLE оштрафовали за «нелегальное» исполнение собственных песен
30 май 2009 :
DEEP PURPLE выпустят DVD в июне
16 мар 2009 :
Найдены съемки DEEP PURPLE "Made In Japan"
26 янв 2009 :
DEEP PURPLE : Новый DVD в феврале
21 янв 2009 :
Ян Гиллан: "Хьюз копирует Стиви Уандера"
17 июл 2008 :
Don Airey отменил сольный тур
11 июл 2008 :
DEEP PURPLE приедут в Россию осенью
9 май 2008 :
DEEP PURPLE: Российско-украинский тур 2008
7 май 2008 :
Подробности о переиздании альбомов DEEP PURPLE
9 мар 2008 :
DEEP PURPLE выпустят новый альбом в 2009?
3 мар 2008 :
Новый бокс-сет от DEEP PURPLE выйдет в мае
28 фев 2008 :
DEEP PURPLE в России и на Украине в октябре
19 фев 2008 :
Комментарии фронтмена DEEP PURPLE о концерте в Кремле
16 фев 2008 :
DEEP PURPLE "рубят" на корпоративах
12 дек 2007 :
Коллекция синглов DEEP PURPLE выйдет на виниле
21 авг 2007 :
DEEP PURPLE: DVD "In Concert With The London Symphony Orchestra" будет переиздан
21 май 2007 :
Steve Morse (DEEP PURPLE) примет участие в записи трибьюта
18 май 2007 :
Информация о DVD DEEP PURPLE 'Live At Montreux 2006'
9 апр 2007 :
DAVID COVERDALE: я не соглашусь на реюнион DEEP PURPLE ни при каких условиях
25 окт 2006 :
Ремастерированный альбом DEEP PURPLE "Stormbringer" выйдет весной
16 фев 2006 :
DEEP PURPLE издают новый альбом с бонусами
13 окт 2005 :
DEEP PURPLE выложили небольшое видео
4 окт 2005 :
Российский релиз нового альбома DEEP PURPLE
23 авг 2005 :
DEEP PURPLE: все детали о новом альбоме "Rapture Of The Deep"
12 авг 2005 :
Фронтмен DEEP PURPLE рассказывает о юбилейном сольном CD
5 июл 2005 :
Музыканты DEEP PURPLE сыгрались с российскими музыкантами
30 июн 2005 :
Стало известно название нового альбома DEEP PURPLE
24 май 2005 :
DEEP PURPLE записывают новый материал
