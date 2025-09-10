Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 21
*

Emperor

*



10 сен 2025 : 		 MORTIIS и FAUST выступят с EMPEROR

26 май 2025 : 		 Фронтмен EMPEROR: «Может, альбом мы когда-то и запишем»

29 фев 2024 : 		 Фронтмен EMPEROR: «Что после блэк-металла может стать следующим опасным явлением?»

15 фев 2024 : 		 IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был вовлечён во всё это»

1 фев 2024 : 		 IHSAHN: «Смысла в новом альбоме EMPEROR нет»

20 сен 2023 : 		 IHSAHN: «На горизонте нового альбома EMPEROR не видно»

11 апр 2023 : 		 IHSAHN допускает появление нового альбома EMPEROR

16 мар 2023 : 		 Drum-cam от EMPEROR

5 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

25 апр 2022 : 		 Faust выступит с EMPEROR

14 апр 2022 : 		 EMPEROR на кассетах!

26 янв 2022 : 		 Вышли цветные винилы EMPEROR

30 май 2021 : 		 Видео с выступления EMPEROR

14 апр 2021 : 		 Стрим от EMPEROR

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

24 июн 2020 : 		 Переиздание EMPEROR выйдет летом

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

19 май 2020 : 		 IHSAHN о том, почему больше нет новых альбомов EMPEROR

12 мар 2020 : 		 Концерт EMPEROR перенесен

9 сен 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR заявил, что BEHEMOTH устраивают шоу, о которых все мечтали в 1993 году

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления EMPEROR

11 июн 2019 : 		 Фронтмен EMPEROR о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он милейший парень»

4 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EMPEROR

3 июл 2017 : 		 EMPEROR впервые выступили в Испании

30 май 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR
MORTIIS и FAUST выступят с EMPEROR



Организаторы фестиваля Beyond The Gates объявили первую партию участников в 2026 году. Среди них выделяется концерт EMPEROR, которые исполнят специальную программу со специальными гостями — Håvard "Mortiis" Ellefsen и Bård "Faust" Eithun.

«С момента основания фестиваля Beyond The Gates поклонники приезжают в Берген, чтобы увидеть выступления своих любимых норвежских артистов в их домашней обстановке. Как известно большинству посетителей, природа и местная культура всегда были источником вдохновения для групп, появляющихся на бергенской сцене. И снова Beyond The Gates предоставит всем путешествующим фэнам возможность получить уникальное представление обо всех аспектах норвежской металл-сцены и местной культуре в целом. В связи с этим мы организуем серию мероприятий до и во время фестиваля, чтобы все вы могли узнать, что вдохновляло — и продолжает вдохновлять — норвежскую металлическую сцену.

Будут объявлены и другие специальные мероприятия, в том числе эксклюзивные вечеринки для прослушивания музыки, музыкальные и культурные дискуссии, подробные интервью в прямом эфире и множество других мероприятий, которые позволят вам на всю жизнь окунуться в атмосферу Beyond The Gates!»




10 сен 2025
Dem0niac
Охтыжйобана! Годный лайн-ап
10 сен 2025
Lord Iscariah
Ебать Ihsahn заплешивел! Сука, я вот никогда не понимал таких людей. Ладно ты сука нищий бомж, ничего себе даже базового позволить не можешь, но когда ты ок в финансовом плане и у тебя нахуй половина головы плешью или лысиной покрылось, ты нахуй как уебище просто гнилое выглядишь сразу +10 лет к твоему возрасту, что у тебя есть, неужели сука людям похуй на свой внешний вид, что они не могут потратить деньги на банальную пересадку волос, никто не говорит, что надо до седых мудей с длинными патлами гонять, просто чтобы лысины это ебаной не было, нет, тратят деньги на всякую хуйню, а на нормальные вещи нет. Мерзотная блять хуета бомжиная и уебищная! Это касается вообще всех кто вот так хуй на себя забивает.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
