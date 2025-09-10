|
сегодня
MORTIIS и FAUST выступят с EMPEROR
Организаторы фестиваля Beyond The Gates объявили первую партию участников в 2026 году. Среди них выделяется концерт EMPEROR, которые исполнят специальную программу со специальными гостями — Håvard "Mortiis" Ellefsen и Bård "Faust" Eithun.
«С момента основания фестиваля Beyond The Gates поклонники приезжают в Берген, чтобы увидеть выступления своих любимых норвежских артистов в их домашней обстановке. Как известно большинству посетителей, природа и местная культура всегда были источником вдохновения для групп, появляющихся на бергенской сцене. И снова Beyond The Gates предоставит всем путешествующим фэнам возможность получить уникальное представление обо всех аспектах норвежской металл-сцены и местной культуре в целом. В связи с этим мы организуем серию мероприятий до и во время фестиваля, чтобы все вы могли узнать, что вдохновляло — и продолжает вдохновлять — норвежскую металлическую сцену.
Будут объявлены и другие специальные мероприятия, в том числе эксклюзивные вечеринки для прослушивания музыки, музыкальные и культурные дискуссии, подробные интервью в прямом эфире и множество других мероприятий, которые позволят вам на всю жизнь окунуться в атмосферу Beyond The Gates!»
