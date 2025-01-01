Arts
Spinal Tap

Страна
United KingdomВеликобритания



10 сен 2025 : 		 SPINAL TAP в 'Jimmy Kimmel Live!'; Band'

31 июл 2025 : 		 ELTON JOHN в новом видео SPINAL TAP

19 окт 2024 : 		 Новые фигурки SPINAL TAP

14 сен 2023 : 		 Басист SPINAL TAP представил новый трек

4 май 2022 : 		 Умер барабанщик SPINAL TAP

1 дек 2020 : 		 Звезда SPINAL TAP выпустил новую песню про Трампа

25 авг 2020 : 		 Звезда SPINAL TAP выпустил новую песню про Трампа

4 сен 2019 : 		 Новое видео басиста SPINAL TAP

21 ноя 2018 : 		 SPINAL TAP соберутся ради юбилея

31 июл 2018 : 		 Новое видео басиста SPINAL TAP

8 апр 2018 : 		 Новый альбом басиста SPINAL TAP доступен для прослушивания

15 мар 2018 : 		 Новое видео басиста SPINAL TAP

17 янв 2018 : 		 Басист SPINAL TAP выпускает сольный альбом
SPINAL TAP в 'Jimmy Kimmel Live!'; Band'



SPINAL TAP впервые за более чем 15 лет появились на телевидении — они стали гостями программы "Jimmy Kimmel Live!" восьмого сентября — видео доступно ниже.




просмотров: 117

