10 сен 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»

8 авг 2025 : 		 LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»

7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют

21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»

18 июн 2025 : 		 Трейлер финального шоу BLACK SABBATH

16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

11 июн 2025 : 		 TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH
Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»



TONY IOMMI в программе BBC Breakfast обсудил "Black Sabbath — The Ballet":

«Балет для нас очень важен, и очень жаль, что Оззи не смог его увидеть, ведь он очень хотел этого. Это наша жизнь и наша музыка».

Iommi заявил, что его идея балета была одобрена после первоначальной встречи с директором Бирмингемского королевского балета Карлосом Акостой, который думал о «Black Sabbath — The Ballet» с момента своего прибытия в Бирмингем в начале 2020 года, незадолго до начала пандемии. BLACK SABBATH отыграли свой первый концерт в пабе The Crown, расположенном в двух шагах от базы Бирмингемского королевского балета на Торп-стрит. Паб недавно был спасён от сноса и считается фанатами объектом культурного наследия.

«Сначала я не мог в это поверить, но когда мы собрались на встрече, энтузиазм Карлоса был ошеломляющим. Когда Карлос представил нам эту идею, рассказал мне о ней, у него было то же настроение, что и у меня, когда я сочинял песни, и то же волнение от этого занятия. Он знал, каким должно быть это представление, и это вселило в меня уверенность».

После успешного премьерного сезона осенью 2023 года, который впервые привлёк поклонников тяжёлого металла к балету, в турне 2025 года будут включены совершенно новые аудиоинтервью с участниками BLACK SABBATH, а также с Шэрон Осборн и поклонниками со всего мира. Звуковое сопровождение также переработано.

Акоста сказал:

«В 2023 году мы были потрясены ошеломляющим успехом "Black Sabbath — The Ballet", на каждом представлении его встречали с овациями, он привлёк в театр зрителей, которые никогда раньше не видели живого танца. Теперь, в 2025 году, мы повышаем громкость до 11 с большим, смелым туром по Великобритании, который, несомненно, поразит всех!»

Iommi добавил:

«BLACK SABBATH всегда были новаторами и никогда не были предсказуемыми, и нет ничего более непредсказуемого, чем это! Было невероятно увидеть, что Карлос и команда Birmingham Royal Ballet сделали в 2023 году: они воплотили нашу музыку в жизнь так, как и представить себе невозможно! Замечательно, что этой осенью больше фанатов по всей стране смогут увидеть эту необыкновенную постановку в рамках тура по Великобритании».




просмотров: 68

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
