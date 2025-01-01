сегодня



Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»



TONY IOMMI в программе BBC Breakfast обсудил "Black Sabbath — The Ballet":



«Балет для нас очень важен, и очень жаль, что Оззи не смог его увидеть, ведь он очень хотел этого. Это наша жизнь и наша музыка».



Iommi заявил, что его идея балета была одобрена после первоначальной встречи с директором Бирмингемского королевского балета Карлосом Акостой, который думал о «Black Sabbath — The Ballet» с момента своего прибытия в Бирмингем в начале 2020 года, незадолго до начала пандемии. BLACK SABBATH отыграли свой первый концерт в пабе The Crown, расположенном в двух шагах от базы Бирмингемского королевского балета на Торп-стрит. Паб недавно был спасён от сноса и считается фанатами объектом культурного наследия.



«Сначала я не мог в это поверить, но когда мы собрались на встрече, энтузиазм Карлоса был ошеломляющим. Когда Карлос представил нам эту идею, рассказал мне о ней, у него было то же настроение, что и у меня, когда я сочинял песни, и то же волнение от этого занятия. Он знал, каким должно быть это представление, и это вселило в меня уверенность».



После успешного премьерного сезона осенью 2023 года, который впервые привлёк поклонников тяжёлого металла к балету, в турне 2025 года будут включены совершенно новые аудиоинтервью с участниками BLACK SABBATH, а также с Шэрон Осборн и поклонниками со всего мира. Звуковое сопровождение также переработано.



Акоста сказал:



«В 2023 году мы были потрясены ошеломляющим успехом "Black Sabbath — The Ballet", на каждом представлении его встречали с овациями, он привлёк в театр зрителей, которые никогда раньше не видели живого танца. Теперь, в 2025 году, мы повышаем громкость до 11 с большим, смелым туром по Великобритании, который, несомненно, поразит всех!»



Iommi добавил:



«BLACK SABBATH всегда были новаторами и никогда не были предсказуемыми, и нет ничего более непредсказуемого, чем это! Было невероятно увидеть, что Карлос и команда Birmingham Royal Ballet сделали в 2023 году: они воплотили нашу музыку в жизнь так, как и представить себе невозможно! Замечательно, что этой осенью больше фанатов по всей стране смогут увидеть эту необыкновенную постановку в рамках тура по Великобритании».







