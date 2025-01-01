Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN
Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Solarisphere
Scorpionica
Saruman's Wish
The Filthy & the Few
Renegade
(Not) Rocket Science
Made of Rats
Blue Snow
Hard Luck
The Devil's Whip
They Come Back (Harvest of Skulls)
Quincy the Pigboy
Red Tide Rising
