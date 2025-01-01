Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT
Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Sweet Leaf (Black Sabbath cover) (Snippet)
All Hail Hell
Servant of No One
Black Rock'n'Roll
White Hot Fire
Endless Slut
I Am Violator
Turn Up the Hell
Vomit Queens
Long Live Death
...on the Wings of Satan
Hot Graves
Unholy and Rotten
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет