Новости
*

Midnight

*



12 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT

3 апр 2025 : 		 Новое видео MIDNIGHT

11 мар 2024 : 		 Новый альбом MIDNIGHT доступен для прослушивания

1 фев 2024 : 		 Новое видео MIDNIGHT

1 сен 2023 : 		 Вышли ранние релизы MIDNIGHT

22 июн 2022 : 		 MIDNIGHT исполняют MÖTORHEAD

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT

4 мар 2022 : 		 Новое видео MIDNIGHT

9 фев 2022 : 		 Новая песня MIDNIGHT

25 янв 2022 : 		 Новая песня MIDNIGHT

28 ноя 2021 : 		 Переиздание MIDNIGHT выйдет зимой

31 янв 2021 : 		 Новый сингл гитариста MIDNIGHT выйдет зимой

27 янв 2020 : 		 Новое видео MIDNIGHT

10 янв 2020 : 		 Новый сингл MIDNIGHT

18 дек 2019 : 		 Новое видео MIDNIGHT

8 ноя 2019 : 		 Новая песня MIDNIGHT

29 сен 2019 : 		 Новая песня MIDNIGHT

5 июн 2014 : 		 Новая песня MIDNIGHT
Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT



zoom
Профессиональное видео полного выступления MIDNIGHT, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Sweet Leaf (Black Sabbath cover) (Snippet)
All Hail Hell
Servant of No One
Black Rock'n'Roll
White Hot Fire
Endless Slut
I Am Violator
Turn Up the Hell
Vomit Queens
Long Live Death
...on the Wings of Satan
Hot Graves
Unholy and Rotten




просмотров: 66

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом