Destruction
Германия
Thrash Metal
http://www.destruction.de
Myspace:
http://www.myspace.com/officialdestruction
Facebook:
https://www.facebook.com/destruction
14 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION
3 сен 2025
:
Лидер DESTRUCTION об официальном документальном фильме
2 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION
14 мар 2025
:
Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более успешны, чем немцы
12 мар 2025
:
SCHMIER: «Наши фанаты и есть DESTRUCTION»
26 фев 2025
:
Лидер DESTRUCTION надеется на четверку
21 фев 2025
:
Новая песня DESTRUCTION
17 фев 2025
:
Лидер DESTRUCTION: «Lars был прав, а его смешали с дерьмом»
11 фев 2025
:
DESTRUCTION целиком отыграют дебютную пластинку
8 фев 2025
:
Кого любит вокалист DESTRUCTION
4 фев 2025
:
Документальный фильм от DESTRUCTION
24 янв 2025
:
Новое видео DESTRUCTION
14 ноя 2024
:
Новое видео DESTRUCTION
13 ноя 2024
:
Новый альбом DESTRUCTION выйдет весной
22 сен 2024
:
Лидер DESTRUCTION: «METALLICA многое сделала, чтобы стать великой»
10 июл 2024
:
Кавер-версия хита ACCEPT от DESTRUCTION
6 июн 2024
:
Новое видео DESTRUCTION
5 окт 2023
:
DESTRUCTION едут в юбилейный тур
20 янв 2023
:
Фронтмен DESTRUCTION: «Фанера — отстой!»
11 янв 2023
:
Фронтмен DESTRUCTION: «Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается»
11 янв 2023
:
Кассетный бокс-сет от DESTRUCTION
29 ноя 2022
:
Новое видео DESTRUCTION
5 апр 2022
:
Новое видео DESTRUCTION
24 фев 2022
:
Новое видео DESTRUCTION
6 фев 2022
:
DESTRUCTION о записи альбома
16 дек 2021
:
Новое видео DESTRUCTION
23 авг 2021
:
Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION
19 авг 2021
:
Новое видео DESTRUCTION
15 авг 2021
:
Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом
12 авг 2021
:
Фрагмент нового релиза DESTRUCTION
5 авг 2021
:
DESTRUCTION выступили без Mike'a
9 июл 2021
:
Фрагмент нового релиза DESTRUCTION
27 май 2021
:
Концертный релиз DESTRUCTION выйдет летом
15 апр 2021
:
DESTRUCTION на NAPALM RECORDS
29 мар 2021
:
Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году
14 дек 2020
:
Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»
9 дек 2020
:
DESTRUCTION приглашают на концерт
17 ноя 2020
:
DESTRUCTION что-то готовят
17 июл 2020
:
Документальные ролик от DESTRUCTION
7 июл 2020
:
DESTRUCTION о недавних концертах
4 июл 2020
:
Концертное видео на сингл DESTRUCTION
28 июн 2020
:
Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»
26 июн 2020
:
DESTRUCTION добавили еще один концерт
24 июн 2020
:
Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»
15 июн 2020
:
DESTRUCTION отыграют концерт летом
6 июн 2020
:
Концертное видео DESTRUCTION
16 май 2020
:
Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»
12 май 2020
:
Концертное видео DESTRUCTION
5 май 2020
:
Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION
1 май 2020
:
Трейлер концертного релиза DESTRUCTION
20 апр 2020
:
Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной
16 дек 2019
:
Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»
12 окт 2019
:
DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS
14 авг 2019
:
Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»
13 авг 2019
:
Обучающее видео от DESTRUCTION
10 авг 2019
:
Новая песня DESTRUCTION
21 июл 2019
:
Новое видео DESTRUCTION
14 июн 2019
:
DESTRUCTION представляют новый состав
31 май 2019
:
Новое видео DESTRUCTION
16 май 2019
:
Обложка нового альбома DESTRUCTION
26 апр 2019
:
Новый альбом DESTRUCTION выйдет летом
28 фев 2019
:
DESTRUCTION нашли гитариста
20 фев 2019
:
DESTRUCTION завершили запись ударных
20 июл 2018
:
DESTRUCTION нашли барабанщика
14 июл 2018
:
Редкое концертное видео DESTRUCTION
16 фев 2018
:
Концертное видео DESTRUCTION
27 янв 2018
:
Барабанщик DESTRUCTION об уходе
23 янв 2018
:
DESTRUCTION расстались с ударником
11 ноя 2017
:
Новое видео DESTRUCTION
27 окт 2017
:
Фрагмент нового релиза DESTRUCTION
18 окт 2017
:
Трейлер нового релиза DESTRUCTION
13 окт 2017
:
Трейлер нового релиза DESTRUCTION
22 сен 2017
:
Новый релиз DESTRUCTION выйдет осенью
14 июн 2017
:
DESTRUCTION начнут работу над новым материалом в следующем году
23 фев 2017
:
DESTRUCTION перезаписали классику
10 авг 2016
:
Видео с текстом от DESTRUCTION
30 май 2016
:
Первая серия "Schmier - On The Attack!"
16 май 2016
:
Видео полного выступления DESTRUCTION
13 май 2016
:
Трейлер к новому альбому DESTRUCTION
11 май 2016
:
Фронтмен DESTRUCTION: "Богатые не играют трэш"
3 май 2016
:
Новое видео DESTRUCTION
1 май 2016
:
Фронтмен DESTRUCTION: "России нужен Путин"
27 апр 2016
:
Вокалист DESTRUCTION об Axl/DC
11 апр 2016
:
Трейлер к новому альбому DESTRUCTION
9 апр 2016
:
DESTRUCTION обокрали в Воронеже
18 мар 2016
:
Видео с текстом от DESTRUCTION
12 фев 2016
:
Обложка нового альбома DESTRUCTION
16 янв 2016
:
DESTRUCTION выпустят новый альбом в мае
21 ноя 2015
:
Лидер DESTRUCTION подверг критике американские группы за отмену концертов в Европе
16 мар 2015
:
Барабанщик DESTRUCTION пропустит тур
21 фев 2015
:
Архивный концерт DESTRUCTION
16 апр 2014
:
Видео с выступления DESTRUCTION
10 янв 2014
:
Вокалист DESTRUCTION работает с музыкантами ACCEPT
8 ноя 2013
:
DESTRUCTION выступят с юбилейным шоу в Германии
26 сен 2013
:
KRISIUN присоединились на сцене к DESTRUCTION для исполнения VENOM
2 дек 2012
:
Три барабанщика на концерте DESTRUCTION
25 ноя 2012
:
Новый альбом DESTRUCTION доступен для прослушивания
13 ноя 2012
:
Новое видео DESTRUCTION
29 окт 2012
:
Оформление нового альбома DESTRUCTION
13 окт 2012
:
Видео с текстом от DESTRUCTION
5 окт 2012
:
Новая песня DESTRUCTION
29 сен 2012
:
Трейлер нового альбома DESTRUCTION
21 сен 2012
:
Трек-лист нового альбома DESTRUCTION
13 сен 2012
:
Трейлер обложки нового альбома DESTRUCTION
8 сен 2012
:
Превью нового трека DESTRUCTION
25 авг 2012
:
Детали нового альбома DESTRUCTION
8 авг 2012
:
Вокалисты SODOM, TANKARD на новом альбоме DESTRUCTION
6 авг 2012
:
Название нового альбома DESTRUCTION
7 июл 2012
:
Фронтмен DESTRUCTION: «Новый альбом будет более сильным»
10 июн 2012
:
Юбилейный альбом DESTRUCTION выйдет в ноябре
27 апр 2012
:
DESTRUCTION получили звезду в Эквадоре
8 янв 2012
:
DESTRUCTION начали работу над юбилейным альбомом
21 мар 2011
:
Видео с выступления DESTRUCTION
12 мар 2011
:
Видео с выступления DESTRUCTION
20 фев 2011
:
Новое видео DESTRUCTION
14 фев 2011
:
Новый альбом DESTRUCTION доступен для прослушивания
28 янв 2011
:
Новая песня DESTRUCTION
23 дек 2010
:
Трейлер к новому альбому DESTRUCTION
15 дек 2010
:
Новая песня DESTRUCTION
23 ноя 2010
:
Фронтмен DESTRUCTION о новом барабанщике
20 ноя 2010
:
Детали нового альбома DESTRUCTION
16 ноя 2010
:
Обложка нового альбома DESTRUCTION
7 июл 2010
:
Название нового альбома DESTRUCTION
11 июн 2010
:
DESTRUCTION на NUCLEAR BLAST RECORDS
10 мар 2010
:
DESTRUCTION расстались с барабанщиком
29 янв 2010
:
Дата выхода нового DVD DESTRUCTION
12 янв 2010
:
Трек-лист нового DVD DESTRUCTION
18 дек 2009
:
Обложка нового DVD DESTRUCTION
9 дек 2009
:
Трейлер нового DVD DESTRUCTION
21 окт 2009
:
Гитарист EVILE отыграл с DESTRUCTION на вечере памяти басиста группы
2 окт 2009
:
Новый трек от DESTRUCTION
11 сен 2009
:
DESTRUCTION наняли гитариста EVILE
1 сен 2009
:
Гитарист DESTRUCTION сломал палец
12 авг 2009
:
Первый семпл с нового концертного диска DESTRUCTION
31 июл 2009
:
Фронтмен DESTRUCTION выступил вместе с RAGE
3 июл 2009
:
Выход нового альбома DESTRUCTION отложен
24 июн 2009
:
Опубликован трек-лист нового альбома DESTRUCTION
13 июн 2009
:
Дата выхода нового концертного альбома DESTRUCTION
4 июн 2009
:
Опубликована обложка нового альбома DESTRUCTION
30 мар 2009
:
Украдена гитара DESTRUCTION
2 сен 2008
:
DESTRUCTION: заглавный трек нового альбома
31 янв 2007
:
DESTRUCTION: Видео 'Total Desaster' в сети
16 ноя 2006
:
Подробности о сборнике DESTRUCTION "Thrash Anthems"
5 сен 2006
:
DESTRUCTION: Запись "Best Of Classix" пройдет в этом месяце
10 май 2006
:
DESTRUCTION перезапишут старые хиты
17 апр 2006
:
Концерт DESTRUCTION в Эквадоре закончился массовым хаосом
27 сен 2005
:
DESTRUCTION опубликовали новое видео
29 авг 2005
:
DESTRUCTION: кадры из нового видео
13 авг 2005
:
DESTRUCTION определились с датой выхода альбома
30 июл 2005
:
DESTRUCTION: детали нового альбома
28 май 2005
:
DESTRUCTION: подробности работы над альбомом
29 апр 2005
:
Черновик новой композиции DESTRUCTION
10 ноя 2001
:
Destruction - новый барабанщик
сегодня
Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION
Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze Open Air 2025:
Curse the Gods
Invincible Force
Nailed to the Cross
Mad Butcher
Life Without Sense
Diabolical
Total Desaster
No Kings No Masters
Destruction
Bestial Invasion
Thrash 'Til Death
