Новости
*

Warrior Soul

*



11 сен 2025 : 		 WARRIOR SOUL записали песню о *удаках и выпустят альбом в январе

10 мар 2022 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL — о смерти оригинального басиста

5 мар 2022 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL: «Я рад жить вне США»

8 фев 2022 : 		 Новая песня WARRIOR SOUL

25 янв 2022 : 		 Новая песня WARRIOR SOUL

1 сен 2021 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL может выйти осенью

23 окт 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от WARRIOR SOUL: Видео

11 окт 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от WARRIOR SOUL

2 окт 2020 : 		 Warrior Soul записали кавер-версии KISS, MOTÖRHEAD, ALICE COOPER, JUDAS PRIEST And GRAND FUNK RAILROAD

13 июн 2020 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL: «Люблю послушать голливудское дерьмецо!»

29 дек 2019 : 		 Видео с выступления WARRIOR SOUL

4 фев 2019 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет весной

25 окт 2017 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет зимой

1 окт 2012 : 		 Семплы новых песен WARRIOR SOUL

30 окт 2011 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL/TROUBLE выпускает сольный альбом

25 сен 2011 : 		 Басист JANNE JARVIS ушел из WARRIOR SOUL

22 янв 2011 : 		 Ранние работы WARRIOR SOUL выйдут на виниле

17 дек 2010 : 		 WARRIOR SOUL начнут запись в январе
WARRIOR SOUL записали песню о *удаках и выпустят альбом в январе



zoom
Вокалист WARRIOR SOUL Kory Clarke в недавнем интервью сообщил, что у группы уже готов новый альбом, получивший название 'Rock 'Em, Sock 'Em', который будет выпущен в январе. На вопрос о том, чему посвящена лирика на альбоме, он ответил:

«Ну, есть песня о недвижимости. Есть песня об искусственном интеллекте, есть песня о мудаках. Есть песня о разных аспектах. Это не типичный рок-альбом, уж точно»

На вопрос, чем отличается предстоящий альбом WARRIOR SOUL, он ответил:

«Его сложно отнести к определенному жанру. Это соул-рок WARRIOR. Кто знает, как он будет звучать?»

Clarke также подтвердил, что работает над мемуарами.

«Я пишу книгу, потому что мне кажется, что сейчас нужно её написать. И некоторые люди просили меня написать книгу, так что я этим занимаюсь, в нее войдут мои картины и все такое прочее. Это будет своего рода история моей жизни, но в виде фрагментов того, что произошло. Это будет смешно, это будет грустно — весь спектр эмоций».

На вопрос, когда выйдет его книга, он ответил:

«Пожалуйста, не спрашивай. Писать книгу — это очень жестоко, чувак. Даже записывать альбом — это непросто. Я бы предпочел поплавать в бассейне и расслабиться. Вот что мне на самом деле нравится!

Альбом выйдет в следующем году. Я хочу просто — бах! — сделать это. Книга не должна быть очень длинной. Это может быть что-то вроде первой книги Игги Попа, только короткая, где-то пять историй — о том, где он вырос, и пара картинок. Я не знаю. Но я хочу выпустить альбом в следующем году, потому что у нас появились новые агенты по бронированию в Европе. В следующем году мы планируем выступить на летних фестивалях. В январе у нас запланирован по-настоящему мощный тур по Германии и Бенилюксу, приуроченный к выходу нового альбома "Rock 'Em, Sock 'Em". И мне нужно выпустить книгу. А потом, надеюсь, я смогу продать историю для фильма».




просмотров: 93

