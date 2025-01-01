сегодня



WARRIOR SOUL записали песню о *удаках и выпустят альбом в январе



Вокалист WARRIOR SOUL Kory Clarke в недавнем интервью сообщил, что у группы уже готов новый альбом, получивший название 'Rock 'Em, Sock 'Em', который будет выпущен в январе. На вопрос о том, чему посвящена лирика на альбоме, он ответил:



«Ну, есть песня о недвижимости. Есть песня об искусственном интеллекте, есть песня о мудаках. Есть песня о разных аспектах. Это не типичный рок-альбом, уж точно»



На вопрос, чем отличается предстоящий альбом WARRIOR SOUL, он ответил:



«Его сложно отнести к определенному жанру. Это соул-рок WARRIOR. Кто знает, как он будет звучать?»



Clarke также подтвердил, что работает над мемуарами.



«Я пишу книгу, потому что мне кажется, что сейчас нужно её написать. И некоторые люди просили меня написать книгу, так что я этим занимаюсь, в нее войдут мои картины и все такое прочее. Это будет своего рода история моей жизни, но в виде фрагментов того, что произошло. Это будет смешно, это будет грустно — весь спектр эмоций».



На вопрос, когда выйдет его книга, он ответил:



«Пожалуйста, не спрашивай. Писать книгу — это очень жестоко, чувак. Даже записывать альбом — это непросто. Я бы предпочел поплавать в бассейне и расслабиться. Вот что мне на самом деле нравится!



Альбом выйдет в следующем году. Я хочу просто — бах! — сделать это. Книга не должна быть очень длинной. Это может быть что-то вроде первой книги Игги Попа, только короткая, где-то пять историй — о том, где он вырос, и пара картинок. Я не знаю. Но я хочу выпустить альбом в следующем году, потому что у нас появились новые агенты по бронированию в Европе. В следующем году мы планируем выступить на летних фестивалях. В январе у нас запланирован по-настоящему мощный тур по Германии и Бенилюксу, приуроченный к выходу нового альбома "Rock 'Em, Sock 'Em". И мне нужно выпустить книгу. А потом, надеюсь, я смогу продать историю для фильма».







