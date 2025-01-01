сегодня



Видео с текстом от LACUNA COIL



In Nomine Patris, новое видео группы LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Sleepless Empire", выход которого состоялся 14 февраля:



01. The Siege

02. Oxygen

03. Scarecrow

04. Gravity

05. I Wish You Were Dead

06. Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe)

07. In Nomine Patris

08. Sleepless Empire

09. Sleep Paralysis

10. In The Mean Time (feat. Ash Costello)

11. Never Dawn







+0 -1



просмотров: 27

