Новости
*

Lacuna Coil

*



10 сен 2025 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом
Видео с текстом от LACUNA COIL



zoom
In Nomine Patris, новое видео группы LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Sleepless Empire", выход которого состоялся 14 февраля:

01. The Siege
02. Oxygen
03. Scarecrow
04. Gravity
05. I Wish You Were Dead
06. Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe)
07. In Nomine Patris
08. Sleepless Empire
09. Sleep Paralysis
10. In The Mean Time (feat. Ash Costello)
11. Never Dawn




