Новая песня WE CAME AS ROMANS & Currents

bad luck feat Anthony Notarmaso, новое видео группы WE CAME AS ROMANS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All Is Beautiful... Because We're Doomed", выпущенного 22 августа на Sharptone Records:
01. Bad Luck
02. Lake Of Fire
03. Red Smoke
04. One By One
05. Culture Wound
06. Where Did You Go?
07. No Rest For The Dreamer
08. B2tm
09. Circling A Dying Sun
10. Knowing Pain
11. So Lost (Burning Flowers)
12. Because We're Doomed
