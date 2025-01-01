сегодня



Видео полного выступления CEMETARY SKYLINE



Видео полного выступления CEMETARY SKYLINE, которое состоялось в рамках выступления на фестивале ProgPower USA 2025, доступно для просмотра ниже:



“Behind the Lie”

“Torn Away”

“The Darkest Night”

“Anomalie”

“The Coldest Heart”

“Never Look Back”

“When Silence Speaks”

“I Drove All Night” (Roy Orbison cover)

“In Darkness”

“Konevitsan Kirkonkellot” (traditional cover)

“Violent Storm”

“Alone Together”







просмотров: 111

