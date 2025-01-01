×
все новости группы
Saurom
Испания
Folk Metal
Power Metal
http://saurom.com
Myspace:
http://www.myspace.com/saurom
VK.com:
https://www.instagram.com/saurom_oficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/SauromOficial
11 сен 2025
:
Новое видео SAUROM
15 июл 2025
:
Новое видео SAUROM
16 мар 2025
:
Новая песня SAUROM
2 мар 2025
:
Новое видео SAUROM
25 дек 2024
:
Новое видео SAUROM
18 дек 2024
:
Новое видео SAUROM
17 ноя 2023
:
Концертное видео SAUROM
29 окт 2023
:
Концертное видео SAUROM
8 окт 2023
:
Концертное видео SAUROM
16 сен 2023
:
Концертное видео SAUROM
1 сен 2023
:
Концертные видео SAUROM
3 июл 2023
:
Новый альбом SAUROM доступен для прослушивания
17 апр 2023
:
Новое видео SAUROM
6 апр 2023
:
Новое видео SAUROM
28 мар 2023
:
Новое видео SAUROM
20 мар 2023
:
Новое видео SAUROM
17 фев 2023
:
Новое видео SAUROM
16 дек 2022
:
Новое видео SAUROM
17 ноя 2022
:
Новое видео SAUROM
1 ноя 2022
:
Новое видео SAUROM
25 мар 2022
:
Новое видео SAUROM
24 дек 2021
:
Новое видео SAUROM
23 дек 2021
:
Кавер-версии SAUROM от SYLVANA, LÁNDEVIR и других
7 дек 2021
:
Кавер-версии SAUROM от DARK MOOR, OPERA MAGNA, SALDUIE, ARWEN и других
3 ноя 2021
:
Кавер-версия SAUROM от MÄGO DE OZ
2 фев 2010
:
Новое видео SAUROM
сегодня
Новое видео SAUROM
Un Segundo, новое видео SAUROM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "El Principito":
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 85
