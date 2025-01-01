Arts
Новости
Saurom

11 сен 2025 : 		 Новое видео SAUROM

15 июл 2025 : 		 Новое видео SAUROM

16 мар 2025 : 		 Новая песня SAUROM

2 мар 2025 : 		 Новое видео SAUROM

25 дек 2024 : 		 Новое видео SAUROM

18 дек 2024 : 		 Новое видео SAUROM

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео SAUROM

29 окт 2023 : 		 Концертное видео SAUROM

8 окт 2023 : 		 Концертное видео SAUROM

16 сен 2023 : 		 Концертное видео SAUROM

1 сен 2023 : 		 Концертные видео SAUROM

3 июл 2023 : 		 Новый альбом SAUROM доступен для прослушивания

17 апр 2023 : 		 Новое видео SAUROM

6 апр 2023 : 		 Новое видео SAUROM

28 мар 2023 : 		 Новое видео SAUROM

20 мар 2023 : 		 Новое видео SAUROM

17 фев 2023 : 		 Новое видео SAUROM

16 дек 2022 : 		 Новое видео SAUROM

17 ноя 2022 : 		 Новое видео SAUROM

1 ноя 2022 : 		 Новое видео SAUROM

25 мар 2022 : 		 Новое видео SAUROM

24 дек 2021 : 		 Новое видео SAUROM

23 дек 2021 : 		 Кавер-версии SAUROM от SYLVANA, LÁNDEVIR и других

7 дек 2021 : 		 Кавер-версии SAUROM от DARK MOOR, OPERA MAGNA, SALDUIE, ARWEN и других

3 ноя 2021 : 		 Кавер-версия SAUROM от MÄGO DE OZ

2 фев 2010 : 		 Новое видео SAUROM
Новое видео SAUROM



Un Segundo, новое видео SAUROM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "El Principito":




просмотров: 85

