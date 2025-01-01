Концертное видео PAPA ROACH & Carrie Underwood

12 авг 2024 :
Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD
6 авг 2024 :
CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH
3 авг 2024 :
PAPA ROACH побил DAUGHTRY
2 авг 2024 :
Новое видео PAPA ROACH
1 авг 2024 :
CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH
20 июл 2024 :
Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»
20 июн 2024 :
Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»
9 июн 2024 :
Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»
29 май 2024 :
Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»
11 апр 2024 :
Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»
31 мар 2024 :
Вокалист PAPA ROACH: «2025 будет для нас очень крутым!»
21 фев 2024 :
Вокалист PAPA ROACH 12 лет не брал в рот крепкого
13 фев 2024 :
PAPA ROACH на WASSERMAN MUSIC
6 фев 2024 :
Вокалист PAPA ROACH: «Этот год для PAPA ROACH будет особенным!»
25 янв 2024 :
Вокалист PAPA ROACH о Честере Беннингтоне
20 янв 2024 :
CHRIS DAUGHTRY в композиции PAPA ROACH
27 окт 2023 :
Концертное видео PAPA ROACH
24 окт 2023 :
PAPA ROACH пожертвовали $150,000
17 окт 2023 :
PAPA ROACH набрали миллиард
13 сен 2023 :
PAPA ROACH исполнили худший кавер AEROSMITH?
19 июл 2023 :
JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как следующие METALLICA»
19 июл 2023 :
PAPA ROACH выступили в небольшом клубе
5 июл 2023 :
Вокалист PAPA ROACH: «Пока думаем лишь об отдельных треках»
30 июн 2023 :
Вокалист PAPA ROACH: «Лидеры в пандемию не блеснули»
22 июн 2023 :
Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH
20 июн 2023 :
Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что ню-металл теперь уважают»
9 июн 2023 :
PAPA ROACH: «Многие новые группы под влиянием ню-металла и эмо»
11 май 2023 :
PAPA ROACH работают над новым материалом
12 апр 2023 :
Вокалист PAPA ROACH — о включении хита группы в сериал «Шершни»
3 мар 2023 :
Семейный подряд PAPA ROACH
30 янв 2023 :
Делюкс-версия от PAPA ROACH
11 дек 2022 :
Новое видео PAPA ROACH
5 ноя 2022 :
Вокалист PAPA ROACH — о трезвости
29 сен 2022 :
Вокалист PAPA ROACH: «Наша глобальная цель — продолжение дела рок-н-ролла!»
8 сен 2022 :
Гитарист PAPA ROACH — о песне METALLICA, которая побудила его играть на гитаре
13 авг 2022 :
Гитарист PAPA ROACH: «Мы мало тусим вне тура»
5 авг 2022 :
Басист PAPA ROACH: «Писать — в кайф!»
17 июн 2022 :
Новое видео PAPA ROACH
19 апр 2022 :
Басит PAPA ROACH — о приёме фанатами новой музыки
16 апр 2022 :
Вокалист PAPA ROACH — об успехе "Last Resort"
7 апр 2022 :
Новое видео PAPA ROACH
7 апр 2022 :
Вокалист PAPA ROACH — о названии нового альбома
5 мар 2022 :
Новое видео PAPA ROACH
1 мар 2022 :
Новая песня PAPA ROACH
28 янв 2022 :
Новое видео PAPA ROACH
21 янв 2022 :
Новая песня PAPA ROACH
25 дек 2021 :
PAPA ROACH получили серебро
16 дек 2021 :
Вокалист PAPA ROACH: «Если наш альбом и заслужил Грэмми, то это новая пластинка»
10 дек 2021 :
Акустика от PAPA ROACH
9 дек 2021 :
PAPA ROACH отобрали 14 песен
29 окт 2021 :
Видео с текстом от PAPA ROACH
10 сен 2021 :
Новое видео PAPA ROACH
8 авг 2021 :
Новое видео PAPA ROACH
2 авг 2021 :
Вокалист FEVER 333 в новом треке PAPA ROACH
16 июн 2021 :
PAPA ROACH и VIZE: Видео
24 май 2021 :
Видео с текстом от PAPA ROACH
12 май 2021 :
Вокалист PAPA ROACH: «Мы записали лучшую пластинку!»
10 апр 2021 :
Видео с текстом от PAPA ROACH
6 апр 2021 :
PAPA ROACH сводят альбом
30 мар 2021 :
Новую музыку PAPA ROACH ждите летом
25 мар 2021 :
Вокалист PAPA ROACH: «Чем глубже мы погружались в процесс, тем больше хотели в кроличью норку»
24 мар 2021 :
Новое видео PAPA ROACH
23 мар 2021 :
Стрим от PAPA ROACH
16 мар 2021 :
Вокалист PAPA ROACH: «Новая пластинка снесёт многим крышу!»
24 фев 2021 :
Вокалист PAPA ROACH: «Мы ничего не выпустим до 2022 года»
23 фев 2021 :
Вокалист ASKING ALEXANDRIA в треке PAPA ROACH
28 янв 2021 :
Звезда TikTok в новой версии песни PAPA ROACH
4 янв 2021 :
История "Lat Resort" PAPA ROACH
25 дек 2020 :
Новый ЕР PAPA ROACH доступен для прослушивания
26 ноя 2020 :
PAPA ROACH записали 15 демо
13 ноя 2020 :
Новое видео PAPA ROACH
6 ноя 2020 :
Видео из студии от PAPA ROACH
28 окт 2020 :
Видео из студии от PAPA ROACH
5 окт 2020 :
Вокалист PAPA ROACH: «Став отцом, я поменял взгляды на жизнь»
30 авг 2020 :
Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH
13 авг 2020 :
Видео с онлайн-выступления PAPA ROACH
29 июл 2020 :
Фрагмент выступления PAPA ROACH
24 июл 2020 :
Фрагмент выступления PAPA ROACH
14 июл 2020 :
Фрагмент выступления PAPA ROACH
27 июн 2020 :
Фрагмент выступления PAPA ROACH
25 июн 2020 :
Вокалист PAPA ROACH: «Я — с моими цветными братьями и сёстрами!»
23 июн 2020 :
Обновленная версия от PAPA ROACH
21 июн 2020 :
Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2021
14 июн 2020 :
PAPA ROACH целиком исполнят "Infest"
1 июн 2020 :
В новый альбом PAPA ROACH войдут «тяжёлые и агрессивные» темы
5 май 2020 :
Карантинное видео PAPA ROACH
27 апр 2020 :
Музыканты DEFTONES, AVENGED SEVENFOLD и KORN присоединились к PAPA ROACH
16 апр 2020 :
Вокалист PAPA ROACH старается найти луч надежды
6 апр 2020 :
Вокалист PAPA ROACH почтил память Билла Уизерса
26 мар 2020 :
Новое видео PAPA ROACH
18 мар 2020 :
Вокалист PAPA ROACH: «Мы пересмотрим ранний материал»
13 мар 2020 :
PAPA ROACH отменили европейские концерты из-за короновируса
10 мар 2020 :
PAPA ROACH выпустят документальный фильм
13 сен 2019 :
Новое видео PAPA ROACH
13 сен 2019 :
Новое видео PAPA ROACH
17 июн 2019 :
Новое видео PAPA ROACH
30 май 2019 :
Новое видео PAPA ROACH
23 май 2019 :
PAPA ROACH планируют отметить юбилей
4 май 2019 :
Фронтмен PAPA ROACH не верит, что рок мёртв: «Рок-н-ролл — это стиль жизни»
8 апр 2019 :
Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимость!»
26 мар 2019 :
Новое видео PAPA ROACH
16 фев 2019 :
Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH
29 янв 2019 :
Новая награда PAPA ROACH
14 дек 2018 :
Новая песня PAPA ROACH
17 ноя 2018 :
Видео с текстом от PAPA ROACH
7 окт 2018 :
Новое видео PAPA ROACH
27 сен 2018 :
Вокалист PAPA ROACH о новом альбоме
5 сен 2018 :
PAPA ROACH: «85% альбома готово!»
21 авг 2018 :
Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH
9 авг 2018 :
У PAPA ROACH есть 13-14 песен
30 мар 2018 :
Новое видео PAPA ROACH
15 фев 2018 :
Новое видео PAPA ROACH
5 фев 2018 :
Новое видео PAPA ROACH
25 дек 2017 :
Новое видео PAPA ROACH
2 ноя 2017 :
Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»
9 окт 2017 :
У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем
7 окт 2017 :
PAPA ROACH выпустили ЕР
25 сен 2017 :
PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK
22 сен 2017 :
Обучающее видео от PAPA ROACH
16 авг 2017 :
Новое видео PAPA ROACH
31 июл 2017 :
Акустика от PAPA ROACH
29 июн 2017 :
Вокалист PAPA ROACH: «Многие не любят Fred'a Durst'a»
28 июн 2017 :
Новое видео PAPA ROACH
11 июн 2017 :
PAPA ROACH уже думают о новом материале
8 июн 2017 :
Новое видео PAPA ROACH
29 май 2017 :
Новая песня PAPA ROACH
20 май 2017 :
Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания
13 май 2017 :
Видео с текстом от PAPA ROACH
5 май 2017 :
Новая песня PAPA ROACH
30 апр 2017 :
Новое видео PAPA ROACH
28 апр 2017 :
Видео с текстом от PAPA ROACH
21 апр 2017 :
Новая песня PAPA ROACH
2 апр 2017 :
Новые песни PAPA ROACH
24 мар 2017 :
Обложка и трек лист нового альбома PAPA ROACH
17 фев 2017 :
Новая песня PAPA ROACH
10 фев 2017 :
Концертное видео PAPA ROACH
2 ноя 2016 :
Новая песня PAPA ROACH
22 окт 2016 :
Тизер нового альбома PAPA ROACH
22 июл 2016 :
PAPA ROACH обещают сюрпризы
27 май 2016 :
PAPA ROACH запустили кампанию
12 фев 2016 :
Делюкс-издание PAPA ROACH выйдет в марте
27 янв 2016 :
PAPA ROACH приступят к работе на следующей неделе
26 дек 2015 :
Новое видео PAPA ROACH
22 дек 2015 :
Вокалист PAPA ROACH отвечает на «25 важных вопросов»
17 ноя 2015 :
PAPA ROACH могут начать работу над новым материалом в феврале
4 ноя 2015 :
PAPA ROACH & MARIA BRINK: Лучшее из тура
19 окт 2015 :
Гитарист PAPA ROACH о планах группы
9 сен 2015 :
Вокалист PAPA ROACH: «Все очень довольны альбомом!»
13 июл 2015 :
Вокалист PAPA ROACH: «Cовременная поп-сцена — бесполезная ерунда»
4 июл 2015 :
PAPA ROACH "немного удивлены" теплым приемом новых песен
26 июн 2015 :
Вокалист PAPA ROACH о недавних словах басиста KISS
8 июн 2015 :
Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH
24 май 2015 :
Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH
21 май 2015 :
Вокалист PAPA ROACH: «Несмотря на то, что я хочу иногда им дать в рожу, мы братья!»
20 май 2015 :
Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH
23 апр 2015 :
Новое видео PAPA ROACH с вокалисткой IN THIS MOMENT
8 мар 2015 :
Вокалист PAPA ROACH: "Eще каких-нибудь пять лет - и року вновь не будет равных на планете"
29 янв 2015 :
Акустика от PAPA ROACH
23 янв 2015 :
Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания
20 янв 2015 :
Новая песня PAPA ROACH
14 янв 2015 :
Новая песня PAPA ROACH
30 дек 2014 :
PAPA ROACH: «У нас не было законченных песен перед записью»
17 дек 2014 :
Новая песня PAPA ROACH
17 дек 2014 :
JACOBY SHADDIX из PAPA ROACH вспоминает о совместных попойках с EMINEM'ом
14 ноя 2014 :
Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH
5 ноя 2014 :
Новое видео PAPA ROACH
31 окт 2014 :
PAPA ROACH исполнили новую песню
19 окт 2014 :
Новая песня PAPA ROACH
9 окт 2014 :
Новый альбом PAPA ROACH выйдет в январе
31 авг 2014 :
PAPA ROACH определились с новым синглом
5 фев 2014 :
PAPA ROACH отправились в студию
24 сен 2013 :
DAVE BUCKNER выступил с PAPA ROACH
20 сен 2013 :
У вокалиста PAPA ROACH родился ребенок
6 авг 2013 :
У вокалиста PAPA ROACH вновь проблема с вокалом
21 июл 2013 :
Профессиональное видео c выступления PAPA ROACH
18 апр 2013 :
Новое видео PAPA ROACH
2 апр 2013 :
Японский бонус PAPA ROACH
31 дек 2012 :
Новое видео PAPA ROACH
22 дек 2012 :
Новое видео PAPA ROACH
15 дек 2012 :
Новое видео PAPA ROACH
16 ноя 2012 :
Видео с текстом от PAPA ROACH
24 окт 2012 :
PAPA ROACH ответили на вопросы поклонников
2 окт 2012 :
Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания
26 авг 2012 :
Вокалист PAPA ROACH об операции; группа выбыла из Rockstar Energy Drink Uproar Festival
23 авг 2012 :
PAPA ROACH отменили концерт из-за проблем с вокалом
18 авг 2012 :
Новое видео PAPA ROACH
15 авг 2012 :
Фронтмен PAPA ROACH: «RANDY BLYTHE — отличный мужик»
27 июл 2012 :
Новая песня PAPA ROACH
11 июл 2012 :
Новый альбом PAPA ROACH выйдет в октябре
15 июн 2012 :
Вокалист SIXX:A.M. продюсирует новый альбом PAPA ROACH
29 апр 2012 :
PAPA ROACH в акустике
23 фев 2012 :
Новое видео PAPA ROACH
31 окт 2010 :
Новое видео PAPA ROACH
10 сен 2010 :
EPK от PAPA ROACH
7 июл 2010 :
Обложка и трек-лист нового диска PAPA ROACH
1 июл 2010 :
Нове видео PAPA ROACH
16 июн 2010 :
Новая песня PAPA ROACH
11 июн 2010 :
Детали нового альбома PAPA ROACH
22 май 2010 :
Новый релиз PAPA ROACH выйдет в августе
22 мар 2010 :
Тизер нового концертного альбома PAPA ROACH
25 фев 2010 :
PAPA ROACH записали 5 новых песен для концертного альбома
17 янв 2009 :
В марте выйдет новый альбом PAPA ROACH
22 дек 2008 :
Новая песня от PAPA ROACH
7 ноя 2008 :
Новое видео от PAPA ROACH
12 сен 2008 :
Выход нового альбома PAPA ROACH откладывается до марта
