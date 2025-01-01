сегодня



Новое видео BYZANTINE



Harbinger, новое видео BYZANTINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Harbingers", выпущенного 13 июня на Metal Blade Records:



01. Consequentia

02. A Place We Cannot Go

03. Floating Chrysanthema

04. The Clockmaker's Intention

05. Riddance

06. Harbinger

07. The Unobtainable Sleep

08. Kobayashi Maru

09. Irene







