11 сен 2025 : 		 Новое видео BYZANTINE

6 сен 2025 : 		 Новое видео BYZANTINE

15 апр 2025 : 		 Новое видео BYZANTINE

20 дек 2021 : 		 Умер бывший барабанщик BYZANTINE

2 окт 2020 : 		 BYZANTINE почтили память Ника Менцы

24 сен 2018 : 		 Новое видео BYZANTINE

27 июл 2017 : 		 Новое видео BYZANTINE

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BYZANTINE

18 май 2017 : 		 Новое видео BYZANTINE

8 фев 2017 : 		 Новый альбом BYZANTINE выйдет летом

13 дек 2016 : 		 Название нового альбома BYZANTINE

24 июн 2016 : 		 Новое видео BYZANTINE

3 апр 2016 : 		 BYZANTINE на Metal Blade Records

18 апр 2015 : 		 Новое видео BYZANTINE

4 фев 2015 : 		 Новая песня BYZANTINE

14 сен 2013 : 		 BYZANTINE представили новых музыкантов

7 июл 2013 : 		 BYZANTINE расстались с басистом

16 фев 2013 : 		 Вокалист BYZANTINE исполнил две новые песни

12 янв 2013 : 		 Новое видео BYZANTINE

23 дек 2012 : 		 Семплы новых песен BYZANTINE

2 дек 2012 : 		 Видео с текстом от BYZANTINE

9 июн 2012 : 		 Фрагмент нового трека BYZANTINE

28 янв 2012 : 		 BYZANTINE готовятся к записи альбома

18 авг 2010 : 		 BYZANTINE поменяли гитариста

12 окт 2005 : 		 Из BYZANTINE ушел гитарист

11 июн 2005 : 		 BYZANTINE вот-вот разродятся новым альбомом
Новое видео BYZANTINE



Harbinger, новое видео BYZANTINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Harbingers", выпущенного 13 июня на Metal Blade Records:

01. Consequentia
02. A Place We Cannot Go
03. Floating Chrysanthema
04. The Clockmaker's Intention
05. Riddance
06. Harbinger
07. The Unobtainable Sleep
08. Kobayashi Maru
09. Irene




