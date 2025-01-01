Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Darktribe

|||| сегодня

Новый альбом DARKTRIBE выйдет осенью



DARKTRIBE выпустят новую работу, получившую название Forgotten Reveries, 21 ноября на Scarlet Records:

“Paradox”
“I Walk Alone”
“The Fallen World”
“Sicilian Danza”
“Ghost Memories”
“Eden And Eclipse”
“From Star To Dust”
“Reality”
“Kings In The Sand”
“Mornings Of Fear”
“Son Of Illusion”



просмотров: 65

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
