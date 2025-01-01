сегодня



Участники IN THIS MOMENT обещают тяжелую пластинку



Музыканты IN THIS MOMENT, Maria Brink и Chris Howorth, в недавнем интервью рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Он еще не [готов], но над ним ведется работа. У нас уже готово от 12 до 14 песен, и мы работаем еще над несколькими. Так что мы думаем о середине следующего года [как о возможной дате релиза]. Вероятно, мы выпустим пару песен до выхода альбома. Но у нас есть еще одна. Она девятая, и мы готовы»".



Maria добавила: «Да, все в работе. Это первый раз, когда мы реально приступили к записи нашего альбома и не выпустили его сразу — ну, наверное, такое уже было с песней "The In-Between" из нашего альбома "Mother". Мы вернулись и записали еще одну песню, которая в итоге принесла нам номинацию на "Грэмми". Но мы записали этот альбом, а потом отступили и поняли, что он еще не совсем готов. А такое с нами случается нечасто. На протяжении всей нашей карьеры мы обычно записываем наш альбом, а потом думаем: "Да, все готово". Вот и все. На этот раз мы поняли, что нужно нечто большее. Мы хотим убедиться, что все идеально, и мы хотим убедиться, что все сделано правильно, и не собираемся торопиться».



На вопрос ведущего о том, ощущается ли новый материал IN THIS MOMENT как "возможно, то, на чем остановился "Godmode", или как совершенно новая глава в истории группы, Chris ответил:



«Мы с Maria всегда стараемся не быть скучными, не делать одно и то же, не быть нормальными и не делать так, чтобы выпустить то, чего и так все ожидают. Так что мы всегда стараемся — и я думаю, мы очень-очень старались, чтобы этот альбом получился по-настоящему странным. И он реально странный. Однако сейчас мы возвращаемся и думаем: "Хорошо, давайте придумаем, как все это сбалансировать". Я полагаю, что странность в том, что в чем-то он тяжелее, в чем-то более экспериментален, но в то же время в нем есть наши фирменные фишки. И именно в этом мы пытаемся найти баланс. Мы хотим быть супер креативными и раздвигать границы, но при этом не упускать из виду наше звучание, то, что мы делаем, и то, что людям в нас нравится, и все такое»,



На вопрос, что на них "больше давит — хаос или спокойствие", когда они сочиняют и записывают новые песни IN THIS MOMENT, Maria ответила:



«Я думаю, что на самом деле баланс. Потому что для нас, и особенно для меня, я живу своей повседневной жизнью вплоть до выхода альбома, а во время гастролей, я должна быть на сцене. Однако мне приходится подавлять все и вся, а во мне постоянно что-то зреет. Я как скороварка, и как только мы попадаем в студию, я тут же выдаю все это. Точно также и со сценой. Так что я полагаю, что возникает хаос, который нужно выплеснуть с помощью альбома и прочего материала. И я считаю, что именно это и относит нас к категории металлических групп — эмоции, грубость, тоска, все то, что мы должны выпустить. Но это также зависит от того, каким ты собираешься представить альбом — например, в каком состоянии ты находишься мысленно? Тебе грустно? Ты злишься? Ты переживаешь чью-ту смерть? Ты переживаешь новые начинания? Потому что все, что ты переживаешь эмоционально, обязательно находит отклик в твоей музыке».







+0 -0



просмотров: 161

