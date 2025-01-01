Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*

In This Moment

*



11 сен 2025 : 		 Участники IN THIS MOMENT обещают тяжелую пластинку

16 июл 2025 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

27 июн 2025 : 		 IN THIS MOMENT почти закончили альбом

14 дек 2024 : 		 IN THIS MOMENT впадают в спячку

22 авг 2024 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

27 окт 2023 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

20 сен 2023 : 		 Кавер-версия BJORK от IN THIS MOMENT

5 сен 2023 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Давно меня так не радовала наша музыка»

24 авг 2023 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

16 авг 2023 : 		 Chris Howorth: «Новый альбом IN THIS MOMENT сильно отличается от прошлых»

19 июл 2023 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

16 июл 2023 : 		 IN THIS MOMENT не хватило места

10 июл 2023 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новые песни

24 мар 2023 : 		 IN THIS MOMENT попали в саундтрек фильма Джон Уик - 4

31 янв 2023 : 		 IN THIS MOMENT планируют запись

24 окт 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

31 авг 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

26 сен 2021 : 		 IN THIS MOMENT и BLACK VEIL BRIDES отменили концерты из-за COVID в группах

3 июл 2021 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Жизнь — это дар»

20 май 2021 : 		 Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK

30 мар 2021 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

29 окт 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома

13 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Я практиковала социальное дистанцирование и до COVID-19»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники IN THIS MOMENT обещают тяжелую пластинку



zoom
Музыканты IN THIS MOMENT, Maria Brink и Chris Howorth, в недавнем интервью рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Он еще не [готов], но над ним ведется работа. У нас уже готово от 12 до 14 песен, и мы работаем еще над несколькими. Так что мы думаем о середине следующего года [как о возможной дате релиза]. Вероятно, мы выпустим пару песен до выхода альбома. Но у нас есть еще одна. Она девятая, и мы готовы»".

Maria добавила: «Да, все в работе. Это первый раз, когда мы реально приступили к записи нашего альбома и не выпустили его сразу — ну, наверное, такое уже было с песней "The In-Between" из нашего альбома "Mother". Мы вернулись и записали еще одну песню, которая в итоге принесла нам номинацию на "Грэмми". Но мы записали этот альбом, а потом отступили и поняли, что он еще не совсем готов. А такое с нами случается нечасто. На протяжении всей нашей карьеры мы обычно записываем наш альбом, а потом думаем: "Да, все готово". Вот и все. На этот раз мы поняли, что нужно нечто большее. Мы хотим убедиться, что все идеально, и мы хотим убедиться, что все сделано правильно, и не собираемся торопиться».

На вопрос ведущего о том, ощущается ли новый материал IN THIS MOMENT как "возможно, то, на чем остановился "Godmode", или как совершенно новая глава в истории группы, Chris ответил:

«Мы с Maria всегда стараемся не быть скучными, не делать одно и то же, не быть нормальными и не делать так, чтобы выпустить то, чего и так все ожидают. Так что мы всегда стараемся — и я думаю, мы очень-очень старались, чтобы этот альбом получился по-настоящему странным. И он реально странный. Однако сейчас мы возвращаемся и думаем: "Хорошо, давайте придумаем, как все это сбалансировать". Я полагаю, что странность в том, что в чем-то он тяжелее, в чем-то более экспериментален, но в то же время в нем есть наши фирменные фишки. И именно в этом мы пытаемся найти баланс. Мы хотим быть супер креативными и раздвигать границы, но при этом не упускать из виду наше звучание, то, что мы делаем, и то, что людям в нас нравится, и все такое»,

На вопрос, что на них "больше давит — хаос или спокойствие", когда они сочиняют и записывают новые песни IN THIS MOMENT, Maria ответила:

«Я думаю, что на самом деле баланс. Потому что для нас, и особенно для меня, я живу своей повседневной жизнью вплоть до выхода альбома, а во время гастролей, я должна быть на сцене. Однако мне приходится подавлять все и вся, а во мне постоянно что-то зреет. Я как скороварка, и как только мы попадаем в студию, я тут же выдаю все это. Точно также и со сценой. Так что я полагаю, что возникает хаос, который нужно выплеснуть с помощью альбома и прочего материала. И я считаю, что именно это и относит нас к категории металлических групп — эмоции, грубость, тоска, все то, что мы должны выпустить. Но это также зависит от того, каким ты собираешься представить альбом — например, в каком состоянии ты находишься мысленно? Тебе грустно? Ты злишься? Ты переживаешь чью-ту смерть? Ты переживаешь новые начинания? Потому что все, что ты переживаешь эмоционально, обязательно находит отклик в твоей музыке».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
