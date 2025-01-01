Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Bullet for My Valentine

11 сен 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере

22 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают тяжелый альбом

19 июн 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 12 демо

17 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE уже летом собираются в студию

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

31 янв 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 13 песен

11 ноя 2024 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE в студии

1 ноя 2024 : 		 Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?

13 авг 2024 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»

12 авг 2024 : 		 Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

1 апр 2024 : 		 Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о туре по первому альбому

13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

26 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»

15 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»

10 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях

26 окт 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас есть ещё 6 песен»
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере



Matt'a Tuck'a в недавнем интервью попросили назвать то, что ему труднее всего уловить в песне и что доставляет ему больше всего огорчений в процессе сочинения:

«Я думаю, что самое сложное — это тексты песен. Я имею в виду, что это отнимает так много энергии и времени. Даже если вы очень талантливый, вдохновленный человек, которому нравится писать, это сложно, поэтому я чертовски ненавижу писать это дерьмо! Потому что это всегда так сложно и лично, это отнимает очень много времени. Я, наверное, могу написать инструментальный альбом прямо сейчас — если вы приставите пистолет к моей голове и [скажете]: "Напиши для меня 10 песен". Садись, поехали. Бум. Сделано. Затем ты должен записать вокал. И вот тогда для меня все становится по-настоящему серьезным и требовательным. Потому что именно в этом смысл песни, верно? Вы пытаетесь рассказать историю, вы пытаетесь быть настоящим, вы пытаетесь быть аутентичным. Вы пытаетесь установить контакт с аудиторией. Но в то же время, записав уже восемь пластинок, ты думаешь: "Мне нечего сказать". Это реально тяжело».

Ссылаясь на тот факт, что он и его коллеги по группе BULLET FOR MY VALENTINE в настоящее время работают над материалом для своего предстоящего восьмого альбома, он добавил:

«Многое произошло. С момента выхода нашего последнего альбома прошло почти пять лет — многое произошло, так что, надеюсь, мне не будет слишком сложно [придумывать идеи для текстов]. Как только я погружаюсь в это с головой, это действительно доставляет удовольствие, потому что ты начинаешь складывать воедино историю только о себе, о своих переживаниях и обо всем остальном, и это действительно круто. Но при мысли о том, что мне нужно написать тексты для 15-20 песен, это что-то из разряда "Ух...". Боже мой. Душа покидает мое тело. Но, опять же, я бы ни за что на свете не променял это занятия. Просто так сложилось.

Я прежде всего гитарист, а не вокалист. Я никогда не хотел быть вокалистом в группе. Я всегда хотел просто быть там, наверху, и зажигать!»

Что касается старта студийной работы, он ответил:

«Я с нетерпением жду нашей следующей главы. С момента выхода предыдущего альбома прошло очень много времени, это и правда так. Я не могу поверить, что прошло почти пять лет. К тому времени, как выйдет новая пластинка, точно пройдет пять лет. Так что поклонники ждут не дождутся. Мы проголодались. И, да, в следующую пятницу мы приступим к работе. Студия начнет работу в пятницу. И все будет готово, когда все будет готово. Очень возбуждающее состояние, чувак. А пока нам предстоит небольшая поездка [в Австралию этой осенью] [в рамках тура "The Poison Australia 2025"]. Но это точно будет весело. Всегда приятно немного отдохнуть от пяти-, шестимесячной студийной сессии. Это будет вполне заслуженно и по достоинству оценено, когда наступит октябрь».




просмотров: 36

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
