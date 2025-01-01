сегодня



Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере



Matt'a Tuck'a в недавнем интервью попросили назвать то, что ему труднее всего уловить в песне и что доставляет ему больше всего огорчений в процессе сочинения:



«Я думаю, что самое сложное — это тексты песен. Я имею в виду, что это отнимает так много энергии и времени. Даже если вы очень талантливый, вдохновленный человек, которому нравится писать, это сложно, поэтому я чертовски ненавижу писать это дерьмо! Потому что это всегда так сложно и лично, это отнимает очень много времени. Я, наверное, могу написать инструментальный альбом прямо сейчас — если вы приставите пистолет к моей голове и [скажете]: "Напиши для меня 10 песен". Садись, поехали. Бум. Сделано. Затем ты должен записать вокал. И вот тогда для меня все становится по-настоящему серьезным и требовательным. Потому что именно в этом смысл песни, верно? Вы пытаетесь рассказать историю, вы пытаетесь быть настоящим, вы пытаетесь быть аутентичным. Вы пытаетесь установить контакт с аудиторией. Но в то же время, записав уже восемь пластинок, ты думаешь: "Мне нечего сказать". Это реально тяжело».



Ссылаясь на тот факт, что он и его коллеги по группе BULLET FOR MY VALENTINE в настоящее время работают над материалом для своего предстоящего восьмого альбома, он добавил:



«Многое произошло. С момента выхода нашего последнего альбома прошло почти пять лет — многое произошло, так что, надеюсь, мне не будет слишком сложно [придумывать идеи для текстов]. Как только я погружаюсь в это с головой, это действительно доставляет удовольствие, потому что ты начинаешь складывать воедино историю только о себе, о своих переживаниях и обо всем остальном, и это действительно круто. Но при мысли о том, что мне нужно написать тексты для 15-20 песен, это что-то из разряда "Ух...". Боже мой. Душа покидает мое тело. Но, опять же, я бы ни за что на свете не променял это занятия. Просто так сложилось.



Я прежде всего гитарист, а не вокалист. Я никогда не хотел быть вокалистом в группе. Я всегда хотел просто быть там, наверху, и зажигать!»



Что касается старта студийной работы, он ответил:



«Я с нетерпением жду нашей следующей главы. С момента выхода предыдущего альбома прошло очень много времени, это и правда так. Я не могу поверить, что прошло почти пять лет. К тому времени, как выйдет новая пластинка, точно пройдет пять лет. Так что поклонники ждут не дождутся. Мы проголодались. И, да, в следующую пятницу мы приступим к работе. Студия начнет работу в пятницу. И все будет готово, когда все будет готово. Очень возбуждающее состояние, чувак. А пока нам предстоит небольшая поездка [в Австралию этой осенью] [в рамках тура "The Poison Australia 2025"]. Но это точно будет весело. Всегда приятно немного отдохнуть от пяти-, шестимесячной студийной сессии. Это будет вполне заслуженно и по достоинству оценено, когда наступит октябрь».







