DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»



DAVID ELLEFSON в интервью Rock 'N' Blues Experience обсудил недавнее объявление MEGADETH о финальных концертах:

«Я знал об этом. Я имею отношение к этой индустрии, поэтому я знал об этом, и это меня немного шокировало. Я знал Дэйва как трудоголика. Независимо от того, что в Дэйве хорошего, плохого или нейтрального, он чертовски упорный человек. Он выходил на сцену, пел и играл, несмотря на все препятствия. И я отдаю ему должное. Он никогда не пасовал перед трудностями.

Я помню, как несколько лет назад мы выступали на фестивале в Мексике, а он сидел прямо рядом со мной, и его жена Пэм посмотрела на меня и сказала: "Старая лошадь сбавляет обороты". [Смеётся]. А это был важный концерт. Там были JUDAS PRIEST и SCORPIONS… И я помню, когда она это сказала, я подумал, что мы, конечно, уже не молоды, но потом я посмотрел на SCORPIONS и на долбаного Rudolf'a Schenker'a, который подходит и обнимает тебя, как робот из игры Rock 'Em Sock 'Em Robot. Ты думаешь: "Что, чёрт возьми, добавляют в воду в его доме?" Этому парню уже за 70, и это невероятно. Боже, чувак. SCORPIONS непробиваемы, они сильны, как Железный Человек.

Я не разговаривал с Dave'ом уже четыре года, поэтому я не знаю причину, кроме того, что они сделали своё заявление».

На вопрос, что, по его мнению, произойдёт, если он просто возьмёт трубку и позвонит Mustaine, David ответил:

«Даже если бы у меня был его номер... Он мог сменить номер с тех пор, как я в последний раз разговаривал с ним. Нет, но я понимаю, что вы имеете в виду.

Он исключил меня из группы, поэтому я не вправе звонить ему, чтобы вернуться. Я высказался в своём подкасте: "Если это произойдёт, я готов. Я думаю, это было бы круто". Я недавно посмотрел, что получилось в Бирмингеме на мероприятии "Back To The Beginning", где все собрались, — мы не только попрощались с BLACK SABBATH, но и они попрощались с нами. И я думаю, что это так же важно.

Dave завершает деятельность MEGADETH, и он делает это для себя, по своим причинам. Я думаю, что в идеальном мире мог бы произойти момент, когда некоторые из нас, если не все, получили бы возможность тоже попрощаться. Такой у меня вывод из выступления в Бирмингеме. Есть момент, когда все могут отложить все разногласия в сторону и сказать: "Это был чертовски хороший период". И в какой-то степени вместе поклониться в последний раз».

Jeff Scott Soto, коллега Ellefson'а по группе ELLEFSON-SOTO, который также участвовал в интервью, вступил в разговор:

«Извините, я должен вмешаться. Я абсолютно согласен с тобой, David, что было бы прекрасно, если бы все участники этой легендарной группы собрались вместе хотя бы для того, чтобы ещё раз порадоваться. Но, на мой взгляд, вы вдвоём с Mustaine'ом — это Joe Perry и Steven Tyler этой группы. И заканчивать эту историю без одного из них, на мой взгляд, неправильно. И я скажу это прямо сейчас. Ты можешь кликбейтить и говорить всё, что хочешь, Dave Mustaine, но тебе нужно позвонить David Ellefson'у и позвать его на финальное выступление. Если это действительно конец и ты объявляешь о завершении, тебе нужно позвать David'а, даже если это будет одно выступление, одна песня, что-то в этом роде. Для меня это будет настоящим завершением. Это отличный способ закрыть книгу MEGADETH. Они должны позвать хотя бы David'а, Chris Poland и всех остальных, Jeff Young'a — всех, кто был вовлечён в этот проект. Для меня это будет окончательным прощанием, сайонара всем вышеперечисленным. На мой взгляд, это должно произойти. Нужно собрать Леннона и Маккартни, Joe Perry и Steven Tyler'а из этой группы для последнего прощального концерта. Таково моё мнение».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 сен 2025
olly71
пока официально обьявлено только об одном госте Фридмане . он точно примет участие . Но до тура ещё много времени так что кого то наверняка ещё добавят но конечно же не всех кто хотел бы .
12 сен 2025
Орион
Дэвид, к чёрту сраную Металлику и обиды.
Запиши живое исполнение песни со знаменитой басовой партией из репертуара Megadeth!
В конце какую-то трогательную речь вставить.
Мастейн посмотрит, возможно прослезится, укажет костлявым пальцем на монитор и скажет "Пригласите его ко Мне".
12 сен 2025
WahrandPhain
"если позовут на прощальное выступление - приду и тряхну своим стариной" - так подытожил бывший басист
