DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»



DAVID ELLEFSON в интервью Rock 'N' Blues Experience обсудил недавнее объявление MEGADETH о финальных концертах:



«Я знал об этом. Я имею отношение к этой индустрии, поэтому я знал об этом, и это меня немного шокировало. Я знал Дэйва как трудоголика. Независимо от того, что в Дэйве хорошего, плохого или нейтрального, он чертовски упорный человек. Он выходил на сцену, пел и играл, несмотря на все препятствия. И я отдаю ему должное. Он никогда не пасовал перед трудностями.



Я помню, как несколько лет назад мы выступали на фестивале в Мексике, а он сидел прямо рядом со мной, и его жена Пэм посмотрела на меня и сказала: "Старая лошадь сбавляет обороты". [Смеётся]. А это был важный концерт. Там были JUDAS PRIEST и SCORPIONS… И я помню, когда она это сказала, я подумал, что мы, конечно, уже не молоды, но потом я посмотрел на SCORPIONS и на долбаного Rudolf'a Schenker'a, который подходит и обнимает тебя, как робот из игры Rock 'Em Sock 'Em Robot. Ты думаешь: "Что, чёрт возьми, добавляют в воду в его доме?" Этому парню уже за 70, и это невероятно. Боже, чувак. SCORPIONS непробиваемы, они сильны, как Железный Человек.



Я не разговаривал с Dave'ом уже четыре года, поэтому я не знаю причину, кроме того, что они сделали своё заявление».



На вопрос, что, по его мнению, произойдёт, если он просто возьмёт трубку и позвонит Mustaine, David ответил:



«Даже если бы у меня был его номер... Он мог сменить номер с тех пор, как я в последний раз разговаривал с ним. Нет, но я понимаю, что вы имеете в виду.



Он исключил меня из группы, поэтому я не вправе звонить ему, чтобы вернуться. Я высказался в своём подкасте: "Если это произойдёт, я готов. Я думаю, это было бы круто". Я недавно посмотрел, что получилось в Бирмингеме на мероприятии "Back To The Beginning", где все собрались, — мы не только попрощались с BLACK SABBATH, но и они попрощались с нами. И я думаю, что это так же важно.



Dave завершает деятельность MEGADETH, и он делает это для себя, по своим причинам. Я думаю, что в идеальном мире мог бы произойти момент, когда некоторые из нас, если не все, получили бы возможность тоже попрощаться. Такой у меня вывод из выступления в Бирмингеме. Есть момент, когда все могут отложить все разногласия в сторону и сказать: "Это был чертовски хороший период". И в какой-то степени вместе поклониться в последний раз».



Jeff Scott Soto, коллега Ellefson'а по группе ELLEFSON-SOTO, который также участвовал в интервью, вступил в разговор:



«Извините, я должен вмешаться. Я абсолютно согласен с тобой, David, что было бы прекрасно, если бы все участники этой легендарной группы собрались вместе хотя бы для того, чтобы ещё раз порадоваться. Но, на мой взгляд, вы вдвоём с Mustaine'ом — это Joe Perry и Steven Tyler этой группы. И заканчивать эту историю без одного из них, на мой взгляд, неправильно. И я скажу это прямо сейчас. Ты можешь кликбейтить и говорить всё, что хочешь, Dave Mustaine, но тебе нужно позвонить David Ellefson'у и позвать его на финальное выступление. Если это действительно конец и ты объявляешь о завершении, тебе нужно позвать David'а, даже если это будет одно выступление, одна песня, что-то в этом роде. Для меня это будет настоящим завершением. Это отличный способ закрыть книгу MEGADETH. Они должны позвать хотя бы David'а, Chris Poland и всех остальных, Jeff Young'a — всех, кто был вовлечён в этот проект. Для меня это будет окончательным прощанием, сайонара всем вышеперечисленным. На мой взгляд, это должно произойти. Нужно собрать Леннона и Маккартни, Joe Perry и Steven Tyler'а из этой группы для последнего прощального концерта. Таково моё мнение».







