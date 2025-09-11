Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
[= ||| все новости группы



*

Twisted Sister

*



11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»

31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера

30 янв 2022 : 		 EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

17 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»

8 янв 2022 : 		 Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой

1 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson

28 окт 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TWISTED SISTER опять возвращаются



zoom
Простившиеся со сценой TWISTED SISTER решили вновь на нее вернуться, ведь деньги не пахнут группа решила отметить 50-летие.

Хотя все подробности остаются в тайне (потому что даже легенды метала любят подразнить), гитарист-основатель и менеджер Jay Jay French не смог сдержать волнения по поводу достижения рубежа, который когда-то казался невозможным:

«Все началось 2 февраля 1976 года в маленьком баре под названием Turtleneck Inn в Хантер-Маунтин, штат Нью-Йорк, где Dee Snider, Eddie Ojeda и я называли себя TWISTED SISTER и стояли плечом к плечу почти пять десятилетий, пережив многочисленные кадровые перестановки и тысячи выступлений. Мы с гордостью отмечаем веху, которая когда-то казалась немыслимой: 50-летний юбилей!! Мы создали музыкальное и исполнительское наследие, которое вдохновляло и будет продолжать вдохновлять миллионы поклонников по всему миру. Twisted Forever, Forever Twisted!»

Eddie Ojeda добавил: «Прошло пятьдесят лет, а TWISTED SISTER по-прежнему остается саундтреком для каждого бунтаря, у которого есть причина включить его».

Dee Snider по-настоящему увеличил громкость до 11 своим типичным заявлением без прикрас:

«Если вам посчастливилось играть в группе, которую люди все еще хотят видеть спустя пятьдесят лет (!), как вы можете не откликнуться на призыв? В 2026 году TWISTED Fucking SISTER выступят на сценах по всему миру, потому что МЫ ВСЕ ЕЩЕ ХОТИМ ЗАЖИГАТЬ!»

Для тех, кто ведет счет на родине, TWISTED SISTER в последний раз гастролировали с барабанщиком Mike Portnoy в 2016 году, после трагической гибели барабанщика Эй Джея Перо. Но 50 лет? Это повод для праздника. Эти ребята пережили клубную суету 70-х, доминирование MTV в 80-х, расставания, примирения, слушания PMRC (спасибо Dee за то выступление в Сенате) и столько изменений в составе, что SPINAL TAP заставили попотеть.

TWISTED SISTER выступят на сценах по всему миру в 2026 году с возвращением Joe "Seven" Franco за барабанами, бывшего участника TWISTED SISTER, который в последний раз записывался и выступал с группой в 1987 году во время альбома и тура "Love Is For Suckers". На бас-гитаре будет играть Russell Pzütto, который ранее выступал на концертах с TWISTED SISTER и гастролировал в составе сольных проектов Dee Snider.

Даты гастролей и подробности остаются в тайне, они были теснее, чем джинсы вашей мамы в 80-х. Но если вы любите делать ставки, начните экономить свои деньги и готовить голосовые связки прямо сейчас.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 сен 2025
Орион
В следующем году Twoasted Soaster могут отметить либо 40-летие, либо 10-летие существования в виде мема.
просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом