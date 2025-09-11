сегодня



TWISTED SISTER опять возвращаются



Простившиеся со сценой TWISTED SISTER решили вновь на нее вернуться, ведь деньги не пахнут группа решила отметить 50-летие.



Хотя все подробности остаются в тайне (потому что даже легенды метала любят подразнить), гитарист-основатель и менеджер Jay Jay French не смог сдержать волнения по поводу достижения рубежа, который когда-то казался невозможным:



«Все началось 2 февраля 1976 года в маленьком баре под названием Turtleneck Inn в Хантер-Маунтин, штат Нью-Йорк, где Dee Snider, Eddie Ojeda и я называли себя TWISTED SISTER и стояли плечом к плечу почти пять десятилетий, пережив многочисленные кадровые перестановки и тысячи выступлений. Мы с гордостью отмечаем веху, которая когда-то казалась немыслимой: 50-летний юбилей!! Мы создали музыкальное и исполнительское наследие, которое вдохновляло и будет продолжать вдохновлять миллионы поклонников по всему миру. Twisted Forever, Forever Twisted!»



Eddie Ojeda добавил: «Прошло пятьдесят лет, а TWISTED SISTER по-прежнему остается саундтреком для каждого бунтаря, у которого есть причина включить его».



Dee Snider по-настоящему увеличил громкость до 11 своим типичным заявлением без прикрас:



«Если вам посчастливилось играть в группе, которую люди все еще хотят видеть спустя пятьдесят лет (!), как вы можете не откликнуться на призыв? В 2026 году TWISTED Fucking SISTER выступят на сценах по всему миру, потому что МЫ ВСЕ ЕЩЕ ХОТИМ ЗАЖИГАТЬ!»



Для тех, кто ведет счет на родине, TWISTED SISTER в последний раз гастролировали с барабанщиком Mike Portnoy в 2016 году, после трагической гибели барабанщика Эй Джея Перо. Но 50 лет? Это повод для праздника. Эти ребята пережили клубную суету 70-х, доминирование MTV в 80-х, расставания, примирения, слушания PMRC (спасибо Dee за то выступление в Сенате) и столько изменений в составе, что SPINAL TAP заставили попотеть.



TWISTED SISTER выступят на сценах по всему миру в 2026 году с возвращением Joe "Seven" Franco за барабанами, бывшего участника TWISTED SISTER, который в последний раз записывался и выступал с группой в 1987 году во время альбома и тура "Love Is For Suckers". На бас-гитаре будет играть Russell Pzütto, который ранее выступал на концертах с TWISTED SISTER и гастролировал в составе сольных проектов Dee Snider.



Даты гастролей и подробности остаются в тайне, они были теснее, чем джинсы вашей мамы в 80-х. Но если вы любите делать ставки, начните экономить свои деньги и готовить голосовые связки прямо сейчас.







