сегодня



PETE HINES возвращается в CRO-MAGS



CRO-MAGS сообщили о возвращении в состав барабанщика PETE HINES. Harley Flanagan по этому случаю сказал:



«Так круто вновь играть с Pete'ом! Не часто получаешь в жизни возможность вернуться в прошлое и обновить его с друзьями должным образом. С нетерпением жду совместной работы!»







+0 -0



просмотров: 11

