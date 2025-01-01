Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
все новости группы



*

Cro-Mags

*



11 сен 2025 : 		 PETE HINES возвращается в CRO-MAGS

17 апр 2025 : 		 Трейлер к фильму об основателе CRO-MAGS

22 окт 2024 : 		 JOHN JOSEPH не будет выступать с CRO-MAGS

8 окт 2022 : 		 JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM

26 июл 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRO-MAGS

10 июн 2022 : 		 Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a

15 апр 2022 : 		 Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?

19 янв 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS принял дозу

22 дек 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»

21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч

17 мар 2020 : 		 Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных

19 ноя 2019 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 окт 2019 : 		 Видео с выступления CRO-MAGS

12 окт 2019 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS
| - |

|||| сегодня

PETE HINES возвращается в CRO-MAGS



CRO-MAGS сообщили о возвращении в состав барабанщика PETE HINES. Harley Flanagan по этому случаю сказал:

«Так круто вновь играть с Pete'ом! Не часто получаешь в жизни возможность вернуться в прошлое и обновить его с друзьями должным образом. С нетерпением жду совместной работы!»




Сообщений нет

просмотров: 11

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
