Cro-Mags
США
Hard Core
http://www.cromags.com
Myspace:
http://www.myspace.com/cromagstheband
Facebook:
https://www.facebook.com/realcromags/
11 сен 2025
:
PETE HINES возвращается в CRO-MAGS
17 апр 2025
:
Трейлер к фильму об основателе CRO-MAGS
22 окт 2024
:
JOHN JOSEPH не будет выступать с CRO-MAGS
8 окт 2022
:
JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM
26 июл 2022
:
Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших
22 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления CRO-MAGS
10 июн 2022
:
Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a
15 апр 2022
:
Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?
19 янв 2022
:
Вокалист CRO-MAGS принял дозу
22 дек 2021
:
Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»
21 июл 2021
:
Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a
16 апр 2021
:
Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта
15 мар 2021
:
Новое видео CRO-MAGS
10 фев 2021
:
CRO-MAGS выпускают ЕР весной
3 дек 2020
:
Новое видео CRO-MAGS
1 дек 2020
:
CRO-MAGS выпускают ЕР
6 окт 2020
:
Новое видео CRO-MAGS
21 июн 2020
:
Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания
15 май 2020
:
Новое видео CRO-MAGS
20 апр 2020
:
Видео с текстом от CRO-MAGS
1 апр 2020
:
Новая песня CRO-MAGS
19 мар 2020
:
Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч
17 мар 2020
:
Вокалист CRO-MAGS видит причину коронавируса в употреблении в пищу животных
19 ноя 2019
:
Новое видео CRO-MAGS
21 окт 2019
:
Видео с выступления CRO-MAGS
12 окт 2019
:
Гитарист MOTÖRHEAD на новом сингле CRO-MAGS
29 июн 2019
:
Новый ЕР CRO-MAGS выйдет в августе
10 май 2018
:
Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза
21 сен 2016
:
Вокалист CRO-MAGS выпускает мемуары
29 мар 2016
:
Основатель CRO-MAGS выпустил сольный альбом
23 май 2015
:
Тизер переиздания CRO-MAGS
11 ноя 2014
:
Видео с выступления CRO-MAGS
17 фев 2014
:
Демо бывшего басиста CRO-MAGS
29 июн 2013
:
Фронтмен CRO-MAGS отрицает выдвижение иска
28 июн 2013
:
Участники CRO-MAGS выдвинули иск против HARLEY FLANAGAN
27 дек 2012
:
Все обвинения в отношении бывшего основателя CRO-MAGS сняты
13 июл 2012
:
Бывший басист CRO-MAGS говорит, что это была самозащита
12 июл 2012
:
Фанаты выступают в защиту бывшего участника CRO-MAGS
10 июл 2012
:
Бывший участник CRO-MAGS напал на коллег
12 ноя 2010
:
Видео с концерта CRO-MAGS
12 окт 2010
:
CRO-MAGS выпустят новый альбом в следующем году
сегодня
PETE HINES возвращается в CRO-MAGS
CRO-MAGS сообщили о возвращении в состав барабанщика PETE HINES. Harley Flanagan по этому случаю сказал:
«Так круто вновь играть с Pete'ом! Не часто получаешь в жизни возможность вернуться в прошлое и обновить его с друзьями должным образом. С нетерпением жду совместной работы!»
просмотров: 11
