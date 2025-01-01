Arts
Beat

Концертное видео BEAT



Проект BEAT, в состав которого входят ADRIAN BELEW, TONY LEVIN, STEVE VAI и DANNY CAREY, 26 сентября на InsideOutMusic/Sony выпустит концертный релиз BEAT Live, фрагмент из которого,Thela Hun Ginjeet, доступен ниже. Релиз будет выпущен на тройном виниле, Blu-ray+2CD и коллекционном издании с Blu-ray, 2CD, дополнительном диском и 36-страничной арт-книгой.

CD 1 and CD 2: BEAT Live in Los Angeles

Neurotica
Neal And Jack And Me
Heartbeat
Sartori In Tangier
Model Man
Dig Me
Man With An Open Heart
Industry
Larks' Tongues In Aspic Part III
Waiting Man
Sheltering Sky
Sleepless
Frame By Frame
Matte Kudasai
Elephant Talk
Three Of A Perfect Pair
Indisicipline
Red
Thela Hun Ginjeet

Blu-ray: Full Los Angeles Show Video + Bonus Interview Content

Neurotica
Neal And Jack And Me
Heartbeat
Sartori In Tangier
Model Man
Dig Me
Man With An Open Heart
Industry
Larks' Tongues In Aspic Part III
Waiting Man
Sheltering Sky
Sleepless
Frame By Frame
Matte Kudasai
Elephant Talk
Three Of A Perfect Pair
Indisicipline
Red
Thela Hun Ginjeet






просмотров: 77

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
