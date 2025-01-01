Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
[= ||| все новости группы



*

A Perfect Circle

*



24 сен 2025 : 		 A PERFECT CIRCLE отметят юбилей Mer de Noms

21 авг 2025 : 		 Басист A PERFECT CIRCLE готовит альбом

28 мар 2024 : 		 JOSH FREESE выступит с A PERFECT CIRCLE

5 мар 2022 : 		 BILLY HOWERDEL выпустил видео

22 ноя 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

13 окт 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

12 июн 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

25 май 2018 : 		 Новый 2D-клип A PERFECT CIRCLE

1 май 2018 : 		 Новый альбом A PERFECT CIRCLE вышел в виде голограммы

27 апр 2018 : 		 A PERFECT CIRCLE выступили на "Jimmy Kimmel Live!"

17 апр 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

5 апр 2018 : 		 JAMES IHA будет на записи A PERFECT CIRCLE

18 мар 2018 : 		 Бывший гитарист FAILURE поедет в тур с A PERFECT CIRCLE

10 мар 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

5 фев 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

10 янв 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

17 ноя 2017 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2017 : 		 Вокалист A PERFECT CIRCLE ответил фанатам

8 ноя 2017 : 		 Более 60 фанатов были удалены с концерта A PERFECT CIRCLE за фото

17 окт 2017 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 апр 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала

10 апр 2017 : 		 Музыканты A PERFECT CIRCLE работают над новой музыкой по отдельности

31 мар 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE на BMG

23 фев 2017 : 		 Первое фото состава A PERFECT CIRCLE 2017

18 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое
Показать далее
| - |

|||| сегодня

A PERFECT CIRCLE отметят юбилей Mer de Noms



zoom
A PERFECT CIRCLE отметят 25-летие альбома Mer de Noms двумя релизами — двойным zoetrope-винилом (25 сентября) и One-Step DSS изданием (10 октября).

DSS издание создано RTI и прошедшее мастеринг у Levi Seltz (Metallica, Green Day) на основе исходных файлов с частотой 96 кГц/24 бита, переведенных с аналоговых flat masters, точно сохраняет первозданную мощь и нюансы записи с исключительной глубиной и детализацией. Строго ограниченный тираж в 3000 экземпляров, пронумерованных вручную, состоит из одного этапа, который обеспечивает максимально точное представление о названиях и предлагает аудиофильский опыт, отражающий все тонкости платинового альбома.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 75

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом