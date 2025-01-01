сегодня



A PERFECT CIRCLE отметят юбилей Mer de Noms



A PERFECT CIRCLE отметят 25-летие альбома Mer de Noms двумя релизами — двойным zoetrope-винилом (25 сентября) и One-Step DSS изданием (10 октября).



DSS издание создано RTI и прошедшее мастеринг у Levi Seltz (Metallica, Green Day) на основе исходных файлов с частотой 96 кГц/24 бита, переведенных с аналоговых flat masters, точно сохраняет первозданную мощь и нюансы записи с исключительной глубиной и детализацией. Строго ограниченный тираж в 3000 экземпляров, пронумерованных вручную, состоит из одного этапа, который обеспечивает максимально точное представление о названиях и предлагает аудиофильский опыт, отражающий все тонкости платинового альбома. http://www.aperfectcircle.com







