Новости
*

Lynyrd Skynyrd

*



14 сен 2025 : 		 Концертное видео LYNYRD SKYNYRD

12 июл 2025 : 		 Концертное видео LYNYRD SKYNYRD

12 июн 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN спел с LYNYRD SKYNYRD

24 май 2025 : 		 Новое видео LYNYRD SKYNYRD

14 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза LYNYRD SKYNYRD

23 мар 2025 : 		 LYNYRD SKYNYRD на Frontiers Music Srl

11 ноя 2024 : 		 LYNYRD SKYNYRD планируют выпуск концертного релиза

28 сен 2024 : 		 LYNYRD SKYNYRD отменяют концерты

1 авг 2024 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD о новой музыке

5 июн 2024 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD: «Мы не трибьют-группа!»

6 апр 2024 : 		 RICKEY MEDLOCKE допускает появление нового альбома LYNYRD SKYNYRD

12 мар 2024 : 		 У LYNYRD SKYNYRD есть нереализованные песни

28 дек 2023 : 		 Почему LYNYRD SKYNYRD решили продолжать?

6 дек 2023 : 		 Дом гитариста LYNYRD SKYNYRD выставлен на продажу

21 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза ARTIMUS PYLE

9 ноя 2023 : 		 Новая остринка от LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2023 : 		 ARTIMUS PYLE выпустит альбом дуэтов классики LYNYRD SKYNYRD

22 сен 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNYRD SKYNYRD?

5 авг 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD передумали выходить на пенсию

2 авг 2023 : 		 Новый сборник LYNYRD SKYNYRD выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность

1 июл 2023 : 		 Видео с последнего концерта Гэри Россингтона

5 апр 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD решили продолжать

3 апр 2023 : 		 SLASH и BILLY GIBBONS почтили память участника LYNYRD SKYNYRD

14 мар 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD почтили память Гари Россингтона

7 мар 2023 : 		 Музыканты — о смерти гитариста LYNYRD SKYNYRD
|||| сегодня

Концертное видео LYNYRD SKYNYRD



27 июня состоялся релиз нового концертного альбома LYNYRD SKYNYRD 50 Years: Live At The Ryman, который будет доступен в следующих вариантах: 2CD/DVD, 2CD, Blu-Ray, 3LP и а цифровом виде. Фрагмент из этого релиза, “Gimme Three Steps”, доступен ниже.

What’s Your Name
Workin’ For MCA
You Got That Right
I Know A Little
Down South Jukin
That Smell
Cry For The Bad Man
Saturday Night Special
Tuesday’s Gone
Red White And Blue
Simple Man
Three Steps
Call Me The Breeze
Sweet Home Alabama
Freebird




просмотров: 133

