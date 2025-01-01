Концертное видео LYNYRD SKYNYRD

27 июня состоялся релиз нового концертного альбома LYNYRD SKYNYRD 50 Years: Live At The Ryman, который будет доступен в следующих вариантах: 2CD/DVD, 2CD, Blu-Ray, 3LP и а цифровом виде. Фрагмент из этого релиза, “Gimme Three Steps”, доступен ниже.
What’s Your Name
Workin’ For MCA
You Got That Right
I Know A Little
Down South Jukin
That Smell
Cry For The Bad Man
Saturday Night Special
Tuesday’s Gone
Red White And Blue
Simple Man
Three Steps
Call Me The Breeze
Sweet Home Alabama
Freebird
