Новый релиз THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE выйдет в ноябре
Experience Hendrix L.L.C. и Legacy Recordings седьмого ноября выпустят новый релиз THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE — Bold As Love 5LP/4CD + Blu-Ray:
LP One (Axis: Bold As Love Original Stereo Mix)
Side A
“EXP”
“Up From The Skies”
“Spanish Castle Magic”
“Wait Until Tomorrow”
“Ain’t No Telling”
“Little Wing”
“If 6 Was 9”
Side B
“You Got Me Floatin’”
“Castles Made Of Sand”
“She’s So Fine”
“One Rainy Wish”
“Little Miss Lover”
“Bold As Love”
LP Two (Axis: Bold As Love Original Mono Mix)
Side A
“EXP”
“Up From The Skies”
“Spanish Castle Magic”
“Wait Until Tomorrow”
“Ain’t No Telling”
“Little Wing”
“If 6 Was 9”
Side B
“You Got Me Floatin’”
“Castles Made Of Sand”
“She’s So Fine”
“One Rainy Wish”
“Little Miss Lover”
“Bold As Love”
LP Three
Side A
“Mr. Bad Luck” [Take 6]*
“She’s So Fine” [Take 4]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Take 30]*
“The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice” [Paramount Studios]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Instrumental]*
“The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice” [Instrumental]*
Side B
“Stone Free/Up From The Skies” [Demo]*
“Up From The Skies” [Take 2]*
“Ain’t No Telling” [Demo]*
“Ain’t No Telling” [Take 12]*
“Little Miss Lover” [Demo]*
“One Rainy Wish” [Take 1]*
“You Got Me Floatin’” [Take 1]*
“Untitled Guitar Experiment”*
“Castles Made Of Sand” [Take 16]*
LP Four
Side A
“Bold As Love” [Take 19]*
“Wait Until Tomorrow” [Take 2]*
“Spanish Castle Magic” [Take 2]*
“Little Wing” [Take 2]*
“Untitled Instrumental #1” [Take 3]*
“Untitled Instrumental #2” [Take 1]*
Side B
“Little Miss Lover” [Alternate Version]*
“Spanish Castle Magic” [Take 4]*
“Wait Until Tomorrow” [Take 14]*
“Castles Made Of Sand” [Backwards Guitar]*
“One Rainy Wish” [Alternate Version]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Original Mono Mix]
“The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice” [Original Mono Mix]
LP Five
Side A
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” [Sweden]
“Fire” [Sweden]
“The Wind Cries Mary” [Sweden]
“Foxey Lady” [Sweden]
“Hey Joe” [Sweden]
“I Don’t Live Today” [Sweden]
Side B
“Burning Of The Midnight Lamp” [Sweden]
“Purple Haze” [Sweden]
“Burning Of The Midnight Lamp” [Dee Time]
“Purple Haze” [Hoepla]*
“Foxey Lady” [Hoepla]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Top Of The Pops]
* Previously Unreleased Recording
Bold As Love CD tracklisting:
CD One (Axis: Bold As Love Original Stereo Mix)
“EXP”
“Up From The Skies”
“Spanish Castle Magic”
“Wait Until Tomorrow”
“Ain’t No Telling”
“Little Wing”
“If 6 Was 9”
“You Got Me Floatin’”
“Castles Made Of Sand”
“She’s So Fine”
“One Rainy Wish”
“Little Miss Lover”
“Bold As Love”
CD Two (Axis: Bold As Love Original Mono Mix)
“EXP”
“Up From The Skies”
“Spanish Castle Magic”
“Wait Until Tomorrow”
“Ain’t No Telling”
“Little Wing”
“If 6 Was 9”
“You Got Me Floatin’”
“Castles Made Of Sand”
“She’s So Fine”
“One Rainy Wish”
“Little Miss Lover”
“Bold As Love”
CD Three
“Mr. Bad Luck” [Take 6]*
“She’s So Fine” [Take 4]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Take 30]*
“The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice” [Paramount Studios]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Instrumental]*
“The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice” [Instrumental]*
“Stone Free/Up From The Skies” [Demo]*
“Up From The Skies” [Take 2]*
“Ain’t No Telling” [Demo]*
“Ain’t No Telling” [Take 12]*
“Little Miss Lover” [Demo]*
“One Rainy Wish” [Take 1]*
“You Got Me Floatin’” [Take 1]*
“Untitled Guitar Experiment”*
“Bold As Love” [Take 19]*
“Castles Made Of Sand” [Take 16]*
“Wait Until Tomorrow” [Take 2]*
“Spanish Castle Magic” [Take 2]*
“Little Wing” [Take 2]*
“Untitled Instrumental #1” [Take 3]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Original Mono Mix]
“The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice” [Original Mono Mix]
CD Four
“Little Miss Lover” [Alternate Version]*
“Spanish Castle Magic” [Take 4]*
“Wait Until Tomorrow” [Take 14]*
“Castles Made Of Sand” [Backwards Guitar]*
“One Rainy Wish” [Alternate Version]*
“Untitled Instrumental #2” [Take 1]*
“Burning Of The Midnight Lamp” [Dee Time]
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” [Sweden]
“Fire” [Sweden]
“The Wind Cries Mary” [Sweden]
“Foxey Lady” [Sweden]
“Hey Joe” [Sweden]
“I Don’t Live Today” [Sweden]
“Burning Of The Midnight Lamp” [Sweden]
“Purple Haze” [Sweden]
“Burning Of The Midnight Lamp” [Top Of The Pops]
“Purple Haze” [Hoepla]*
“Foxey Lady” [Hoepla]*
