Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 101
*Новое видео TESTAMENT 50
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 19
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
The Doors

15 сен 2025 : 		 Blu-ray бокс-сет THE DOORS выйдет осенью

4 ноя 2024 : 		 Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу

10 окт 2024 : 		 60-летие THE DOORS отметят серией релизов

25 янв 2024 : 		 Кавер-версия THE DOORS от THE BLACK MOODS

30 июл 2023 : 		 "Golden Album" THE DOORS будет доступен во всем мире

26 янв 2023 : 		 ROBBY KRIEGER продал долю THE DOORS PRIMARY WAVE MUSIC

8 сен 2022 : 		 IAN ASTBURY — о выступлениях с музыкантами THE DOORS

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD и ALICE COOPER исполняют хит THE DOORS

9 ноя 2021 : 		 Гитарист THE DOORS о возможности работы с вокалистом THE CULT

1 окт 2021 : 		 Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах

13 июл 2021 : 		 Гитарист THE DOORS выпускает мемуары

16 сен 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

22 авг 2020 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет осенью

12 авг 2020 : 		 Новая песня гитариста THE DOORS

29 июн 2020 : 		 Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?

28 июн 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

30 май 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

12 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма о THE DOORS

14 дек 2019 : 		 Фильм об участнике THE DOORS покажут в кинотеатрах

30 дек 2017 : 		 JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS

16 дек 2017 : 		 Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

17 сен 2017 : 		 Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

15 мар 2017 : 		 Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной

5 фев 2017 : 		 Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS

14 апр 2015 : 		 Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD

24 мар 2015 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет в апреле
Blu-ray бокс-сет THE DOORS выйдет осенью



24 октября будет продолжена серия релизов по случаю 60-летия THE DOORS и выйдет бокс-сет The Doors – Immersed 1967–1971, включающий Dolby ATMOS микс шести альбомов, Hi-res стерео 192/24 и surround sound 5.1

Bruce Botnick, давно работающий с группой, отвечал на новые варианты звучания и отметил следующее: «Благодаря наличию Atmos "Riders on the Storm" оживают благодаря дождю и раскатам грома, а в "Horse Latitudes" это подчеркивает театральную клаустрофобию поэзии Джима».

17 октября Rhino также выпустит сборник Greatest Hits в серии Rhino Reserves.

The Doors Immerssed 1967-1971 Album:

The Doors (1967)
Strange Days (1967)
Waiting For The Sun (1968)
The Soft Parade (1969)
Morrison Hotel (1970)
L.A.Woman (1971)

Greatest Hits (Rhino Reserves) LP:

Side One
“Hello, I Love You”
“Light My Fire”
“People Are Strange”
“Love Me Two Times”
“Riders on the Storm”

Side Two
“Break On Through (To The Other Side)”
“Roadhouse Blues”
“Not To Touch The Earth”
“Touch Me”
“L.A. Woman”



просмотров: 133

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
