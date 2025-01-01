|
Blu-ray бокс-сет THE DOORS выйдет осенью
24 октября будет продолжена серия релизов по случаю 60-летия THE DOORS и выйдет бокс-сет The Doors – Immersed 1967–1971, включающий Dolby ATMOS микс шести альбомов, Hi-res стерео 192/24 и surround sound 5.1
Bruce Botnick, давно работающий с группой, отвечал на новые варианты звучания и отметил следующее: «Благодаря наличию Atmos "Riders on the Storm" оживают благодаря дождю и раскатам грома, а в "Horse Latitudes" это подчеркивает театральную клаустрофобию поэзии Джима».
17 октября Rhino также выпустит сборник Greatest Hits в серии Rhino Reserves.
The Doors Immerssed 1967-1971 Album:
The Doors (1967)
Strange Days (1967)
Waiting For The Sun (1968)
The Soft Parade (1969)
Morrison Hotel (1970)
L.A.Woman (1971)
Greatest Hits (Rhino Reserves) LP:
Side One
“Hello, I Love You”
“Light My Fire”
“People Are Strange”
“Love Me Two Times”
“Riders on the Storm”
Side Two
“Break On Through (To The Other Side)”
“Roadhouse Blues”
“Not To Touch The Earth”
“Touch Me”
“L.A. Woman”
