Новости
15 сен 2025 : 		 30-минутный трек от CATHEDRAL

23 ноя 2020 : 		 Редкие видео CATHEDRAL

18 ноя 2020 : 		 Концертное видео CATHEDRAL 1996 года

31 мар 2020 : 		 Концертный релиз CATHEDRAL выйдет на виниле

23 янв 2019 : 		 Классический альбом CATHEDRAL выйдет на виниле

24 июн 2015 : 		 Классическое видео CATHEDRAL

10 июн 2015 : 		 Переиздание CATHEDRAL выйдет в июне

28 мар 2013 : 		 Новое видео CATHEDRAL

13 мар 2013 : 		 Новая песня CATHEDRAL

22 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома CATHEDRAL

7 фев 2013 : 		 Новая песня CATHEDRAL

18 дек 2012 : 		 Детали нового альбома CATHEDRAL

29 дек 2011 : 		 Фронтмен CATHEDRAL о последнем студийном альбоме: «Мы хотим уйти эффектно»

17 ноя 2011 : 		 Новая песня CATHEDRAL

25 окт 2011 : 		 «Прощальный» пазл от CATHEDRAL

14 окт 2011 : 		 CATHEDRAL выпустят концертный альбом в ноябре

22 май 2011 : 		 CATHEDRAL планируют записать последний альбом

6 фев 2011 : 		 CATHEDRAL объявили о распаде группы

29 июл 2010 : 		 CATHEDRAL исполнят "Forest Of Equilibrium" оригинальным составом

23 мар 2010 : 		 Трейлер нового альбома CATHEDRAL

4 мар 2010 : 		 Новая песня CATHEDRAL

19 фев 2010 : 		 Подробности о новом альбоме CATHEDRAL

16 фев 2010 : 		 Детали нового альбома CATHEDRAL

29 окт 2009 : 		 Название нового альбома CATHEDRAL

28 май 2009 : 		 Вышло переиздание CATHEDRAL

3 апр 2009 : 		 CATHEDRAL переиздают "Forest Of Equilibrium"
30-минутный трек от CATHEDRAL



CATHEDRAL сообщили о том, что третьего октября на Rise Above Records состоится релиз ранее нереализованного 30-минутного трека “Society’s Pact With Satan”. Он был записан на излете сессии 2012 года и планировался для альбома The Last Spire.

Однако по некоторым причинам в тот момент он не был сведен и благополучно забыт. Его обнаружил продюсер Jaime Gomez Arellano, который разбирал свои старые студийные записи, после чего он взволнованно сообщил группе, что обнаружил давно утерянную жемчужину. Услышав эту песню, участники группы были убеждены, что она должна быть выпущена в коммерческом формате!

Итак, вот оно: заключительная проповедь Cathedral и "как здорово уйти". Это непримиримое, бескомпромиссное упражнение в мрачных наблюдениях, музыкальной эксцентричности, брутальных риффах и общем тайном потакании своим желаниям. На самом деле другой такой группы, как Cathedral, не было и нет. Трейлер доступен ниже.




Комментарии

15 сен 2025
Red One
Я теперь тоже взволнован
