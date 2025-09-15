сегодня



30-минутный трек от CATHEDRAL



CATHEDRAL сообщили о том, что третьего октября на Rise Above Records состоится релиз ранее нереализованного 30-минутного трека “Society’s Pact With Satan”. Он был записан на излете сессии 2012 года и планировался для альбома The Last Spire.



Однако по некоторым причинам в тот момент он не был сведен и благополучно забыт. Его обнаружил продюсер Jaime Gomez Arellano, который разбирал свои старые студийные записи, после чего он взволнованно сообщил группе, что обнаружил давно утерянную жемчужину. Услышав эту песню, участники группы были убеждены, что она должна быть выпущена в коммерческом формате!



Итак, вот оно: заключительная проповедь Cathedral и "как здорово уйти". Это непримиримое, бескомпромиссное упражнение в мрачных наблюдениях, музыкальной эксцентричности, брутальных риффах и общем тайном потакании своим желаниям. На самом деле другой такой группы, как Cathedral, не было и нет. Трейлер доступен ниже. http://www.cathedral.rockers.co.uk







+0 -0



( 1 ) просмотров: 523

