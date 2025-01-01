сегодня



Трибьют CHILDREN OF BODOM выйдет осенью



Reaper Entertainment опубликовали следующее сообщение:



«Мы очень гордимся тем, что объявляем о проекте, который очень близок нашим душам: Трибьют The Reaper – коллективная дань уважения одной из самых влиятельных групп в современной истории металла, Children Of Bodom.



Поскольку само название Reaper Entertainment основано на нашем глубоком восхищении COB, мы пригласили наши группы записать свои собственные версии классических песен Bodom. В результате появилась постоянно растущая коллекция переосмысленных гимнов, каждый из которых отражает уникальный стиль исполнителей.



Все треки будут выпущены в цифровом формате в виде отдельных синглов (начиная с 26 сентября), а в конце октября они также будут доступны на эксклюзивном CD-релизе A Tribute To The Reaper, который будет бесплатно прилагаться к каждому заказу в официальном магазине COB (store.cobhc.com). И поскольку в работе еще много кавер-версий, это только начало…



Пока у нас на руках:



Elvenking – “Children Of Decadence”

Parasite Inc. – “Homeland” (IneartheD cover)

Suotana – “Hatebreeder”

Bloodorn – “Needled 24/7”

Horizon Ignited – “Sixpounder”

Gladenfold – “Towards Dead End”

Final Strike – “Bodom After Midnight”

Milking The Goatmachine – “Hate Me!”

Kambrium – “Angels Don’t Kill”



Вместе мы достойно отметим наследие CHILDREN OF BODOM.



Дальше — больше!» http://www.cobhc.com





+0 -0



просмотров: 66

