Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 48
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y 18
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 48
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y 18
Children of Bodom

15 сен 2025 : 		 Трибьют CHILDREN OF BODOM выйдет осенью

2 авг 2025 : 		 Юбилейный винил CHILDREN OF BODOM

11 июл 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы наблюдали, как наш друг медленно совершал самоубийство»

29 июн 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Книга будет честной!»

3 май 2025 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM'17

15 апр 2025 : 		 Книга о CHILDREN OF BODOM выйдет летом

20 сен 2024 : 		 Жизнь вокалиста CHILDREN OF BODOM в шести частях

31 авг 2024 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM провел экскурсию по бару

14 фев 2024 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у нашего менеджера были телефоны морга в каждом городе»

18 дек 2023 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, кого мы не узнавали»

27 окт 2023 : 		 Концертный релиз CHILDREN OF BODOM выйдет зимой

27 июл 2023 : 		 JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти»

11 апр 2023 : 		 Переиздание CHILDREN OF BODOM выйдет летом

11 мар 2023 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM на официальной выставке

22 фев 2023 : 		 Музыканты LAMB OF GOD и KREATOR сходили на могилу Алекси

10 фев 2023 : 		 Биографии CHILDREN OF BODOM быть!

3 янв 2023 : 		 NEKROGOBLIKON почтили память лидера CHILDREN OF BODOM

17 дек 2022 : 		 Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023

14 дек 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе

15 ноя 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей

10 сен 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей

7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM

24 май 2022 : 		 Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM

11 май 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы

24 мар 2022 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо

22 янв 2022 : 		 Drum-cam от CHILDREN OF BODOM
Трибьют CHILDREN OF BODOM выйдет осенью



zoom
Reaper Entertainment опубликовали следующее сообщение:

«Мы очень гордимся тем, что объявляем о проекте, который очень близок нашим душам: Трибьют The Reaper – коллективная дань уважения одной из самых влиятельных групп в современной истории металла, Children Of Bodom.

Поскольку само название Reaper Entertainment основано на нашем глубоком восхищении COB, мы пригласили наши группы записать свои собственные версии классических песен Bodom. В результате появилась постоянно растущая коллекция переосмысленных гимнов, каждый из которых отражает уникальный стиль исполнителей.

Все треки будут выпущены в цифровом формате в виде отдельных синглов (начиная с 26 сентября), а в конце октября они также будут доступны на эксклюзивном CD-релизе A Tribute To The Reaper, который будет бесплатно прилагаться к каждому заказу в официальном магазине COB (store.cobhc.com). И поскольку в работе еще много кавер-версий, это только начало…

Пока у нас на руках:

Elvenking – “Children Of Decadence”
Parasite Inc. – “Homeland” (IneartheD cover)
Suotana – “Hatebreeder”
Bloodorn – “Needled 24/7”
Horizon Ignited – “Sixpounder”
Gladenfold – “Towards Dead End”
Final Strike – “Bodom After Midnight”
Milking The Goatmachine – “Hate Me!”
Kambrium – “Angels Don’t Kill”

Вместе мы достойно отметим наследие CHILDREN OF BODOM.

Дальше — больше!»



просмотров: 66

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
