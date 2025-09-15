Arts
Новости
Kalamity Kills

KALAMITY KILLS почтили память Оззи



KALAMITY KILLS представили собственное прочтение хита Оззи Осборна “I Don’t Know”, записанного при участии Ray Luzier (Korn) и Billy Sheehan (Mr. Big, The Winery Dogs). Девятого сентября группа выпустила расширенную версию недавнего альбома, которая дополнена несколькими бонус-треками:

Anthem
Dearest Enemy
What’s On Your Mind
Dark Secrets
The Chemistry Of Meant To Be
Alien
Hellfire Honey
Burn
Sinners Welcome
I Still Believe
Amen

Bonus Tracks:

Afraid
Starry Skies (988) (feat. Aaron Gillespie from Underoath)
Dark Secrets (2025 Version)
Dearest Enemy (Pressure) (Scott Bush alt. Mix)
The Chemistry Of Meant To Be (Kellan McGregor Radio Mix)
Jingle Bells (Slay)




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 сен 2025
gravitgroove
Павел Кашин все такой же, не изменился совсем.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом