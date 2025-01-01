Arts
Новости
Дебютный альбом CONEY HATCH выйдет на виниле



24 октября на двойном виниле, Anthem Records выпустит дебютный альбом CONEY HATCH Coney Hatch, который в варианте голубой/оранжевый винил будет выпущен тиражом лишь в 500 копий. В качестве специального бонуса издание будет запись первого американского концерта, состоявшегося в Agora Ballroom в 1982 году:

Side A:
“Devil’s Deck”
“You Ain’t Got Me”
“Stand Up”
“No Sleep Tonight”
“Love Poison”
“We Got The Night”

Side B:
“Hey Operator”
“I’ll Do The Talkin'”
“Victim Of Rock”
“Monkey Bars”
“Dreamland”
“Where I Draw The Line”

Side C:
“Sin After Sin” (Demo)
“Devil’s Deck” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“We Got The Night” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“Stand Up” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“You Ain’t Got Me” (Live at The Agora Cleveland, 1982)

Side D:
“Victim Of Rock” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“Where I Draw The Line” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“I’ll Do The Talkin'” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“Dreamland” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“Love Poison” (Live at The Agora Cleveland, 1982)
“No Sleep Tonight” (Live at The Agora Cleveland, 1982)



