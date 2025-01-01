Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
Умер основатель и вокалист SUPERTRAMP



Рик Дэвис, основатель, вокалист и автор песен группы Supertramp, скончался в субботу, 6 сентября, в возрасте 81 года после более чем 10-летней борьбы с множественной миеломой.

Рик родился в Суиндоне, Англия, в 1944 году, его любовь к музыке началась в детстве, когда он слушал песню Джина Крупы «Drummin' Man», и переросла в страсть к джазу, блюзу и рок-н-роллу, которая сохранилась на всю жизнь. Как соавтор, вместе с партнером Роджером Ходжсоном, он был голосом и пианистом, стоящим за самыми знаковыми песнями Supertramp, оставившими неизгладимый след в истории рок-музыки. Его проникновенный вокал и безошибочная игра на Вурлитцере стали основой звучания группы.

За пределами сцены Рик был известен своей теплотой, стойкостью и преданностью своей жене Сью, с которой он прожил более пяти десятилетий. После серьезных проблем со здоровьем, из-за которых он не мог продолжать гастролировать в составе Supertramp, он с удовольствием выступал со своими приятелями из родного города под названием Ricky and the Rockets.

Музыка и наследие Рика продолжают вдохновлять многих и свидетельствуют о том, что великие песни никогда не умирают, они продолжают жить.






просмотров: 216

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
