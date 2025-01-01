сегодня



Вокалистка HOLY MOSES почтила память барабанщика



SABINA CLASSEN опубликовала следующее сообщение:



«Я получила печальное известие о том, что мой бывший барабанщик и давний товарищ Атомик Стайф скончался в воскресенье, 31 августа, покинув этот мир в возрасте всего 57 лет.



Наша история началась в начале 80-х в металлических фан-клубах Velberter и Tipsy Apes. Мы жили ночами, праздновали, философствовали, мечтали и отыграли бесчисленное количество концертов, в том числе на легендарном Wacken Open Air.



Он был частью Holy Moses с 1990 по 1992 год и вернулся за барабаны с 2007 по 2011 год. Но больше, чем просто великий музыкант, он был человеком, с которым можно было смеяться, вести глубокие беседы и чувствовать жизнь во всех ее нюансах.



Дорогой Стиф, мы пережили вместе хорошие и трудные времена как музыканты и как люди. Теперь твоя душа отправилась в другое измерение. Я никогда не забуду тебя. Твоя энергия, твое присутствие и биение твоего сердца будут жить во мне вечно. Ты останешься частью моей истории и навсегда в моем сердце.



С любовью и благодарностью, твоя Sabina».





