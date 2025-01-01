Arts
*

Holy Moses

*



13 сен 2025 : 		 Вокалистка HOLY MOSES почтила память барабанщика

7 июл 2023 : 		 Концертное видео HOLY MOSES

25 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HOLY MOSES

14 июн 2023 : 		 Видео полного выступления HOLY MOSES

23 апр 2023 : 		 HOLY MOSES впервые попали в чарты Германии

14 апр 2023 : 		 Видео с текстом от HOLY MOSES

10 мар 2023 : 		 Новое видео HOLY MOSES

7 фев 2023 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет весной

3 ноя 2022 : 		 Название нового альбома HOLY MOSES

18 окт 2022 : 		 HOLY MOSES нашли лейбл

13 мар 2020 : 		 Концерты HOLY MOSES в России перенесены

7 апр 2014 : 		 HOLY MOSES нашли турового гитариста

28 фев 2014 : 		 Детали нового альбома HOLY MOSES

21 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HOLY MOSES

8 фев 2014 : 		 Новая песня HOLY MOSES

31 янв 2014 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет в апреле

25 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

17 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

11 апр 2012 : 		 Перезаписанный трек от HOLY MOSES

20 мар 2012 : 		 Фрагмент нового трека HOLY MOSES

14 мар 2012 : 		 HOLY MOSES сменили гитариста

6 мар 2012 : 		 Трейлер юбилейного альбома HOLY MOSES

27 фев 2012 : 		 Детали юбилейного альбома HOLY MOSES

21 ноя 2011 : 		 HOLY MOSES: Праздник целый год

5 июл 2011 : 		 HOLY MOSES перезапишут песни для юбилейного диска

22 ноя 2010 : 		 HOLY MOSES начнут запись весной
Вокалистка HOLY MOSES почтила память барабанщика



SABINA CLASSEN опубликовала следующее сообщение:

«Я получила печальное известие о том, что мой бывший барабанщик и давний товарищ Атомик Стайф скончался в воскресенье, 31 августа, покинув этот мир в возрасте всего 57 лет.

Наша история началась в начале 80-х в металлических фан-клубах Velberter и Tipsy Apes. Мы жили ночами, праздновали, философствовали, мечтали и отыграли бесчисленное количество концертов, в том числе на легендарном Wacken Open Air.

Он был частью Holy Moses с 1990 по 1992 год и вернулся за барабаны с 2007 по 2011 год. Но больше, чем просто великий музыкант, он был человеком, с которым можно было смеяться, вести глубокие беседы и чувствовать жизнь во всех ее нюансах.

Дорогой Стиф, мы пережили вместе хорошие и трудные времена как музыканты и как люди. Теперь твоя душа отправилась в другое измерение. Я никогда не забуду тебя. Твоя энергия, твое присутствие и биение твоего сердца будут жить во мне вечно. Ты останешься частью моей истории и навсегда в моем сердце.

С любовью и благодарностью, твоя Sabina».



просмотров: 128

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
