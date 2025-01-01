Arts
Новости
Новое видео BASTION ROSE



"Garden Of Stone", новое видео группы BASTION ROSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Traces Of Gold, продюсером которого был David Bottrill (Tool, Rush, Godsmack).




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 53

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
