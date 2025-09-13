Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
[= ||| все новости группы



*

Van Canto

*



13 сен 2025 : 		 VAN CANTO работают над новым альбомом

15 мар 2022 : 		 Новое видео VAN CANTO

13 июн 2021 : 		 Видео с текстом от VAN CANTO

2 июн 2021 : 		 Новое видео VAN CANTO

11 май 2021 : 		 Кавер-версия AMON AMARTH от VAN CANTO

20 апр 2021 : 		 Новое видео VAN CANTO

25 мар 2021 : 		 VAN CANTO записали кавер-версии IRON MAIDEN, AC/DC, AMON AMARTH, QUEEN

15 июл 2019 : 		 VAN CANTO исполняют кавер AC/DC

7 авг 2018 : 		 Новое видео группы VAN CANTO

2 авг 2018 : 		 Рассказ о новом альбоме VAN CANTO

12 июл 2018 : 		 Новое видео VAN CANTO

23 июн 2018 : 		 Видео с текстом от VAN CANTO

7 июн 2018 : 		 Новый альбом VAN CANTO выйдет в августе

20 авг 2017 : 		 Изменения в составе VAN CANTO

8 мар 2016 : 		 Семплы новых песен VAN CANTO

19 фев 2016 : 		 Новое видео VAN CANTO

19 янв 2016 : 		 Видео с текстом от VAN CANTO

8 дек 2015 : 		 Новый альбом VAN CANTO выйдет в марте

21 окт 2015 : 		 Автограф-сессия VAN CANTO в Петербурге

23 апр 2015 : 		 Выступления VAN CANTO в России перенесены

27 ноя 2014 : 		 Концертное видео VAN CANTO

10 фев 2014 : 		 Новое видео VAN CANTO

19 янв 2014 : 		 VAN CANTO о бонусах

16 янв 2014 : 		 Семплы новых песен VAN CANTO

13 дек 2013 : 		 Новое видео VAN CANTO

9 дек 2013 : 		 EPK от VAN CANTO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

VAN CANTO работают над новым альбомом



zoom
Группа VAN CANTO опубликовала следующее сообщение:

«Испытав искреннюю радость от встречи со столькими постоянными (и новыми!) поклонниками на наших фестивальных концертах 2025 года в Германии, Чехии и Испании, мы пришли к выводу, что нам следует подготовиться к нашему 20-летнему юбилею в 2026 году.

Итак, эти слова для того, чтобы сообщить вам, что мы начали сочинять песни, продюсировать и записывать новый материал. Мы не уверены на 100%, как лучше всего выпускать новый материал в наши дни, поскольку ни у кого больше нет CD-плееров, но мы что-нибудь придумаем. Если у вас есть идеи – дайте нам знать.

Для тех, кто хочет увидеть нас вживую, ознакомьтесь с датами наших выступлений в Германии в ноябре (6 ноября, Кельн, 7 ноября, Херфорд, 8 ноября, Штутгарт, 9 ноября, Ашаффенбург)

На фотографии хорошо видна наша мотивация. До скорой встречи.

Rakkatakka навсегда. Мы любим Вас!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 сен 2025
WahrandPhain
Может Van Cunto правильнее?
просмотров: 68

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом