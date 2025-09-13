|
|
|
|
|
VAN CANTO работают над новым альбомом
Группа VAN CANTO опубликовала следующее сообщение:
«Испытав искреннюю радость от встречи со столькими постоянными (и новыми!) поклонниками на наших фестивальных концертах 2025 года в Германии, Чехии и Испании, мы пришли к выводу, что нам следует подготовиться к нашему 20-летнему юбилею в 2026 году.
Итак, эти слова для того, чтобы сообщить вам, что мы начали сочинять песни, продюсировать и записывать новый материал. Мы не уверены на 100%, как лучше всего выпускать новый материал в наши дни, поскольку ни у кого больше нет CD-плееров, но мы что-нибудь придумаем. Если у вас есть идеи – дайте нам знать.
Для тех, кто хочет увидеть нас вживую, ознакомьтесь с датами наших выступлений в Германии в ноябре (6 ноября, Кельн, 7 ноября, Херфорд, 8 ноября, Штутгарт, 9 ноября, Ашаффенбург)
На фотографии хорошо видна наша мотивация. До скорой встречи.
Rakkatakka навсегда. Мы любим Вас!»
|
|
