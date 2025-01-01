сегодня



Новая песня NEAL MORSE



“Leavin’ California”, новая песня группы NEAL MORSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Never Been Down This Road, выход которого запланирован на 31 октября:



“Leavin’ California”

“New Man”

“Reach Deep”

“Open Up Again”

“Never Been Down This Road”

“The Most Important Person”

“The Heart Always Known”

“Breathe The Air”







