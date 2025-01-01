11 сен 2025



DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA



14 ноября Silver Lining Music выпустит сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All", вторым синглом из которого стала версия "(Anesthesia) - Pulling Teeth" от DAVID ELLEFSON:



«Для меня было большой честью принять участие в работе над этим альбомом, особенно записать культовую басовую композицию „(Anesthesia) - Pulling Teeth“ единственного и неповторимого Клиффа Бертона. Мне удалось одолжить одну из фирменных бас-гитар Клиффа Aria Pro и фирменную педаль Morley fuzz/wah для сессии, чтобы повторить его резкий и одновременно громоподобный тон, который он создал на оригинальной записи. Я надеюсь, что эта работа подчеркнет яркую индивидуальность Клиффа, а его музыка будет жить в веках благодаря этой уникальной и культовой песне, которую он подарил миру»



Трек-лист:



01. Hit The Lights - TAILGUNNER

02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY

03. Motorbreath - SOEN

04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG

05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON

06. Whiplash - MOTÖRHEAD

07. Phantom Lord - SAXON

08. No Remorse - DIAMOND HEAD

09. Seek & Destroy - TESTAMENT

10. Metal Militia - RAVEN







+0 -0



просмотров: 33

