Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*

David Ellefson

*



11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»

13 июл 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»

23 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»
Показать далее
|||| 11 сен 2025

DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA



14 ноября Silver Lining Music выпустит сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All", вторым синглом из которого стала версия "(Anesthesia) - Pulling Teeth" от DAVID ELLEFSON:

«Для меня было большой честью принять участие в работе над этим альбомом, особенно записать культовую басовую композицию „(Anesthesia) - Pulling Teeth“ единственного и неповторимого Клиффа Бертона. Мне удалось одолжить одну из фирменных бас-гитар Клиффа Aria Pro и фирменную педаль Morley fuzz/wah для сессии, чтобы повторить его резкий и одновременно громоподобный тон, который он создал на оригинальной записи. Я надеюсь, что эта работа подчеркнет яркую индивидуальность Клиффа, а его музыка будет жить в веках благодаря этой уникальной и культовой песне, которую он подарил миру»

Трек-лист:

01. Hit The Lights - TAILGUNNER
02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY
03. Motorbreath - SOEN
04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG
05. (Anesthesia - Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON
06. Whiplash - MOTÖRHEAD
07. Phantom Lord - SAXON
08. No Remorse - DIAMOND HEAD
09. Seek & Destroy - TESTAMENT
10. Metal Militia - RAVEN




просмотров: 33

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
