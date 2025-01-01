Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
[= ||| все новости группы



*

Sully Erna

*



11 сен 2025 : 		 SULLY ERNA исполнил песни METALLICA, ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, THE BEATLES

9 сен 2025 : 		 SULLY ERNA: «AEROSMITH должны сыграть несколько прощальных шоу!»

7 апр 2025 : 		 SULLY ERNA думает о новой книге

30 дек 2023 : 		 SULLY ERNA: «Документальный фильм — история моего упорства»

27 дек 2023 : 		 SULLY ERNA о песне LED ZEPPELIN: «Даже если Jimmy Page украл вступление к "Stairway To Heaven", мне плевать»

23 ноя 2023 : 		 Документальный фильм о SULLY ERNA

12 сен 2023 : 		 Совет по отношениям от SULLY ERNA

31 июл 2023 : 		 SULLY ERNA нашёл вторую половинку

15 май 2023 : 		 SULLY ERNA хочет простой жизни

6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA

14 дек 2015 : 		 Вокалист STEEL PANTHER предлагает устроить бой между SULLY ERNA и NIKKI SIXX'ом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SULLY ERNA исполнил песни METALLICA, ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, THE BEATLES



zoom
SULLY ERNA шестого сентября отыграл сольное выступление в рамках "Sun Patio Concert Series" в Sun Patio, Mohegan Sun, Uncasville, Connecticut:

01. Asleep (GODSMACK song)
02. Time (PINK FLOYD cover)
03. Sinner's Prayer
04. No Quarter (LED ZEPPELIN cover)
05. Touché (GODSMACK song)
06. Don't Comfort Me
07. Nothing Else Matters (METALLICA cover)
08. Keep Away (GODSMACK song)
09. Serenity (GODSMACK song)
10. Under Your Scars (GODSMACK song)
11. Bulletproof (GODSMACK song)
12. Man In The Box (ALICE IN CHAINS cover)
13. Come Together (THE BEATLES cover)
14. Long Train Runnin' (THE DOOBIE BROTHERS cover)








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 68

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом