SULLY ERNA исполнил песни METALLICA, ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, THE BEATLES
SULLY ERNA шестого сентября отыграл сольное выступление в рамках "Sun Patio Concert Series" в Sun Patio, Mohegan Sun, Uncasville, Connecticut:
01. Asleep (GODSMACK song)
02. Time (PINK FLOYD cover)
03. Sinner's Prayer
04. No Quarter (LED ZEPPELIN cover)
05. Touché (GODSMACK song)
06. Don't Comfort Me
07. Nothing Else Matters (METALLICA cover)
08. Keep Away (GODSMACK song)
09. Serenity (GODSMACK song)
10. Under Your Scars (GODSMACK song)
11. Bulletproof (GODSMACK song)
12. Man In The Box (ALICE IN CHAINS cover)
13. Come Together (THE BEATLES cover)
14. Long Train Runnin' (THE DOOBIE BROTHERS cover)
