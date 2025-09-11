×
Mudvayne
США
Alternative Metal
Nu Metal
http://www.mudvayne.com
Myspace:
http://www.myspace.com/mudvayne
11 сен 2025
:
Новая песня MUDVAYNE
28 авг 2025
:
Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE
19 май 2025
:
MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS
17 сен 2024
:
Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура
26 авг 2024
:
Видео с выступления MUDVAYNE
22 июл 2024
:
Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»
6 июл 2024
:
Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий
6 апр 2024
:
Какой будет новая музыка MUDVAYNE?
26 янв 2024
:
Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»
28 окт 2023
:
Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»
24 сен 2023
:
Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах
29 авг 2023
:
Вокалист MUDVAYNE против подкладок
12 авг 2023
:
У MUDVAYNE есть четыре
9 авг 2023
:
Видео с выступления MUDVAYNE
24 июл 2023
:
MUDVAYNE в 4К
22 июл 2023
:
MUDVAYNE открыли тур
16 апр 2023
:
MUDVAYNE готовят что-то новое
8 сен 2022
:
Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое
26 авг 2022
:
Видео полного выступления MUDVAYNE
20 авг 2022
:
Видео с выступления MUDVAYNE
10 авг 2022
:
Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья
1 авг 2022
:
Вокалист MUDVAYNE — о падении
29 июл 2022
:
Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"
18 июл 2022
:
Видео с выступления MUDVAYNE
1 фев 2022
:
Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»
8 янв 2022
:
Drum-cam от MUDVAYNE
22 ноя 2021
:
Рассказ о выступлении MUDVAYNE
18 окт 2021
:
MUDVAYNE выступили на AFTERSHOCK
1 окт 2021
:
Рассказ о первом за 12 лет концерте MUDVAYNE
28 сен 2021
:
MUDVAYNE словили COVID-19
13 сен 2021
:
MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу
28 июл 2021
:
MUDVAYNE репетируют
23 апр 2021
:
MUDVAYNE собираются вместе
24 сен 2019
:
CHAD GRAY: «Я без понятия, будем ли мы отмечать юбилей дебютного альбома MUDVAYNE»
21 дек 2016
:
Новая песня басиста MUDVAYNE
7 июн 2016
:
СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»
13 авг 2015
:
GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE
4 мар 2015
:
CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся
21 авг 2014
:
CHAD GRAY сказал, что история MUDVAYNE ещё не закончена
14 сен 2012
:
Басист MUDVAYNE о туре с KORN
23 ноя 2011
:
MUDVAYNE взяли паузу как минимум на два года
26 фев 2010
:
Новое видео MUDVAYNE
22 дек 2009
:
Новое видео MUDVAYNE
12 дек 2009
:
Новый альбом MUDVAYNE доступен для прослушивания
16 ноя 2009
:
Две песни MUDVAYNE доступны для прослушивания
11 ноя 2008
:
MUDVAYNE: новый видеоклип в сети
7 ноя 2008
:
MUDVAYNE планируют снять сразу три новых видеоклипа
28 окт 2008
:
MUDVAYNE не заинтересованы в выпуске двойного альбома
29 сен 2008
:
MUDVAYNE: семплы нового альбома
23 сен 2002
:
MUDVAYNE: сингл уже в сети
20 сен 2002
:
MUDVAYNE выпускает новый альбом в ноябре
сегодня
Новая песня MUDVAYNE
"Sticks And Stones", новая песня группы MUDVAYNE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового лимитированного сингла, который будет доступен лимитированным тиражом в 500 копий с автографами, а также в обычном варианте.
11 сен 2025
Hellg
Уже неплохо.
Лучше, чем первая песня.
11 сен 2025
gravitgroove
даже не верится, что это та жа самая группа, что записала L.D. 50
Лучше, чем первая песня.