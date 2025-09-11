сегодня



Новая песня MUDVAYNE



"Sticks And Stones", новая песня группы MUDVAYNE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового лимитированного сингла, который будет доступен лимитированным тиражом в 500 копий с автографами, а также в обычном варианте.







