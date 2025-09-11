Arts
Новости
Mudvayne

11 сен 2025 : 		 Новая песня MUDVAYNE

28 авг 2025 : 		 Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE

19 май 2025 : 		 MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS

17 сен 2024 : 		 Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура

26 авг 2024 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

22 июл 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»

6 июл 2024 : 		 Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий

6 апр 2024 : 		 Какой будет новая музыка MUDVAYNE?

26 янв 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»

28 окт 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»

24 сен 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах

29 авг 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE против подкладок

12 авг 2023 : 		 У MUDVAYNE есть четыре

9 авг 2023 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

24 июл 2023 : 		 MUDVAYNE в 4К

22 июл 2023 : 		 MUDVAYNE открыли тур

16 апр 2023 : 		 MUDVAYNE готовят что-то новое

8 сен 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое

26 авг 2022 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

20 авг 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

1 фев 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»

8 янв 2022 : 		 Drum-cam от MUDVAYNE
Новая песня MUDVAYNE



"Sticks And Stones", новая песня группы MUDVAYNE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового лимитированного сингла, который будет доступен лимитированным тиражом в 500 копий с автографами, а также в обычном варианте.




11 сен 2025
Hellg
Уже неплохо.
Лучше, чем первая песня.
11 сен 2025
gravitgroove
даже не верится, что это та жа самая группа, что записала L.D. 50
