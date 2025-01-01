сегодня



Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»



DEE SNIDER в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о решении TWISTED SISTER вернуться на сцену через девять лет после прощального тура:



«Это действительно было знаменательным событием. В марте мне исполнилось 70 лет. И знаменательные события в то же время являются для людей временем для размышлений. И, размышляя, я понял: "В следующем году будет 50 лет с тех пор, как я присоединился к TWISTED SISTER, с тех пор, как мы — я, Eddie и Jay Jay — стали группой. И это важно. Предложения продолжали поступать, и интерес к нашему воссоединению был. Я позвонил ребятам и спросил: "Что вы думаете на этот счёт?" Это как вызов каждому из нас: "Можем ли мы сделать это ещё раз?" И, конечно, есть такие люди, как McCartney, Jagger, Alice Cooper и Оззи — да упокоится он с миром — и как можно сказать: "Мне уже 70 лет. Я слишком стар"? Ребята переспросили: "Серьёзно?" Я ответил: "Серьёзно. Ещё один раз. Давайте сделаем это ещё один раз"».



Dee рассказал о своём первоначальном нежелании снова выходить на сцену с TWISTED SISTER:



«Eddie, я процитирую тебя. Я часто цитировал тебя... Мы говорили о моём стиле выступлений. Мы говорили о том, каким я являюсь артистом, и ты сказал: "Dee, ты загнал себя в угол. Ты создал сценический образ, сценическую энергию, которую люди ожидают увидеть", и всё, что меньше этого, будет разочаровывать не только публику, но и меня самого. Так что да, я в форме, и ты видел меня в последние месяцы в качестве гостя на сцене с Bret Michaels, но это четыре песни. Это не 18 песен. Я решил: "Мы всё ещё в строю, давайте сделаем это. Давайте бросим себе вызов". И мы делаем это по правильным причинам. Дело не в деньгах. Дело в том, что мы хотим сделать это ещё раз. И во всём мире есть интерес к этому, так что мы пойдём на это. В 2026 году».



На вопрос ведущего, справедливо ли сказать, что именно он инициировал воссоединение TWISTED SISTER на этот раз, Dee ответил:



«Да, и я не говорю, что это я принял решение о воссоединении. Я тот, кто кричал во всё горло: "Никогда. Ни за что". Ты это знаешь. Так ты и представлял меня: "Он уже десять лет говорит: "Этого не будет. Мы ушли на покой. Всё". Так что ребята даже не поднимали эту тему со мной. Я постоянно общаюсь с Eddie и Jay Jay, и мы постоянно знаем, что поступают предложения, но это даже не обсуждалось, потому что считалось, что "Dee не будет заниматься этим снова". И я перестал заниматься сольной карьерой несколько лет назад. Так что я сказал: "Ребята, я готов, если вы готовы". И я должен сказать, что им обоим — Jay и Eddie — пришлось подумать, потому что они тоже настроились: "Это уже позади". А потом мы провели групповое собрание по этому поводу и решили: "Давайте сделаем это"».



Snider также рассказал о своей программе тренировок и диете, которые помогают ему оставаться в форме в 70 лет во время гастролей:



«Если вы видели веб-сайт, страницу с объявлением о воссоединении TWISTED SISTER, то там показана ровная линия [смеётся], а потом постепенно начинает появляться сердцебиение. Это не случайно.



Когда TWISTED уходили на покой, я помню концерты, на которых мы прощались со своими поклонниками по всему миру, и люди в зале плакали, потому что я говорил: "Это действительно конец, ребята. Мы закончили". И люди плакали. Я сказал: "Я хочу блинчик. Посмотрите на меня. Я разорван в клочья. Я хочу углеводов. Я перезапишу "I Wanna Rock" как "I Want A Carb". Знаете, что нужно, чтобы выглядеть так? Это больно. Это ужасно". Мне было 60 лет, и люди говорили: "Он в ужасной форме". И я был несчастен. Так что я не буду вам рассказывать, что как только я с этим покончил, я начал наслаждаться жизнью. Я выходил на улицу... А потом началась пандемия COVID, и я всегда был очень строг в отношении тренировок, и тренироваться было сложно, когда у тебя не было собственного тренажёрного зала. Было сложно ходить в общественный тренажёрный зал. И вдруг я вышел из привычного ритма. Я абсолютно честен с вами. В 70 лет я сказал: "Так не может продолжаться. Я должен бросить себе вызов, чтобы уйти в блеске славы..." В марте 2025 года я позвонил ребятам и сказал: "Что скажете? Давайте сделаем это. Мы поговорили. Хорошо, давайте сделаем это. Когда всё это организовать? В конце весны, летом. Хорошо". У меня есть год, чтобы привести себя в форму. Так что я вернулся в спортзал... Но всё же есть большая разница между тем, чтобы выйти на сцену и спеть четыре песни с Bret Michaels, и тем, чтобы выдержать исполнение 20 песен. Так что это будет вызов. Но я точно не хочу опозориться, и группа не хочет опозориться. Так что вы будете впечатлены. Обещаю, что некоторые 20-летние будут завидовать».



Dee также коснулся того факта, что в воссоединении TWISTED SISTER в 2026 году не будет участвовать басист Mark Mendoza, который долгое время играл в группе. Вместо него на басу будет играть Рассел Russell Pzütto играл с TWISTED SISTER в прошлом, а также был участником гастрольных групп в сольных проектах Snider.



«Я могу только сказать, что между нами возникли непримиримые разногласия. Я не хочу вдаваться в подробности. Люди меняются, как бы то ни было, и я не говорю, что он изменился, может быть, мы изменились. Итак, при принятии решения о том, кого взять на бас-гитару, я думал о том, что моим басистом на последних двух альбомах "For The Love Of Metal" и "Leave A Scar" был Russell Pzütto. Он был бас-техником Mark Mendoza и отличным басистом... Он проделал потрясающую работу на этих двух альбомах. С ним было здорово гастролировать. Все участники группы знали его по многолетней работе с TWISTED SISTER, и, опять же, он казался подходящим выбором. На самом деле однажды Mark предложил его на замену. Это был концерт в Бельгии на Graspop, он не смог приехать, и Russell его заменил и сыграл с TWISTED. Так что он уже однажды выступал с TWISTED».



На вопрос, считает ли он, что у Mark'a есть шанс снова сыграть с TWISTED SISTER в какой-то момент во время турне воссоединения, Dee ответил:



«Я не могу себе этого представить прямо сейчас. Я пользуюсь пятой поправкой. Я не могу сказать больше. Но произошли события, которые, как мне кажется, не способствуют примирению, отсюда и термин "непримиримые разногласия"».







